Неспешная и увлекательная прогулка-путешествие, сочетающая комфорт передвижения на автомобиле с погружением в живописные пейзажи и таинственные места урочища Голубая Бездна.
Это ваше первое знакомство с удивительным миром природных чудес или возможность увидеть его с другой стороны — более глубоко и захватывающе, если вы уже бывали здесь раньше.
Описание экскурсииСтартовая точка: Сбор по домам в Геленджике и Дивноморском - трансфер. Что вас ждёт:Стартовая точка: Экскурсия начинается с удобной точки сбора по адресам туристов. Группу приветствует опытный гид, который познакомит участников с маршрутом и местными достопримечательностями. До начала нашего лёгкого треккинга мы проедем около 20-30 минут. Пеший маршрут «Голубая бездна» представляет собой увлекательное путешествие, полное живописных пейзажей и уникальной природной флоры и фауны. Этот терренкур проходит через красивейшие участки побережья, где можно насладиться прекрасными видами на море. Путешествие начнется с низменной прибрежной зоны, где туристы смогут насладиться свежим морским воздухом и первозданной природой. Но настоящее великолепие маршрута начинается, как только группа достигнет ключевых смотровых площадок. Здесь перед отдыхающими открываются завораживающие виды на лазурное Черное море. На пути в «Голубую бездну» встречаются живописный реликтовый лес Пицундской сосны. Гид расскажет о местной флоре и фауне, поделится несколькими интересными фактами о природе и истории данного региона. Также участники смогут увидеть редкие виды растений и, возможно, встретить местных обитателей – птиц и мелких млекопитающих. Когда группа достигнет урочища «Голубой бездны», участники смогут насладиться красотой этого природного чуда. Глубокая природная впадина, омываемая кристально чистой водой, поражает своей красотой и таинственностью. Здесь многие находят время, чтобы отдохнуть, понаблюдать за окружающей природой или даже искупаться в освежающих водах. Экскурсия завершается возвращением в Геленджик, где у участников будет возможность поделиться впечатлениями и воспоминаниями о времени, проведенном на маршруте «Голубая бездна». Такое путешествие станет не только активным отдыхом, но и отличным способом узнать больше о великолепии природных пейзажей Черноморского побережья, оставив в сердце каждого туриста незабываемые эмоции и желание вернуться сюда вновь.
Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 8:00 и 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Урочище Голубая бездна. Загадочное и манящее место, где природа создала настоящий шедевр. Голубая бездна - это глубокий каньон с кристально чистой водой, которая играет всеми оттенками лазури и бирюзы. Скалистые обрывы, окружающие водоем, будто застыли во времени, создавая атмосферу тишины и умиротворения. Это идеальное место для того, чтобы почувствовать связь с природой и сделать потрясающие фотографии
- 2. Реликтовый лес Пицундской сосны. Уникальный уголок природы, сохранившийся с древних времен. Этот реликтовый лек покрыт величественными пицундскими соснами, которые славятся своим лечебным воздухом и удивительной красотой. Прогулка по тропам этого леса погружает в атмосферу первозданной природы, где каждый вдох наполняется полезными фитонцидами. Здесь вы сможете узнать о важности сохранения этих уникальных экосистем
- 3. Панорама на волновые арки. Природные скульптуры, созданные морем и временем. Волновые арки - это причудливые скальные образования, напоминающие порталы в другой мир. Их изгибы и силуэты завораживают, особенно на закате, когда солнце окрашивает камни в теплые тона. Специально оборудованная смотровая площадка позволит вам насладиться этой красотой и запечатлеть ее на фото
- 4. Смотровая площадка Балкон. Одно из самых живописных мест маршрута, откуда открывается захватывающий вид на горы и побережье. Смотровая площадка, получившая название «Балкон», словно парит над окружающим ландшафтом, предлагая вам возможность полюбоваться бескрайними просторами. Здесь можно сделать паузу, насладиться пейзажами и послушать истории о том, как эти места формировались веками
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор туристов по домам Геленджика
Завершение: Геленджик отель или гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота в 8:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
23 авг 2025
Марина
10 авг 2025
Очень внимательный гид, интересная подача материала, максимально комфортный маршрут. Легкое бронирование тура.
