Вадим проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Дегустация вина. Всем желающим предлагается на пробу несколько видов вина, а также чача. Любой из видов напитков можно приобрести.

Первый водопад. Этот водопад удивителен тем, что у него большая и на редкость глубокая чаша. Водопад в высоту составляет 3 м, а глубина чаши – 2,5 м. У водопада есть площадка для прыжков в воду с высоты – это единственный водопад с которого можно понырять в жаркую погоду.

Дольмен Желаний. Удивительна эта местность и дольменым комплексом. Дольмен Желаний знаменит своей способностью исполнять желания. Вы узнаете историю этих уникальных комплексов и почувствуете их особую энергетику.

Водопад Изумрудный. Этот водопад один из красивейших водопадов во всей этой долине. Водопад берет название от цвета воды в чаше, которая называется Чаша любви. Все влюбленные пары, по традиции, купаются в чаше для долгой и счастливой жизни.

Крепость Грозовые ворота. Съемочная группа работала на г. Шахан, в долине реки Жане, где оставили декорацию – замок. Всем желающим предоставляется военная форма, чтобы сделать зрелищную фотографию на высоте 600 м. Рядом с крепостью работает кафе, где все желающие могут отведать шашлык на самой высокой точке горы Шахан, наблюдая за всем великолепием Главного Кавказского хребта. На горе также установлен памятник гражданской революции 1919 года в форме звезды.

Панорамные виды на Кавказский хребет. С горы Шахан видно все великолепие и мощь гор. Бывают моменты, когда кажется, что можно потрогать облака руками. А еще здесь особый воздух, ведь в долине реки находится Женейское месторождение минеральных лечебных йодобромных вод.