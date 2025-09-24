Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Спокойная и захватывающая экскурсия, которая объединяет удобство автомобильных переездов с погружением в живописную красоту и загадочную атмосферу урочища Голубая Бездна.



Это может быть как ваш первый шаг в удивительный мир природных явлений, так и возможность взглянуть на знакомые места под новым углом — более глубоко и впечатляюще, если вы уже посещали эти края ранее. 5 2 отзыва

Вадим Ваш гид в Геленджике Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека Когда Понедельник, четверг, суббота в 9:00 и 15:00 2500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Стартовая точка: Сбор по домам в Геленджике и Дивноморском - трансфер. Что вас ждёт: Экскурсия стартует от удобной точки встречи, расположенной по адресам участников. Опытный гид приветствует группу и знакомит всех с маршрутом, а также рассказывает о местных достопримечательностях. Примерно 20–30 минут комфорта в автомобиле отделяют вас от начала пешего этапа путешествия. Маршрут «Голубая Бездна»: Перед вами открывается увлекательное приключение, наполненное захватывающими видами и уникальными уголками природы. Этот маршрут проходит через одни из самых красивых участков побережья, где каждый шаг дарит возможность любоваться великолепием морских пейзажей. Путешествие начинается с низменной прибрежной зоны, где вас встретят первозданная природа и бодрящий морской воздух. Но самые яркие впечатления ждут чуть дальше — на живописных смотровых площадках, где открываются потрясающие виды на лазурные воды Черного моря. По дороге к «Голубой Бездне» вы пройдете через очаровательный реликтовый лес Пицундской сосны. Гид поведает вам удивительные факты о флоре и фауне региона, а также познакомит с его историей. Вы сможете полюбоваться редкими растениями и, если повезет, заметить местных обитателей — пернатых или мелких млекопитающих. Вершина маршрута: Достигнув урочища «Голубая Бездна», вы окажетесь перед одним из самых загадочных природных чудес региона. Впечатляющая глубокая впадина, окруженная кристально чистыми водами, поражает своей красотой и таинственной атмосферой. Здесь можно устроить небольшой отдых, наслаждаясь природой, наблюдать за окружающим миром или даже освежиться, искупавшись в прохладных водах. Завершение путешествия: Маршрут завершается возвращением в Геленджик, где участники смогут поделиться своими эмоциями и впечатлениями от проведенного времени. Это путешествие подарит не только активный отдых, но и глубокое погружение в мир удивительных природных пейзажей Черноморского побережья. Оно оставит в сердце каждого туриста незабываемые воспоминания и желание вновь вернуться к этому удивительному месту.

Понедельник, четверг, суббота в 9:00 и 15:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Сбор по домам

Урочище Голубая бездна

Реликтовый лес Пицундской сосны

Панорама на волновые арки

Смотровая площадка Балкон

Обратный трансфер Где начинаем и завершаем? Начало: Сбор туристов по домам Геленджика Завершение: Геленджик отель или гостиница Когда и сколько длится? Когда: Понедельник, четверг, суббота в 9:00 и 15:00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.