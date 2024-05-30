Л Людмила Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо читать дальше света - новые возможности нового искусства, трудно уйти. Конечно, надо посетить винзавод, оказывается, что это тоже очень интересная экскурсия в историю и атмосферные подвалы. И шоу фонтанов. Рекомендую экскурсию в Абрау-Дюрсо с отличным гидом Аликом! Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции

Ю Юлия Водопады реки Жане Экскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!

Ю Юлия Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо Спасибо за экскурсию!

Ю Юлия Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.

M M.mostol Дайвинг в Геленджике, Кабардинке, Дивноморском Опытный,внимательный инструктор. Прикольно и страшно одновременно🤣. Не для меня. Но, я попробовала💪

V Vika_163 Дайвинг в Геленджике, Кабардинке, Дивноморском Все хорошо все понравилось 👍

А Антон Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Это было одно из самых ярких впечатлений за отпуск! Никогда раньше не ныряли. А тут прямо зажглись! Теперь хотим на постоянной основе обучиться) Привезли, рассказали, объяснили, поболтали. По дну сопроводили. Фото и видео сделали. Отлично! Рекомендую)

T Tatiana0 Дайвинг в Геленджике, Кабардинке, Дивноморском Всё было просто супер 👌 мы с ребенком первый раз погружались, всё безумно понравилось. Инструктора отличные, всё доступно объясняют, помогают. Мы остались очень довольны, за что очень благодарны🙏

B Burmakina Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды читать дальше интересный, может быть не очень глубокий по содержанию. Тем, кто планирует гулять летом, я бы посоветовала взять с собой купальник. Можно по пути искупаться на одном (или нескольких) пляжах. 😄 Экскурсия отличная!!! Можно гулять с детьми. По маршруту встречаются многочисленные кафе, тенистын аллеи, детские локации, где можно остановиться. Текст экскурсии