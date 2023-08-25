Побывать в местах силы на горе Нексис и узнать секреты древних построек
Вы подниметесь на гору Нексис на высоту 396 м над уровнем моря и полюбуетесь панорамой города и бухты. Увидите загадочные древние постройки — дольмены. Мы расскажем, кто их построил и для чего. Вы осмотрите сооружения и узнаете, что волшебного таят в себе Солнечный и Лунный дольмены.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По побережью Геленджикской бухты на протяжении многих веков проживали строители древних дольменов — сооружений из крупных каменных монолитов. Возраст построек может достигать 4000 лет. Мы проводим вас на гору Нексис, где располагаются несколько дольменов. И подробно расскажем про два из них — Солнечный и Лунный.
- Гора Нексис
По мнению ученых, изолинии и дольмены на горе — это следствие тектонических разломов, которые для древних были основополагающим фактором при выборе места для возведения ритуальных сооружений.
- Солнечный дольмен
Поверхность передней плиты покрыта желтоватым налётом некой микрорастительности, поэтому под лучами солнца на фотографиях дольмен получается золотого цвета. Считается, что дольмен — носитель солнечной энергии и способен восстанавливать жизненные силы человека.
- Лунный дольмен
По легенде, он обладает силой для проработки творческого начала, формирования гармонии во всех сферах жизни, усиления интуиции и поможет наладить плодотворный контакт с подсознанием.
Организационные детали
- Пожалуйста, возьмите с собой воду и перекус, а также позаботьтесь об удобной обуви
- По желанию можно дополнить прогулку баней, массажем и йогой. Детали уточняйте в переписке.
- Трансфер от места вашего проживания и обратно включён в стоимость
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Геленджике
Приветствуем! Мы, любители путешествий и открытий новый красивых мест, спешим делиться с вами уникальные маршруты, которые испробовали на себе. Покажем красоты черноморского побережья и посоветуем живописные места для фотосессий. До встречи!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
25 авг 2023
Огромная благодарность организаторам и гиду Софье! Потрясающие места, люди, атмосфера. Очень душевно, насыщенно. И отдельное спасибо за посещение ретрит центра и за йогу Искандеру!
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