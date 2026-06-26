В Гатчине нет парадной помпезности Петергофа или камерного изящества Павловска.
Она другая — основательная, чуть суровая, с подземными ходами и парками, где английские пейзажи перемежаются с голландской геометрией.
Мы пройдём по парадным залам дворца, спустимся в подземелье и выйдем в парк — к прудам, мостам и павильонам, каждый из которых расскажет нам свою историю.
Она другая — основательная, чуть суровая, с подземными ходами и парками, где английские пейзажи перемежаются с голландской геометрией.
Мы пройдём по парадным залам дворца, спустимся в подземелье и выйдем в парк — к прудам, мостам и павильонам, каждый из которых расскажет нам свою историю.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мраморную лестницу, Белый зал для балов, Тронный зал Павла I и Малиновую гостиную.
- Арсенальный зал — коллекцию оружия и доспехов, которую собирали поколения владельцев.
- Подземный ход — узкий коридор в фундаменте, по которому можно было незаметно покинуть дворец.
- Гатчинский парк — систему каналов Водного лабиринта, Остров Любви с павильоном Венеры, Адмиралтейство в виде корабля и Карпин мост.
- Дуб-солитер — дерево, посаженное ещё при первых владельцах резиденции.
Вы узнаете:
- Почему Екатерина II подарила Гатчину Орлову и как имение превратилось в императорскую резиденцию.
- Как Павел I перестраивал дворец в неприступную усадьбу с рвами, бастионами и подземными ходами.
- Почему Александр III выбрал Гатчину для жизни с семьёй и как его правление отразилось на интерьерах и парке.
- Что пережил дворец в годы войны: оккупацию, пожар и многолетнее восстановление.
- Почему английский стиль соседствует с голландскими садами и что закладывали архитекторы в каждый павильон.
Организационные детали
- Входные билеты во дворец и парк оплачиваются отдельно.
- Можно увеличить количество человек в группе до 30. Детали уточняйте в переписке после бронирования.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в субботу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гатчинского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Гатчине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1910 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
2700 ₽ за человека