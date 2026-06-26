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Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт

Дворец и парк, где можно гулять бесконечно - и каждый раз находить что-то новое
В Гатчине нет парадной помпезности Петергофа или камерного изящества Павловска.

Она другая — основательная, чуть суровая, с подземными ходами и парками, где английские пейзажи перемежаются с голландской геометрией.

Мы пройдём по парадным залам дворца, спустимся в подземелье и выйдем в парк — к прудам, мостам и павильонам, каждый из которых расскажет нам свою историю.
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Мраморную лестницу, Белый зал для балов, Тронный зал Павла I и Малиновую гостиную.
  • Арсенальный зал — коллекцию оружия и доспехов, которую собирали поколения владельцев.
  • Подземный ход — узкий коридор в фундаменте, по которому можно было незаметно покинуть дворец.
  • Гатчинский парк — систему каналов Водного лабиринта, Остров Любви с павильоном Венеры, Адмиралтейство в виде корабля и Карпин мост.
  • Дуб-солитер — дерево, посаженное ещё при первых владельцах резиденции.

Вы узнаете:

  • Почему Екатерина II подарила Гатчину Орлову и как имение превратилось в императорскую резиденцию.
  • Как Павел I перестраивал дворец в неприступную усадьбу с рвами, бастионами и подземными ходами.
  • Почему Александр III выбрал Гатчину для жизни с семьёй и как его правление отразилось на интерьерах и парке.
  • Что пережил дворец в годы войны: оккупацию, пожар и многолетнее восстановление.
  • Почему английский стиль соседствует с голландскими садами и что закладывали архитекторы в каждый павильон.

Организационные детали

  • Входные билеты во дворец и парк оплачиваются отдельно.
  • Можно увеличить количество человек в группе до 30. Детали уточняйте в переписке после бронирования.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

в субботу в 12:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гатчинского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Гатчине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1910 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
2700 ₽ за человека