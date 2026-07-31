Экскурсия по секретным местам Большого Геленджика предлагает уникальную возможность посетить древние мегалиты и насладиться красотой бирюзовой лагуны.



Участники смогут узнать об истории и тайнах культовых сооружений, а также познакомиться с философией экопоселения.



Маршрут включает посещение живописных мест между Дивноморским и Джанхотом, где расположена Голубая бездна.



Это путешествие обещает вдохновляющие виды и погружение в атмосферу реликтовых рощ, что делает его незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения «Секретных мест Большого Геленджика» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и стабильная, что позволяет в полной мере насладиться природой и уникальными местами региона. В мае, сентябре и октябре также комфортно, хотя температура может быть ниже, а туристов меньше, что создает более спокойную атмосферу. В остальные месяцы, несмотря на более прохладную погоду, прогулки возможны, но стоит учитывать возможные дожди и необходимость более теплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.