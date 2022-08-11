Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике

Живописный полудневный треккинг на вершину горы и встреча с ровесниками египетских пирамид

5
2 отзыва
Всего 100 лет назад гора Нексис считалась священной, а на ее вершине располагался комплекс из 40 дольменов. Сейчас их осталось всего два.

Мы совершим пеший подъем на самый верх, а по пути полюбуемся захватывающими видами на город, бухту и открытые воды Черного моря.

На вершине вас ждет знакомство с дольменами Лунный и Солнечный — посмотрим, о чем они вам расскажут.
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
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Описание

Что вас ожидает

Подъем на гору

Я встречу вас у отеля, а после треккинга отвезу обратно. По пути расскажу об истории и природе Геленджика. Оставив автомобиль у подножия горы Нексис, мы поднимемся пешком на самый верх, что займет 1,5 часа. Это маршрут средней сложности по песчанно-гравийной тропе, где вы почувствуете себя настоящими покорителями вершин. По пути нам встретится множество удивительных растений, характерных для этой широты. На высоте почти 400 метров вы полюбуетесь панорамой на Геленджик, Дивноморск, открытое Черное море и Геленджикскую бухту и сделаете красивые фотографии на закате солнца.

Уцелевшие мегалиты

Но это еще не все. На вершине горы мы встретим сооружения, сохранившиеся с эпохи ранней бронзы, — они ровесники египетских пирамид. До революции гора Нексис считалась священной, а дольменный комплекс состоял из 40 построек. Сейчас осталось всего два дольмена с необычными названиями Солнечный и Лунный. Я расскажу легенды о назначении мегалитов, мы немного отдохнем и начнем спуск.

Организационные детали

  • Вас ждет трансфер от отеля и обратно
  • Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды
  • Это маршрут средней сложности, наденьте удобную обувь и спортивную одежду
  • Возьмите с собой воду и перекус

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
11 авг 2022
Спасибо! Маршрут понравился. Отличная экскурсия.
Спасибо! Маршрут понравился. Отличная экскурсия.Спасибо! Маршрут понравился. Отличная экскурсия.Спасибо! Маршрут понравился. Отличная экскурсия.Спасибо! Маршрут понравился. Отличная экскурсия.
Е
10 авг 2022
Экскурсия состояла из подъёма на гору Нексис и сопровождалась рассказом гида о теориях происхождения дольменов и о близлежащих объектах. Нас забрали из дома и вернули после экскурсии домой, что очень удобно. Пока добирались до горы, гид предоставил общую информацию о Геленджике. На горе открываются прекрасные живописные виды. И восстановлены два дольмена. Мне давно хотелось самостоятельно подняться на гору, но я боялась, что не осилю)… Спасибо большое Алику, что смог вдохнуть в меня уверенность и реализовать мое желание. Рекомендую.

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