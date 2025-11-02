Хотите увидеть не только море, но и настоящие чудеса? Этот тур - ваш шанс! За один день обойдёте самые примечательные локации Большого Геленджика. Гид с опытом проведёт вас через Голубую

бездну, Скалу Парус и древний дольмен. На маршруте предусмотрена остановка в горном баре для отдыха. Завершите день в винодельческом замке, где можно сделать фото и купить вино. Трансфер и входные билеты включены. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения

Описание водной прогулки

Голубая бездна

Начнём с одного из самых живописных мест Геленджика. Отсюда открывается потрясающий вид на море и скалы, а путь к бездне пролегает через сосновый бор.

Скала Парус

Одна из главных природных достопримечательностей. Узкий каменный пласт высотой 25 метров и толщиной около метра действительно напоминает парус.

Барбекю-бар

В середине маршрута — остановка в горном баре. Здесь мясо готовят медленно и при низкой температуре — вкус получается насыщенный, а текстура мягкая. Поблизости уютная кофейня для тех, кто соскучился по хорошему кофе.

Древний дольмен

Мегалит, которому около 4 тысяч лет. Учёные спорят о его предназначении, а местные рассказывают легенды — некоторые из них вы услышите от гида.

Смотровая площадка «Круча»

Мало кто знает, что набережная Геленджика продолжается и за пределами центра. С этой точки открываются панорамные виды на бухту и окрестности — зрелище, которое точно стоит увидеть.

Шато де Талю и магазин

Завершаем маршрут в винодельческом замке в стиле французской провинции. Здесь можно сделать красивые снимки и заглянуть в фирменный магазин за бутылкой вина на память.

Организационные детали