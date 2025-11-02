Мои заказы

Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика

Ищете новые впечатления? Этот тур покажет вам лучшие места Геленджика за один день. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь видами
Хотите увидеть не только море, но и настоящие чудеса? Этот тур - ваш шанс! За один день обойдёте самые примечательные локации Большого Геленджика. Гид с опытом проведёт вас через Голубую
бездну, Скалу Парус и древний дольмен. На маршруте предусмотрена остановка в горном баре для отдыха. Завершите день в винодельческом замке, где можно сделать фото и купить вино. Трансфер и входные билеты включены. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения

4.6
10 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Потрясающие виды на море и скалы
  • 🏞️ Уникальные природные достопримечательности
  • 🍷 Посещение винодельческого замка
  • 🚌 Комфортабельный трансфер
  • 👣 Пеший маршрут через сосновый бор
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика© Александр
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика© Александр
Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика© Александр
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя15
ноя18
ноя20
ноя22
ноя25
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Голубая бездна
  • Скала Парус
  • Древний дольмен
  • Смотровая площадка «Круча»
  • Шато де Талю

Описание водной прогулки

Голубая бездна

Начнём с одного из самых живописных мест Геленджика. Отсюда открывается потрясающий вид на море и скалы, а путь к бездне пролегает через сосновый бор.

Скала Парус

Одна из главных природных достопримечательностей. Узкий каменный пласт высотой 25 метров и толщиной около метра действительно напоминает парус.

Барбекю-бар

В середине маршрута — остановка в горном баре. Здесь мясо готовят медленно и при низкой температуре — вкус получается насыщенный, а текстура мягкая. Поблизости уютная кофейня для тех, кто соскучился по хорошему кофе.

Древний дольмен

Мегалит, которому около 4 тысяч лет. Учёные спорят о его предназначении, а местные рассказывают легенды — некоторые из них вы услышите от гида.

Смотровая площадка «Круча»

Мало кто знает, что набережная Геленджика продолжается и за пределами центра. С этой точки открываются панорамные виды на бухту и окрестности — зрелище, которое точно стоит увидеть.

Шато де Талю и магазин

Завершаем маршрут в винодельческом замке в стиле французской провинции. Здесь можно сделать красивые снимки и заглянуть в фирменный магазин за бутылкой вина на память.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется с любого адреса в Геленджике, Дивноморском, Кабардинке
  • К старту поедем на комфортабельном седане или минивэне
  • С вами буду я или другой тур-лидер из нашей команды
  • Пешеходная часть маршрута (с учётом всех переходов, спусков и подъёмов) составит около 5 км
  • В стоимость входят входные билеты на объекты посещения и экологические сборы
  • Рекомендуем дополнительно взять с собой питьевую воду

во вторник, четверг и субботу в 10:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего дома
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 1066 туристов
Меня зовут Александр. Вместе с друзьями я организую и провожу поездки в Геленджике вот уже более 10 лет. Ваши эмоции — моя работа, а мой край — самая большая любовь, которой я готов делиться с каждым путешественником.
Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
1
Юлия
Юлия
2 ноя 2025
Приготовьтесь прочитать максимально честный отзыв об этой халтуре под названием "Активный хайкинг по лучшим местам Большого Геленджика". Я являюсь опытным работником сферы туризма. Часто для себя и своих клиентов бронирую
экскурсии на этой и других площадках. И с уверенностью могу сказать, что знаю, как должна быть устроена хорошая качественная экскурсия.
В данном случае мы имеем не экскурсию, а аренду автомобиля (с грязным салоном) с водителем.
Накануне вечером мне объявили, что экскурсия начнется не в 10:00, а в 12:00. А мы вообще-то уже день распланировали. Отмена экскурсии менее, чем за 48 часов не подразумевает возврата предоплаты. Пришлось ехать.
Из описания:"Наш тур-лидер — гид с опытом проведения походов — расскажет интересные факты об этих местах, поделится историями, услышанными от местных, и поможет взглянуть на Геленджик под другим углом." По факту "тур-лидер" и "гид с опытом проведения походов" обладает знаниями уровня Википедии, а то и ниже. На некоторые вопросы он мямлил в ответ что-то невнятное, а на некоторые и вовсе не знал ответа.
Смотровой площадки «Круча» в программе не было."Гид" сказал, что Голубая бездна - это и есть "Круча". Как вам такое? Видимо "опытный тур-лидер" не в курсе, что это разные места.
Очень странный выбор кафе. Специфическое место для байкеров со скудным и невкусным меню (шаурма, бургеры). Готовят долго, из-за этого теряется много времени.
Вишенка на торте - дольмен. Привезли нас под забор частного дома возле речки-вонючки (фото прилагаются). Вот, любуйтесь.
Вероятно люди, понаписавшие хвалебных отзывов, никогда ранее не были на экскурсиях. Если бы я этот позор забронировала своим клиентам, то сгорела бы со стыда! Я настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ эту, так называемую, экскурсию, за которую вам придётся выложить немалые кровные 3500 р. /чел. (они ещё и цену подняли, мы за 3000 ездили). Цена совершенно не соответствует качеству

Виолетта
Виолетта
3 окт 2025
Прекрасное путешествие! Голубая бездна удивительна. Сложно только до скалы Парус добраться. Но вся наша компания дошла, кроме меня🤣 Очень необычная и вкусная шаурма в баре на Квадро 93. Шато де Талю прекрасно, изысканно, прям дворец среди виноградников. Гид веселый, разговорчивый, активный. Спасибо!
Екатерина
Екатерина
30 сен 2025
26.09.25 ездила на прогулку по окресностям Геленджика в сопровождении Сергея. Водитель приехал вовремя, прямо к дверям гостевого дома на аккуратном минивене. Всегда обращаю внимание на состояние авто, которое предоставляется для
трансфера. Это первое впечатление, и мне важно, чтобы автомобиль был чистым внутри и снаружи, в салоне приятно пахло. Здесь все было на высоте! Благодаря капризам погоды, прогулка получилась практически индивидуальной, в уютной женской компании. Мы увидели потрясающие красоты Голубой бездны, скалы Парус, соснового заповедника, пообедали сочным мяском, закупились винишком. Очень понравился рассказ Сергея на протяжении всего маршрута, общение как с добрыми знакомыми, без всякой канцелярщины, нудных лекций, только живые факты, интересные истории, уместные шутки, и, конечно, ответы на наши вопросы. С первых минут и до прибытия домой я ощущала то самое южное гостеприимство, ради которого приехала за 2000км. Отдельная благодарность Сергею за чудесные фото, за надежную поддержку на сложных участках пути и за прекрасное настроение в течение всей прогулки. Вспоминаю этот день с улыбкой, рада, что выбрала именно вас! 🤗

Елена
Елена
27 сен 2025
Добрый вечер! Сегодня, 27 сентября 2025 года, я вернулась с удивительной поездки -"Тайный Геленджик".
Накануне позвонил наш водитель и Сергей. Сказал, во сколько подъедет, и попросил быть готовыми. Приехал он на
шикарном автомобиле - всё было с комфортом, с заботой и вниманием к каждому. Сергей - настоящий профессионал и человек с большой буквы! Он показал нам потрясающие локации и невероятные виды, о которых я даже не подозревала.
Я в полном восторге! Эмоции просто переполняют! Так рада, что попала именно к Сергею. Отдельное спасибо ему за великолепные фотографии- память на всю жизнь!

До новых встреч!

Ирина
Ирина
12 сен 2025
👍👍👍Верно выбран маршрут. Утром более активно, затем небольшой отдых,потом более лайфовое путешествие! Всё очень понравилось,особенно то,что никто никого не подгонял, как бывает в автобусных экскурсиях…. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям!!! Спасибо!!!!
Т
Тамара
5 сен 2025
Нам очень понравилось! Удобное авто, интересные беседы и увлекательные маршруты! Особенно, на скалу Парус)
Все было круто, красиво и увлекательно)
Обувайте удобную обувь, берите с собой водичку и в добрый путь!
М
Марина
4 сен 2025
Интересные места. Рассказ минимальный. Хотелось бы больше информации
Ольга
Ольга
30 авг 2025
Рекомендую к посещению! Экскурсия проходит в мини-группе (4 человека) на комфортабельном автомобиле, по пути водитель кратко и понятно рассказывает о каждой локации. Голубая бездна - это просто что-то невероятное!!! Скала парус также достойна отдельного внимания, дольмен, где можно загадать заветное желание и в заключении Шато де Талю, где можно приобрести себе бутылочку вина)
Елена
Елена
20 авг 2025
Большое Спасибо нашему гиду Вадиму за прекрасно организованную поездку. Она проходила на комфортабельном автомобиле с кондиционером. С самого начала понравился формат дружеской поездки. Вадим очень интересно давал информацию, в беседу
были вовлечены все участники. Мы посетили самые красивые места скалу Парус,Голубую бездну,Дольмен,винодельню Шато де лю.,покушали очень вкусное мясо в барбекю баре. Наш гид был очень внимателен к каждому участнику,помогал,сделал замечательные фото с красивыми видами.
Мне было тяжело добраться до скалы Парус,я осталась и прекрасно провела время на пляже,накупалась в чистейшем море.
Я в полном восторге и всем рекомендую этого замечательного гида, очень много ценных и полезных советов.

Екатерина
Екатерина
25 июл 2025
Огромное спасибо Сергею, за самую шикарную экскурсию Тайный Геленджик 18.07.2025, на комфортом минивэне с кондиционером, увидели скалу парус, смотровые площадки Голубой бездны просто фантастические виды, Сергей очень помог, показал где
будут лучшие фотографии и сделал нам отличные фото. Порекомендовал наивкуснейшее мясо в барбекю баре. В Шато де Талю подсказал какие взять вина, очень внимательный к каждому человеку, сделал всё, чтобы нам было комфортно! Поездка прошла в дружественной обстановке, мы очень рады, что попали на эту экскурсию!!!

