Вы узнаете только интересные факты и легенды о Геленджике. Я расскажу, как возник город, кто его духовный покровитель и благодаря чему он стал одним из лучших курортов Черноморского побережья. Обсудим также, в какие рестораны лучше сходить и куда ехать за лучшими пляжами.
Вы полюбуетесь панорамой города с обзорной площадки, прогуляетесь по Черноморской набережной на высоте 30 метров над уровнем моря, сделаете памятные снимки у большого маяка и отдохнёте от впечатлений в парке на высокой круче. Затем отправимся на променад по центральной набережной, чтобы исследовать ключевые достопримечательности: старинные здания, памятники и Кафедральный собор. А когда осмотрим в городе самое главное, поедем в хутор Джанхот в уютной бухточке, чтобы заглянуть в музей Короленко Владимира Галактионовича.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.