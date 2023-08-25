Вы подниметесь на гору Нексис на высоту 396 м над уровнем моря и полюбуетесь панорамой города и бухты. Увидите загадочные древние постройки — дольмены. Мы расскажем, кто их построил и для чего. Вы осмотрите сооружения и узнаете, что волшебного таят в себе Солнечный и Лунный дольмены.