Тайны дольменов Геленджика

Раскрыть загадки памятников-ровесников пирамид и искупаться в водопадах реки Жане

Индивидуальная
В этом маршруте собраны самые таинственные локации в округе Геленджика: древние дольмены, загадочный лес и живописные водопады.

Я расскажу о том, как и когда появились каменные культовые сооружения, о любопытном растении Зизифу, поделюсь легендами этих мест.

Вы насладитесь красотой и гармонией природы и вернетесь из поездки отдохнувшими и обновленными.
Тайны дольменов Геленджика
Тайны дольменов Геленджика
Тайны дольменов Геленджика
Тайны дольменов Геленджика
Тайны дольменов Геленджика
Тайны дольменов Геленджика
Тайны дольменов Геленджика
Тайны дольменов Геленджика
Тайны дольменов Геленджика
Тайны дольменов Геленджика
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Я встречу вас у отеля, а после экскурсии отвезу обратно. В дороге будут рассказы об истории и природе нашего края и, конечно, о тех локациях, что мы посетим. В программе:

  • Дольмены — ровесники египетских пирамид: всего вы осмотрите 8 таких древних построек. Услышите их историю и раскроете легенды, связанные с происхождением дольменов, их влиянием на людей и связью с космосом.
  • Прогулка по уютному парку: вы встретите растение Зизифус и узнаете, как оно помогает сохранить красоту и здоровье.
  • «Зачарованный» лес — в его почти сказочных декорациях можно не только отдохнуть душой и телом, но даже найти ответы на давно мучившие вас вопросы…
  • Водопады реки Жане — путь к ним лежит через аутентичную экодеревню: в его конце вас ждут живописные водопады, приглашающие искупаться. После чего к вам придет ощущение спокойствия и умиротворения.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Во время экскурсии предстоит пройти около 3 км

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено:
    — трансфер от вашего отеля и обратно (автомобиль Audi Q3 или Volkswagen Polo)
    — фотосессия на профессиональный фотоаппарат (в течение 10 дней после экскурсии вы получите до 50 снимков ссылкой на Яндекс. Диск или почтой)
  • Дополнительно оплачиваются:
    — вход в экодеревню (300 руб. взрослый, 200 руб. детский)
    — вход на фермерское хозяйство «Дольмен» (200 руб.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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