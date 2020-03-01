Вадим проводит ещё 4 экскурсии

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Поездка в горы на место съемок кинофильма “Грозовые ворота” с посещением водопадов

Вадим
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Вадим – представитель гидов
Вам предстоит совершить увлекательную поездку в горы - вы увидите красивые водопады, загадаете желание возле волшебного дольмена, пообедаете на самой высокой точке горы Шахан, откуда открывается потрясающий вид на Главный Кавказский хребет.

Кроме того, вы узнаете историю съемок многосерийного фильма, снятого по мотивам романа Александра Тамоникова «Рота уходит в небо», и сможете сделать памятные фотографии в стилизованной военной форме.
От 10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 59 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 60 человек
Можно с детьми
Встреча Трансфер с дома
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Джиппинг на Грозовые ворота
Джиппинг на Грозовые ворота

Что вас ожидает

Дегустация вина. Всем желающим предлагается на пробу несколько видов вина, а также чача. Любой из видов напитков можно приобрести.

Первый водопад. Этот водопад удивителен тем, что у него большая и на редкость глубокая чаша. Водопад в высоту составляет 3 м, а глубина чаши – 2,5 м. У водопада есть площадка для прыжков в воду с высоты – это единственный водопад с которого можно понырять в жаркую погоду.

Дольмен Желаний. Удивительна эта местность и дольменым комплексом. Дольмен Желаний знаменит своей способностью исполнять желания. Вы узнаете историю этих уникальных комплексов и почувствуете их особую энергетику.

Водопад Изумрудный. Этот водопад один из красивейших водопадов во всей этой долине. Водопад берет название от цвета воды в чаше, которая называется Чаша любви. Все влюбленные пары, по традиции, купаются в чаше для долгой и счастливой жизни.

Крепость Грозовые ворота. Съемочная группа работала на г. Шахан, в долине реки Жане, где оставили декорацию – замок. Всем желающим предоставляется военная форма, чтобы сделать зрелищную фотографию на высоте 600 м. Рядом с крепостью работает кафе, где все желающие могут отведать шашлык на самой высокой точке горы Шахан, наблюдая за всем великолепием Главного Кавказского хребта. На горе также установлен памятник гражданской революции 1919 года в форме звезды.

Панорамные виды на Кавказский хребет. С горы Шахан видно все великолепие и мощь гор. Бывают моменты, когда кажется, что можно потрогать облака руками. А еще здесь особый воздух, ведь в долине реки находится Женейское месторождение минеральных лечебных йодобромных вод.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер с места проживания в Геленджике, дегустация вина.
  • В стоимость не включено: приобретение вина в подарок, кафе в горах, фото в военном обмундирование.
  • Что взять с собой: полотенце, купальник (купание в водопадах предусмотрено), воду в дорогу.
  • Экскурсия проходит на комфортабельных УАЗах с открытым верхом. Машина рассчитана на 8 посадочных мест.
  • Длительность экскурсии – 4 часа.
Джиппинг на Грозовые ворота
Джиппинг на Грозовые ворота
Джиппинг на Грозовые ворота
Джиппинг на Грозовые ворота
Джиппинг на Грозовые ворота
Джиппинг на Грозовые ворота
Джиппинг на Грозовые ворота
Джиппинг на Грозовые ворота
Джиппинг на Грозовые ворота
Джиппинг на Грозовые ворота
Джиппинг на Грозовые ворота

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Трансфер с дома.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Наша команда гидов организует интересные экскурсии в Геленджике. За годы работы мы накопили большой опыт и готовы рассказать вам о городе так, чтобы он стал вам ближе, роднее и понятнее. Ждем вас в гости, друзья!
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Вадим проводит ещё 4 экскурсии

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