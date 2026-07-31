Экскурсия по секретным местам Большого Геленджика предлагает уникальную возможность посетить древние мегалиты и насладиться красотой бирюзовой лагуны.
Участники смогут узнать об истории и тайнах культовых сооружений, а также познакомиться с философией экопоселения.
Маршрут включает посещение живописных мест между Дивноморским и Джанхотом, где расположена Голубая бездна.
Это путешествие обещает вдохновляющие виды и погружение в атмосферу реликтовых рощ, что делает его незабываемым
Участники смогут узнать об истории и тайнах культовых сооружений, а также познакомиться с философией экопоселения.
Маршрут включает посещение живописных мест между Дивноморским и Джанхотом, где расположена Голубая бездна.
Это путешествие обещает вдохновляющие виды и погружение в атмосферу реликтовых рощ, что делает его незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные мегалиты
- 🏞 Живописные виды
- 🏘 Интересное экопоселение
- 🗿 Тайны древних культур
- 🚗 Комфортное автопутешествие
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения «Секретных мест Большого Геленджика» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и стабильная, что позволяет в полной мере насладиться природой и уникальными местами региона. В мае, сентябре и октябре также комфортно, хотя температура может быть ниже, а туристов меньше, что создает более спокойную атмосферу. В остальные месяцы, несмотря на более прохладную погоду, прогулки возможны, но стоит учитывать возможные дожди и необходимость более теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дольмены
- Голубая бездна
Описание экскурсии
Места силы Большого Геленджика
В программу я включила локации, где сочетается выразительная южная природа и особенная энергетика. Вы проведете полдня среди реликтовых рощ, надышитесь чистым целебным воздухом и увидите немало вдохновляющих ракурсов.
🏘 По пути проедем через экопоселение — вы узнаете об удивительных людях, которые здесь живут, и философии, которой следуют, создавая правила сообщества.
🗿 Далее — посещение дольменов, где обсудим версии происхождения исторических культовых мегалитов, уходящих корнями в 4-2 вв. до н. э.
🏞 И в завершение я отвезу вас в восхитительное место между Дивноморским и Джанхотом, где находится Голубая бездна.
Организационные детали
- Вход на территорию заповедника, где находятся дольмены, оплачивается отдельно: 400 руб. /взрослый, 250 руб. /детский
- При желании возьмите с собой перекус и воду, мы обязательно сделаем небольшой привал
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1810 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу! Большую часть жизни провела на юге России и собрала там команду
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Наш гид Екатерина🌷, замечательный человек, водитель и рассказчик! мы познакомились у увидели восхитительные места, до мурашек виды! узнали много нового о нашем южном регионе (сами с Урала)). экскурсия длилась примерно 5 часов с дорогой, но мы много разговаривали и задавали много вопросов, общение было интересное и познавательное! спасибо большое организатору Юлии и нашей замечательной Екатерине! спасибо, Геленджик! 🩷
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Хочу поблагодарить Екатерину за увлекательное мини путешествие по окрестностям Геленджика.
Чувствуется, что Катя любит свой край и с большим интересом рассказывает о его истории и достопримечательностях.
Организация тура хорошая, все продумано. Катя
Чувствуется, что Катя любит свой край и с большим интересом рассказывает о его истории и достопримечательностях.
Организация тура хорошая, все продумано. Катя
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О
Прогулка с Ксенией была очень интересной. Она рассказала много иоб истории этих мест, а так же легенды и интересные фишки города. Посоветовала, что еще обязательно нужно посмотреть. Мы остались очень довольны. И самая главная оценка от ребенка подростка,что Ксения классная 💗
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А
Отличная поездка! Наш гид Екатерина - просто замечательно провела нас по маршрутам. Интересно рассказывала, и не перегружала информацией. Общаться было очень легко. Советуем присоединиться к нашему опыту общения с Екатериной! Спасибо!
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Н
Замечательная экскурсия, полюбовались красивыми местами. Хочу отдельно поблагодарить гида Елену. Очень интересно рассказывает, не скучно, позитивно. Нам всём очень понравилось.
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О
Прекрасная экскурсия, одна из лучших, которые мы когда-либо посещали. Маршрут построен грамотно, места шикарные, узнали много нового и интересного. Одни положительные эмоции. Огромное спасибо нашему гиду!
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