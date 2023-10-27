Выездные экскурсии из Гаспры

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Гаспре, цены от 390 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 18 чел.
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Начало: Сімферопольське ш., 13, Masandra
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
390 за человека
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Начало: Дворцовое шоссе, 18
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
390 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аделина
    27 октября 2023
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Экскурсия прошла на высшем уровне. Мы с мужем очень довольны))Обязательно еще будем заказывать экскурсии у Алексея.
  • О
    Ольга
    19 сентября 2022
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Поездка по ЮБК состоялась 17 сентября 22 г. Я с мужем очень довольны, что нашим проводником по Крыму был Алексей.
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    За девятичасовую поездку нам показали массу уникальных,значимых, редких мест Крыма. На все хватило время: купить национальный татарский коврик и вкусно покушать в халяльном, уединенном кафе, купить потрясающий инжир и свежего пива и много разного. В чем и прелесть индивидуальных поездок. Благодарим Алексея за путешествие и желаем много отзывчивых туристов.

  • А
    Алена
    18 августа 2022
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Я с детского возраста практически каждое лето провожу на ЮБК (в Гаспре), все топовые места пройдены неоднократно. Поэтому Алексея мы
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    попросили показать места, где мы не были. Оказалось, что очень много того, что рядом с нами, мы и не видели. За 9 часов мы побывали на горе Кошка, увидели стены древней крепости тавров, дольмены, реликтовые можжевельники и фисташки. Потрясающие виды на Симеиз, Голубой золив, Ласпи, Форос. Проехали по старом Севастополькому шоссе, прикоснулись к скалам. Полюбовались видами Байдарской долины и Чернореченского водохранилища. Попробовали сакское мороженное😋по рекомендации Алексея, крымский чебурек-янтык, а также поели дикого кизила. Было очень интересно и комфортно. Прошли около 7 км, а проехали 250 км. Я долго не решалась на такие экскурсии из-за цены, но сейчас точно могу сказать:"это того стоит" 👍! Самим это сложно организовать. Алексей, спасибо большое за все, в т. ч. за виноградник! Было классно!

Ответы на вопросы от путешественников по Гаспре в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гаспре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  2. Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
  3. Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
  4. Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Сколько стоит экскурсия по Гаспре в июне 2024
Сейчас в Гаспре в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 390 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Гаспры и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам