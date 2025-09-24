Спокойная и захватывающая экскурсия, которая объединяет удобство автомобильных переездов с погружением в живописную красоту и загадочную атмосферу урочища Голубая Бездна.
Это может быть как ваш первый шаг в удивительный мир природных явлений, так и возможность взглянуть на знакомые места под новым углом — более глубоко и впечатляюще, если вы уже посещали эти края ранее.
Описание экскурсииСтартовая точка: Сбор по домам в Геленджике и Дивноморском - трансфер. Что вас ждёт: Экскурсия стартует от удобной точки встречи, расположенной по адресам участников. Опытный гид приветствует группу и знакомит всех с маршрутом, а также рассказывает о местных достопримечательностях. Примерно 20–30 минут комфорта в автомобиле отделяют вас от начала пешего этапа путешествия. Маршрут «Голубая Бездна»: Перед вами открывается увлекательное приключение, наполненное захватывающими видами и уникальными уголками природы. Этот маршрут проходит через одни из самых красивых участков побережья, где каждый шаг дарит возможность любоваться великолепием морских пейзажей. Путешествие начинается с низменной прибрежной зоны, где вас встретят первозданная природа и бодрящий морской воздух. Но самые яркие впечатления ждут чуть дальше — на живописных смотровых площадках, где открываются потрясающие виды на лазурные воды Черного моря. По дороге к «Голубой Бездне» вы пройдете через очаровательный реликтовый лес Пицундской сосны. Гид поведает вам удивительные факты о флоре и фауне региона, а также познакомит с его историей. Вы сможете полюбоваться редкими растениями и, если повезет, заметить местных обитателей — пернатых или мелких млекопитающих. Вершина маршрута: Достигнув урочища «Голубая Бездна», вы окажетесь перед одним из самых загадочных природных чудес региона. Впечатляющая глубокая впадина, окруженная кристально чистыми водами, поражает своей красотой и таинственной атмосферой. Здесь можно устроить небольшой отдых, наслаждаясь природой, наблюдать за окружающим миром или даже освежиться, искупавшись в прохладных водах. Завершение путешествия: Маршрут завершается возвращением в Геленджик, где участники смогут поделиться своими эмоциями и впечатлениями от проведенного времени. Это путешествие подарит не только активный отдых, но и глубокое погружение в мир удивительных природных пейзажей Черноморского побережья. Оно оставит в сердце каждого туриста незабываемые воспоминания и желание вновь вернуться к этому удивительному месту.
Понедельник, четверг, суббота в 9:00 и 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сбор по домам
- Урочище Голубая бездна
- Реликтовый лес Пицундской сосны
- Панорама на волновые арки
- Смотровая площадка Балкон
- Обратный трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор туристов по домам Геленджика
Завершение: Геленджик отель или гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 9:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
24 сен 2025
Т
Татьяна
24 авг 2025
Великолепная экскурсия, море впечатлений! Гид Федор очень пунктуальный и внимательный. Ненавязчиво и увлекательно рассказывал о маршруте, выбирал удобный путь с учетом моих физических возможностей и пожеланий. Очень рекомендую побывать в невероятной красоты месте в компании опытного и надежного сопровождающего!
