Геленджик и хутор Джанхот — душевно и увлекательно

Живописные парки, набережные, панорама города и поездка в уютную бухту

Геленджик — это не только море: здесь и пицундские сосны как отдельная достопримечательность, и нарядные набережные, и старые сохранившиеся постройки — ведь курорту почти 200 лет.

Я покажу вам свой город так, что вы ещё ни раз захотите вернуться.

И обязательно поделюсь его любопытной историей.
Геленджик и хутор Джанхот — душевно и увлекательно
Геленджик и хутор Джанхот — душевно и увлекательно
Геленджик и хутор Джанхот — душевно и увлекательно
Геленджик и хутор Джанхот — душевно и увлекательно
Геленджик и хутор Джанхот — душевно и увлекательно
Геленджик и хутор Джанхот — душевно и увлекательно

Что вас ожидает

Нескучные рассказы о городе

Вы узнаете только интересные факты и легенды о Геленджике. Я расскажу, как возник город, кто его духовный покровитель и благодаря чему он стал одним из лучших курортов Черноморского побережья. Обсудим также, в какие рестораны лучше сходить и куда ехать за лучшими пляжами.

Центр и парки Геленджика + поездка в хутор

Вы полюбуетесь панорамой города с обзорной площадки, прогуляетесь по Черноморской набережной на высоте 30 метров над уровнем моря, сделаете памятные снимки у большого маяка и отдохнёте от впечатлений в парке на высокой круче. Затем отправимся на променад по центральной набережной, чтобы исследовать ключевые достопримечательности: старинные здания, памятники и Кафедральный собор. А когда осмотрим в городе самое главное, поедем в хутор Джанхот в уютной бухточке, чтобы заглянуть в музей Короленко Владимира Галактионовича.

Организационные детали

  • Мы заберём вас от отеля и доставим обратно
  • Дополнительные расходы: билет в музей Короленко — 200 руб. /чел.
  • Программа экскурсии может быть скорректирована в зависимости от ваших предпочтений
  • В стоимость входит фотосессия на профессиональный фотоаппарат. В течение 10 дней после экскурсии вы получите до 50 снимков ссылкой на Яндекс. диск или почтой.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Алик
Алик
Всем привет! Меня зовут Алик, я сертифицированный гид. Живу в Геленджике несколько лет и очень его люблю. Изучил город «от и до», объездил все его окрестности. Веду блог о путешествиях по Черноморскому побережью. Вместе с командой гидов с радостью покажем наш чудесный край!
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