Хайкинг к дольменам Луны и Солнца

Побывать в местах силы на горе Нексис и узнать секреты древних построек

5
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Вы подниметесь на гору Нексис на высоту 396 м над уровнем моря и полюбуетесь панорамой города и бухты. Увидите загадочные древние постройки — дольмены. Мы расскажем, кто их построил и для чего. Вы осмотрите сооружения и узнаете, что волшебного таят в себе Солнечный и Лунный дольмены.
Хайкинг к дольменам Луны и Солнца
Хайкинг к дольменам Луны и Солнца
Хайкинг к дольменам Луны и Солнца
Хайкинг к дольменам Луны и Солнца
Хайкинг к дольменам Луны и Солнца
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Описание

Что вас ожидает

По побережью Геленджикской бухты на протяжении многих веков проживали строители древних дольменов — сооружений из крупных каменных монолитов. Возраст построек может достигать 4000 лет. Мы проводим вас на гору Нексис, где располагаются несколько дольменов. И подробно расскажем про два из них — Солнечный и Лунный.

  • Гора Нексис
    По мнению ученых, изолинии и дольмены на горе — это следствие тектонических разломов, которые для древних были основополагающим фактором при выборе места для возведения ритуальных сооружений.
  • Солнечный дольмен
    Поверхность передней плиты покрыта желтоватым налётом некой микрорастительности, поэтому под лучами солнца на фотографиях дольмен получается золотого цвета. Считается, что дольмен — носитель солнечной энергии и способен восстанавливать жизненные силы человека.
  • Лунный дольмен
    По легенде, он обладает силой для проработки творческого начала, формирования гармонии во всех сферах жизни, усиления интуиции и поможет наладить плодотворный контакт с подсознанием.

Организационные детали

  • Пожалуйста, возьмите с собой воду и перекус, а также позаботьтесь об удобной обуви
  • По желанию можно дополнить прогулку баней, массажем и йогой. Детали уточняйте в переписке.
  • Трансфер от места вашего проживания и обратно включён в стоимость
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
25 авг 2023
Огромная благодарность организаторам и гиду Софье! Потрясающие места, люди, атмосфера. Очень душевно, насыщенно. И отдельное спасибо за посещение ретрит центра и за йогу Искандеру!

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