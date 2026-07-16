Что вас ожидает

Дом-музей Владимира Короленко — резная усадьба конца 19века в живописном местечке хутора. Построена она была по чертежам и рисункам писателя, при его личном участии — вы осмотрите интерьеры и предметы быта, сохранившиеся с тех времен.

Бор пицундской сосны — затем отправимся на прогулку среди реликтовых сосен. Воздух здесь пропитан дивным ароматом и обладает лечебными свойствами — вдохните поглубже! А еще с обрыва полюбуемся панорамами фотогеничной бухты Голубая бездна.

Скала «Парус» — это не только живописный объект, но и геологический памятник. Одна из самых необычных природных достопримечательностей Краснодарского края! Природа создала настоящее произведение искусства, и вам предстоит его оценить.

Организационные детали