Хотите попасть в настоящий замок из сказки? Любовь и интриги, семейные праздники и церемонии, Мальтийские рыцари и военная история — в Гатчине нашлось место всему.
И конечно, подземному ходу! Вы узнаете о любви великих и могущественных Орлова и Екатерины, о тайнах и капризах «Русского Гамлета», о семейной идиллии гатчинского затворника Александра III.
И конечно, подземному ходу! Вы узнаете о любви великих и могущественных Орлова и Екатерины, о тайнах и капризах «Русского Гамлета», о семейной идиллии гатчинского затворника Александра III.
Описание экскурсии
Во время экскурсии по Гатчинскому дворцу вы увидите:
- Парадные официальные залы
- Спальню и будуары
- Личные комнаты императоров
- Таинственный подземный ход
А после посещения дворца отправимся на прогулку в парк, где с мая по октябрь можно посетить необычные павильоны — павильон-остров и павильон-поленницу.
Преимущества путешествий с нами:
- Персональная экскурсия с лицензированным гидом
- Эмоциональный и увлекательный рассказ
- Истории, основанные на фактах и воспоминаниях
Организационные детали
- Встречаемся в Гатчине. Возможен трансфер на автомобиле/минивэне из Санкт-Петербурга — 1500 ₽/чел.
- Входные билеты оплачиваются отдельно в день экскурсии на месте — 1000 ₽/взрослый, 750 ₽/пенсионеры и 600 ₽/детский до 18 лет
(в некоторые даты действуют специальные цены)
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гатчине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Гатчине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 7891 туриста
Мы — команда увлечённых гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.
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