Всего 100 лет назад гора Нексис считалась священной, а на ее вершине располагался комплекс из 40 дольменов. Сейчас их осталось всего два. Мы совершим пеший подъем на самый верх, а по пути полюбуемся захватывающими видами на город, бухту и открытые воды Черного моря. На вершине вас ждет знакомство с дольменами Лунный и Солнечный — посмотрим, о чем они вам расскажут.

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Описание

Что вас ожидает

Подъем на гору

Я встречу вас у отеля, а после треккинга отвезу обратно. По пути расскажу об истории и природе Геленджика. Оставив автомобиль у подножия горы Нексис, мы поднимемся пешком на самый верх, что займет 1,5 часа. Это маршрут средней сложности по песчанно-гравийной тропе, где вы почувствуете себя настоящими покорителями вершин. По пути нам встретится множество удивительных растений, характерных для этой широты. На высоте почти 400 метров вы полюбуетесь панорамой на Геленджик, Дивноморск, открытое Черное море и Геленджикскую бухту и сделаете красивые фотографии на закате солнца.

Уцелевшие мегалиты

Но это еще не все. На вершине горы мы встретим сооружения, сохранившиеся с эпохи ранней бронзы, — они ровесники египетских пирамид. До революции гора Нексис считалась священной, а дольменный комплекс состоял из 40 построек. Сейчас осталось всего два дольмена с необычными названиями Солнечный и Лунный. Я расскажу легенды о назначении мегалитов, мы немного отдохнем и начнем спуск.

Организационные детали