Что вас ожидает

Нескучные рассказы о городе

Вы узнаете только интересные факты и легенды о Геленджике. Я расскажу, как возник город, кто его духовный покровитель и благодаря чему он стал одним из лучших курортов Черноморского побережья. Обсудим также, в какие рестораны лучше сходить и куда ехать за лучшими пляжами.

Центр и парки Геленджика + поездка в хутор

Вы полюбуетесь панорамой города с обзорной площадки, прогуляетесь по Черноморской набережной на высоте 30 метров над уровнем моря, сделаете памятные снимки у большого маяка и отдохнёте от впечатлений в парке на высокой круче. Затем отправимся на променад по центральной набережной, чтобы исследовать ключевые достопримечательности: старинные здания, памятники и Кафедральный собор. А когда осмотрим в городе самое главное, поедем в хутор Джанхот в уютной бухточке, чтобы заглянуть в музей Короленко Владимира Галактионовича.

Организационные детали

Мы заберём вас от отеля и доставим обратно

Дополнительные расходы: билет в музей Короленко — 200 руб. /чел.

Программа экскурсии может быть скорректирована в зависимости от ваших предпочтений

В стоимость входит фотосессия на профессиональный фотоаппарат. В течение 10 дней после экскурсии вы получите до 50 снимков ссылкой на Яндекс. диск или почтой.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.