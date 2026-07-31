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Секретные места Большого Геленджика

В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Экскурсия по секретным местам Большого Геленджика предлагает уникальную возможность посетить древние мегалиты и насладиться красотой бирюзовой лагуны.

Участники смогут узнать об истории и тайнах культовых сооружений, а также познакомиться с философией экопоселения.

Маршрут включает посещение живописных мест между Дивноморским и Джанхотом, где расположена Голубая бездна.

Это путешествие обещает вдохновляющие виды и погружение в атмосферу реликтовых рощ, что делает его незабываемым
5
46 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные мегалиты
  • 🏞 Живописные виды
  • 🏘 Интересное экопоселение
  • 🗿 Тайны древних культур
  • 🚗 Комфортное автопутешествие

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения «Секретных мест Большого Геленджика» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и стабильная, что позволяет в полной мере насладиться природой и уникальными местами региона. В мае, сентябре и октябре также комфортно, хотя температура может быть ниже, а туристов меньше, что создает более спокойную атмосферу. В остальные месяцы, несмотря на более прохладную погоду, прогулки возможны, но стоит учитывать возможные дожди и необходимость более теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Секретные места Большого Геленджика
Секретные места Большого Геленджика
Секретные места Большого Геленджика

Что можно увидеть

  • Дольмены
  • Голубая бездна

Описание экскурсии

Места силы Большого Геленджика

В программу я включила локации, где сочетается выразительная южная природа и особенная энергетика. Вы проведете полдня среди реликтовых рощ, надышитесь чистым целебным воздухом и увидите немало вдохновляющих ракурсов.

🏘 По пути проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества.
🗿 Далее — посещение дольменов, где обсудим версии происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э.
🏞 И в завершение я отвезу вас в восхитительное место между Дивноморским и Джанхотом, где находится Голубая бездна.

Организационные детали

  • Вход на территорию заповедника, где находятся дольмены, оплачивается отдельно: 400 руб. /взрослый, 250 руб. /детский
  • При желании возьмите с собой перекус и воду, мы обязательно сделаем небольшой привал

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1810 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на юге России и собрала там команду
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гидов, которые с удовольствием делятся с нашими гостями красивейшими природными локациями, рассказывают о героическом прошлом, показывают секретные места побережья и подсказывают лучшие гастрономические остановки региона. География нашей команды разнообразна, я знакомлю гостей с Москвой, Любовь и Дмитрий — с Новороссийском, Мария и Яна — с секретными местами Геленджика, Наталья — эксперт по гастроэкскурсиям, а Юлия отвечает за Анапу. Периодически мы проводим авторские туры в Абхазию, Крым и по южным шато и фермам. Мы будем рады знакомству и постараемся сделать ваш отдых особенным!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
1
3
2
1
А
Наш гид Екатерина🌷, замечательный человек, водитель и рассказчик! мы познакомились у увидели восхитительные места, до мурашек виды! узнали много нового о нашем южном регионе (сами с Урала)). экскурсия длилась примерно 5 часов с дорогой, но мы много разговаривали и задавали много вопросов, общение было интересное и познавательное! спасибо большое организатору Юлии и нашей замечательной Екатерине! спасибо, Геленджик! 🩷
Наш гид Екатерина🌷, замечательный человек, водитель и рассказчик! мы познакомились у увидели восхитительные места, до мурашек
Наш гид Екатерина🌷, замечательный человек, водитель и рассказчик! мы познакомились у увидели восхитительные места, до мурашек
Наш гид Екатерина🌷, замечательный человек, водитель и рассказчик! мы познакомились у увидели восхитительные места, до мурашек
Наш гид Екатерина🌷, замечательный человек, водитель и рассказчик! мы познакомились у увидели восхитительные места, до мурашек
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Карина
Хочу поблагодарить Екатерину за увлекательное мини путешествие по окрестностям Геленджика.
Чувствуется, что Катя любит свой край и с большим интересом рассказывает о его истории и достопримечательностях.
Организация тура хорошая, все продумано. Катя
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подстроилась под наш ритм, никуда не торопила, но при этом мы все успели посмотреть.
Локации живописные, особенно Голубая бездна, ты как будто паришь над ней, а вокруг сосны, невероятный аромат леса, а внизу бездонная синева моря, которая переливается всеми оттенками синего, голубого и бирюзового. Полный восторг.
Следующая локация - дольмены реки Пшада. Красивое место с интересной легендой, как появились дольмены, и кто в них жил. Гуляя по лесу обнаружили орхидею, которая занесена в Красную книгу. Добавляют милоту кролики и гуси, которые живут на территории дольмена Тор.
Бонусом было посещение смотровой площадки реки Жане.
Наша благодарность Кате за ее душевность, от и отлично проведенный день.

Хочу поблагодарить Екатерину за увлекательное мини путешествие по окрестностям Геленджика.
Хочу поблагодарить Екатерину за увлекательное мини путешествие по окрестностям Геленджика.
Хочу поблагодарить Екатерину за увлекательное мини путешествие по окрестностям Геленджика.
Хочу поблагодарить Екатерину за увлекательное мини путешествие по окрестностям Геленджика.
Хочу поблагодарить Екатерину за увлекательное мини путешествие по окрестностям Геленджика.
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О
Прогулка с Ксенией была очень интересной. Она рассказала много иоб истории этих мест, а так же легенды и интересные фишки города. Посоветовала, что еще обязательно нужно посмотреть. Мы остались очень довольны. И самая главная оценка от ребенка подростка,что Ксения классная 💗
Прогулка с Ксенией была очень интересной. Она рассказала много иоб истории этих мест, а так же
Прогулка с Ксенией была очень интересной. Она рассказала много иоб истории этих мест, а так же
Прогулка с Ксенией была очень интересной. Она рассказала много иоб истории этих мест, а так же
Прогулка с Ксенией была очень интересной. Она рассказала много иоб истории этих мест, а так же
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А
Отличная поездка! Наш гид Екатерина - просто замечательно провела нас по маршрутам. Интересно рассказывала, и не перегружала информацией. Общаться было очень легко. Советуем присоединиться к нашему опыту общения с Екатериной! Спасибо!
Отличная поездка! Наш гид Екатерина - просто замечательно провела нас по маршрутам. Интересно рассказывала, и не
Отличная поездка! Наш гид Екатерина - просто замечательно провела нас по маршрутам. Интересно рассказывала, и не
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Н
Замечательная экскурсия, полюбовались красивыми местами. Хочу отдельно поблагодарить гида Елену. Очень интересно рассказывает, не скучно, позитивно. Нам всём очень понравилось.
Замечательная экскурсия, полюбовались красивыми местами. Хочу отдельно поблагодарить гида Елену. Очень интересно рассказывает, не скучно, позитивно.
Замечательная экскурсия, полюбовались красивыми местами. Хочу отдельно поблагодарить гида Елену. Очень интересно рассказывает, не скучно, позитивно.
Замечательная экскурсия, полюбовались красивыми местами. Хочу отдельно поблагодарить гида Елену. Очень интересно рассказывает, не скучно, позитивно.
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О
Прекрасная экскурсия, одна из лучших, которые мы когда-либо посещали. Маршрут построен грамотно, места шикарные, узнали много нового и интересного. Одни положительные эмоции. Огромное спасибо нашему гиду!
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