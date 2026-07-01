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Экскурсии по паркам Гатчины

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Гатчине, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт
Дворец и парк, где можно гулять бесконечно - и каждый раз находить что-то новое
Начало: У Гатчинского дворца
«Гатчинский парк — систему каналов Водного лабиринта, Остров Любви с павильоном Венеры, Адмиралтейство в виде корабля и Карпин мост»
Расписание: в субботу в 12:00
18 июл в 12:00
25 июл в 12:00
2700 ₽ за человека
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия
За живыми историями и удивительной архитектурой - в императорскую резиденцию
Начало: В Гатчине
«А после посещения дворца отправимся на прогулку в парк, где с мая по октябрь можно посетить необычные павильоны — павильон-остров и павильон-поленницу»
17 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 9170 ₽ за всё до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Начало: В Гатчине
«На территории Гатчинского дворцового парка вы оцените его прекрасную природу и архитектурные сооружения»
Завтра в 06:00
16 июл в 06:30
от 6400 ₽ за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Гатчине в категории «Парки»

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  1. Гатчина: императорская резиденция, подземные ходы и парк-лабиринт;
  2. Гатчина: жизнь и любовь сквозь столетия;
  3. Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области.
Сколько стоит экскурсия по Гатчине в июле 2026
Сейчас в Гатчине в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 9170.
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