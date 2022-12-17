Экскурсия-спектакль «Геленджик кота Василия»

Пешеходная

Пешеходная.

Аудиоэкскурсия с многоголосым текстом, реалистичными звуковыми эффектами и сопровождением гида-актера.
Экскурсия-спектакль «Геленджик кота Василия»
Экскурсия-спектакль «Геленджик кота Василия»
Экскурсия-спектакль «Геленджик кота Василия»
Экскурсия-спектакль «Геленджик кота Василия»
Экскурсия-спектакль «Геленджик кота Василия»
Экскурсия-спектакль «Геленджик кота Василия»
Экскурсия-спектакль «Геленджик кота Василия»
Экскурсия-спектакль «Геленджик кота Василия»

Что вас ожидает 🤩

  • Белая невеста
  • Центральный причал
  • Памятник городу-побратиму Хильдесхайм
  • Памятник коробейнику
  • Платановая аллея
  • Улица Ленина
  • Кинотеатр Буревестник
  • Старый автовокзал
  • Лермонтовская площадь
  • Памятник «Старушка»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем познакомиться в Геленджиком в компании кота Василия! Вас ждет увлекательная экскурсионная программа с харизматичным гидом-актером. Надев наушники, из туристов вы тут же превратитесь в действующих лиц интерактивного спектакля, декорациями для которого станет сам город. Отправившись в интересное путешествие по улочкам Геленджика, вы встретитесь с его памятниками, услышите невыдуманные истории, погрузитесь в прошлое, окажетесь в будущем и лучше поймете настоящее.

Встретившись с котом Василием в Первомайском парке, вы направитесь на набережную, где вас ждет символ города — Белая невеста и Центральный причал. Вы увидите памятник коробейнику и немецкому городу-побратиму Хильдесхайм. Далее вас ждет прогулка по Платановой аллее и по улице Ленина, Лермонтовская площадь и старый автовокзал, кинотеатр "Буревестник", памятник "Старушка" и другие достопримечательности Геленджика.

Наш замечательный гид знаком с каждой крышей и лазейкой в заборе, и как все коты, обожает молоко! Он подготовил для вас интересные истории о Геленджике и необычные факты из истории города от местного жителя. Во время экскурсии вы будете не только фотографироваться, но также обязательно споете и потанцуете вместе с котом Василием!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание. Аренда наушников
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в null
Экскурсия длится около 1 часа 12 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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