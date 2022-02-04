Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00

Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции

Вас ждет познавательная аудиоэкскурсия по основной экспозиции Воронцовского дворца

Индивидуально
Вас ждет познавательная аудиоэкскурсия по основной экспозиции Воронцовского дворца.

Вы удивитесь уникальному сочетанию восточного экстерьера с истинно английскими интерьерами, ошибетесь в попытке отличить отделку штукатуркой от дерева, узнаете, в каком кабинете гостил Черчиль, увидите библиотеку на 25000 книг.

Это в несколько раз больше, чем вы знаете слов! Познакомитесь с фикусом, который помнит хозяина дворца.
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Экскурсия проведет вас по основной экспозиции Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.
За час вы узнаете все о создателях Воронцовского дворца. Послушаете о его архитектурных особенностях и познакомитесь с интерьерами. Вы пройдете через парадные залы дворца, увидите Парадный и Китайский кабинеты, Парадную столовую. Прогуляетесь по Зимнему саду и узнаете, какие необычные растения там выращиваются до сих пор. В бильярдной вы не только послушаете о развлечениях обитателей дворца, но и рассмотрите шедевры западноевропейского искусства XVI–XVIII веков.
Экскурсия так же включает в себя описание корпуса библиотеки Воронцова, которая создавалась на протяжении десятков лет и насчитывала около 25 тысяч томов.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Важно знать:

  • Трансфер не входит в стоимость

Организационные моменты:

  • Начинайте экскурсию в любое время после покупки.
  • Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
  • 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке экскурсии, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
  • 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
  • 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
  • Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
  • Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билеты во дворец — приобретаются на входе
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Дворцовое шоссе, 18
Когда и сколько длится
Когда: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00

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