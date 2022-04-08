Всем привет! Меня зовут Алик, я сертифицированный гид. Живу в Геленджике несколько лет и очень его люблю. Изучил город «от и до», объездил все его окрестности. Веду блог о путешествиях по Черноморскому побережью. Вместе с командой гидов с радостью покажем наш чудесный край!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Я встречу вас у отеля, а после экскурсии отвезу обратно. В дороге будут рассказы об истории и природе нашего края и, конечно, о тех локациях, что мы посетим. В программе:
Дольмены — ровесники египетских пирамид: всего вы осмотрите 8 таких древних построек. Услышите их историю и раскроете легенды, связанные с происхождением дольменов, их влиянием на людей и связью с космосом.
Прогулка по уютному парку: вы встретите растение Зизифус и узнаете, как оно помогает сохранить красоту и здоровье.
«Зачарованный» лес — в его почти сказочных декорациях можно не только отдохнуть душой и телом, но даже найти ответы на давно мучившие вас вопросы…
Водопады реки Жане — путь к ним лежит через аутентичную экодеревню: в его конце вас ждут живописные водопады, приглашающие искупаться. После чего к вам придет ощущение спокойствия и умиротворения.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Во время экскурсии предстоит пройти около 3 км
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: — трансфер от вашего отеля и обратно (автомобиль Audi Q3 или Volkswagen Polo) — фотосессия на профессиональный фотоаппарат (в течение 10 дней после экскурсии вы получите до 50 снимков ссылкой на Яндекс. Диск или почтой)
Дополнительно оплачиваются: — вход в экодеревню (300 руб. взрослый, 200 руб. детский) — вход на фермерское хозяйство «Дольмен» (200 руб.)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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