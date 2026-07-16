Это будет маленькое путешествие к красивейшим местам Геленджикского района. Вы посетите дом-музей Владимира Короленко, утопающий в зелени, и узнаете о жизни писателя. Надышитесь целебным воздухом пицундских сосен, а еще заглянете в Голубую бездну. И конечно, навестим необычную скалу «Парус», разрезающую волны у берега.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дом-музей Владимира Короленко — резная усадьба конца 19века в живописном местечке хутора. Построена она была по чертежам и рисункам писателя, при его личном участии — вы осмотрите интерьеры и предметы быта, сохранившиеся с тех времен.
Бор пицундской сосны — затем отправимся на прогулку среди реликтовых сосен. Воздух здесь пропитан дивным ароматом и обладает лечебными свойствами — вдохните поглубже! А еще с обрыва полюбуемся панорамами фотогеничной бухты Голубая бездна.
Скала «Парус» — это не только живописный объект, но и геологический памятник. Одна из самых необычных природных достопримечательностей Краснодарского края! Природа создала настоящее произведение искусства, и вам предстоит его оценить.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Toyota Yaris Cross.
- Отдельно оплачиваются входные билеты в дом-музей Короленко: взрослые — 500 ₽, дети — 250 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 328 туристов
По образованию я психолог, а по призванию — гид и фотограф. Родилась в прекрасном городе-герое Новороссийске. Очень люблю природу и историю, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Марии за организацию и отлично проведённую индивидуальную экскурсию в Джанхот и окрестности! Нас было двое — я и муж, и этот формат оказался идеальным: никуда не спешили, всё под
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Ездили на экскурсию с чудесной Марией. Большое спасибо, посмотрели всё, что хотели, послушали интересный рассказ и вообще получили массу положительных эмоций. Нам очень понравилось, будем рекомендовать Марию друзьям!
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Безмерно благодарю Марию за прекрасную экскурсию! Хорошо подобранные основные достопримечательности города, прекрасные виды, куда обычному туристу не легко найти дорогу. Также хочу отметить прекрасную речь и полноту информации по каждому
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А
Мы действительно побывали в райских уголках. Самая нужная прогулка, ребенок 3,5 лет отлично выдержал. Я, конечно, прочитала заранее про места где будем, поэтому была уже в теме при рассказе об тих местах. Мария очень приятная девушка, не навязчивая в рассказах. Огромное спасибо за маршрут.
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Я
Выбирали что посмотреть в Геленджике и не прогадали! Мария показала нам места, в которые мы сами бы не смогли доехать и увидеть всей красоты, и все это сопровождалось рассказами о Геленджике и его окрестностях и об истории города и края) музей-дача писателя Королева отдельный вид искусства глубоко в лесу) рекомендуем от души! огромная благодарность Марии за прекрасно проверенное время ❤️
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Е
Мария - замечательная девушка! Она прекрасна и как гид, и как человек. Я проучила огромное удовольствия от поездки с ней, узнала много нового, увидела красивейшие места, и просто приятно провела время. Настоятельно рекомендую поездить с ней по интереснейшим местам региона!
+2
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