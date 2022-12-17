Приглашаем познакомиться в Геленджиком в компании кота Василия! Вас ждет увлекательная экскурсионная программа с харизматичным гидом-актером. Надев наушники, из туристов вы тут же превратитесь в действующих лиц интерактивного спектакля, декорациями для которого станет сам город. Отправившись в интересное путешествие по улочкам Геленджика, вы встретитесь с его памятниками, услышите невыдуманные истории, погрузитесь в прошлое, окажетесь в будущем и лучше поймете настоящее.

Встретившись с котом Василием в Первомайском парке, вы направитесь на набережную, где вас ждет символ города — Белая невеста и Центральный причал. Вы увидите памятник коробейнику и немецкому городу-побратиму Хильдесхайм. Далее вас ждет прогулка по Платановой аллее и по улице Ленина, Лермонтовская площадь и старый автовокзал, кинотеатр "Буревестник", памятник "Старушка" и другие достопримечательности Геленджика.

Наш замечательный гид знаком с каждой крышей и лазейкой в заборе, и как все коты, обожает молоко! Он подготовил для вас интересные истории о Геленджике и необычные факты из истории города от местного жителя. Во время экскурсии вы будете не только фотографироваться, но также обязательно споете и потанцуете вместе с котом Василием!