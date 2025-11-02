5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Потрясающие виды на море и скалы
- 🏞️ Уникальные природные достопримечательности
- 🍷 Посещение винодельческого замка
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 👣 Пеший маршрут через сосновый бор
Что можно увидеть
- Голубая бездна
- Скала Парус
- Древний дольмен
- Смотровая площадка «Круча»
- Шато де Талю
Описание водной прогулки
Голубая бездна
Начнём с одного из самых живописных мест Геленджика. Отсюда открывается потрясающий вид на море и скалы, а путь к бездне пролегает через сосновый бор.
Скала Парус
Одна из главных природных достопримечательностей. Узкий каменный пласт высотой 25 метров и толщиной около метра действительно напоминает парус.
Барбекю-бар
В середине маршрута — остановка в горном баре. Здесь мясо готовят медленно и при низкой температуре — вкус получается насыщенный, а текстура мягкая. Поблизости уютная кофейня для тех, кто соскучился по хорошему кофе.
Древний дольмен
Мегалит, которому около 4 тысяч лет. Учёные спорят о его предназначении, а местные рассказывают легенды — некоторые из них вы услышите от гида.
Смотровая площадка «Круча»
Мало кто знает, что набережная Геленджика продолжается и за пределами центра. С этой точки открываются панорамные виды на бухту и окрестности — зрелище, которое точно стоит увидеть.
Шато де Талю и магазин
Завершаем маршрут в винодельческом замке в стиле французской провинции. Здесь можно сделать красивые снимки и заглянуть в фирменный магазин за бутылкой вина на память.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется с любого адреса в Геленджике, Дивноморском, Кабардинке
- К старту поедем на комфортабельном седане или минивэне
- С вами буду я или другой тур-лидер из нашей команды
- Пешеходная часть маршрута (с учётом всех переходов, спусков и подъёмов) составит около 5 км
- В стоимость входят входные билеты на объекты посещения и экологические сборы
- Рекомендуем дополнительно взять с собой питьевую воду
во вторник, четверг и субботу в 10:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Накануне позвонил наш водитель и Сергей. Сказал, во сколько подъедет, и попросил быть готовыми. Приехал он на
Все было круто, красиво и увлекательно)
Обувайте удобную обувь, берите с собой водичку и в добрый путь!