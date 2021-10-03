Что вас ожидает

Места силы Большого Геленджика

В программу я включила локации, где сочетается выразительная южная природа и особенная энергетика. Вы проведете полдня среди реликтовых рощ, надышитесь чистым целебным воздухом и увидите немало вдохновляющих ракурсов.

🏘 По пути проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества.

🗿 Далее — посещение дольменов, где обсудим версии происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э.

🏞 И в завершение я отвезу вас в восхитительное место между Дивноморским и Джанхотом, где находится Голубая бездна. Вы сможете отдохнуть на пляже и насладиться пейзажами лагуны в окружении зарослей пицундских сосен.

Организационные детали

Экскурсия проходит на моем автомобиле, для групп больше 4-х человек я организую трансфер с водителем.