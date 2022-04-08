В этом маршруте собраны самые таинственные локации в округе Геленджика: древние дольмены, загадочный лес и живописные водопады.



Я расскажу о том, как и когда появились каменные культовые сооружения, о любопытном растении Зизифу, поделюсь легендами этих мест.



Вы насладитесь красотой и гармонией природы и вернетесь из поездки отдохнувшими и обновленными.