Наш мастер-класс — это возможность открыть для себя новый способ взаимодействия с морем, на доске с парусом. Сначала вы пройдёте обучение на берегу под руководством опытных спортсменов. А затем вместе с инструктором выйдете на воду и поймёте, как управлять парусом, стоять на доске.
И сделаете свои первые шаги в виндсёрфинге! А ещё, если повезёт, встретите дельфинов, они часто здесь бывают.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание мастер-классаЧто вас ожидает? Наша спортивная база находится в исторической части города — в самом ярком и необычном месте нашего города, когда-то на этот берег заходили греческие корабли и странники в поисках земли. 1. Подготовка на суше (полчаса) Чтобы лучше понять работу с парусом, для начала вы погрузитесь в теорию: узнаете о движении под парусом и управлении виндсёрфом,а затем будет и подробный инструктаж — знакомство с оборудованием. 2. Ваш выход в море Далее вас ждёт обучение на воде при ветре до 5 м/с. Инструктор будет рядом в лодке или на сапе. Вы научитесь поднимать парус, ориентироваться по ветру, освоите простейшие повороты и сможете управлять виндсёрфом самостоятельно, чем и будете заниматься всё оставшееся время. Важная информация:
- Мы выдадим вам спасательные жилеты, но желательно уметь плавать.
- База не оборудована душами, но мы предоставим вам комфортное место для переодевания.
- У нас есть комфортабельная зона отдыха с отличным видом на бухту.
Вы можете выбрать удобное для вас время, или связаться для уточнения окошек
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по виндсёрфингу
- Спасательные жилеты
- Инструктаж
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в районе Тонкого мыса. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Завершение: Центральная площадь города Геленджика, скульптура Белая невеста
Когда и сколько длится?
Вы можете выбрать удобное для вас время, или связаться для уточнения окошек
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.