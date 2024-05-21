1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: Место проживания заказчика
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:00
75006 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по набережной Геленджика с историческими рассказами
Откройте вечерний Геленджик в уютной атмосфере променада, наслаждаясь историческими рассказами и морским бризом
Начало: В районе Толстого Мыса
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия: дайвинг и кормление рыбок в Геленджике
Насладитесь подводным миром Геленджика: погружение с кормлением рыбок. Уникальная возможность исследовать морские глубины под руководством профессионалов
Начало: В районе Тонкого мыса
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия на рыбалку в Геленджике: море, удочка и вы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Черному морю. Рыбалка в Геленджике - это шанс насладиться природой и проверить свои навыки
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
«Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка»
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Яхта для вашей компании
Частный катер, профессиональный капитан и программа по индивидуальным пожеланиям
Начало: Причал 93
«Управлять катером будет профессиональный шкипер, который сделает прогулку безопасной и комфортной»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: экскурсия-конструктор
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
«Едем через село Прасковеевка к скале Парус — вы заслужили эти невероятные виды»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправиться на прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика в мини-группе
Начало: На улице Кирова
«Водная прогулка длится около 2 часов (1,5 км в одну сторону)»
Расписание: ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье в Геленджике
Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Начало: На Центральной площади
«В стоимость всё включено: прогулка на яхте, услуги гида-сомелье, дегустация 5 сортов вина и закуски»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия21 мая 2024Супер рыбалка, чистая лодка, вежливый капитан. Клевало хорошо! Всё очень понравилось! Приедем ещё. Рекомендую 100%
- ММирослава7 мая 2024Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
- ЛЛюбовь29 февраля 2024Мне очень понравилась экскурсия, интересно и красиво! Спасибо 👍
- ИИгорь5 января 2024Первый раз в Геленджике. Очень рады, что воспользовались возможностью начать свое пребывание здесь с этой экскурсии. Экскурсия очень понравилась! Николай - отличный гид, знающий и любящий Геленджик! После увлекательной прогулки у нас остались только положительные эмоции! Рекомендуем.
- ЕЕлена5 января 2024Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле
- ССергей29 октября 2023Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось!
- ЮЮлия22 октября 2023Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.
- ЕЕлена25 сентября 2023Всем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! Николай сразу расположил и настроил
- ААнтон18 сентября 2023Это было одно из самых ярких впечатлений за отпуск! Никогда раньше не ныряли. А тут прямо зажглись! Теперь хотим на постоянной основе обучиться) Привезли, рассказали, объяснили, поболтали. По дну сопроводили. Фото и видео сделали. Отлично! Рекомендую)
- ВВиталий17 сентября 2023Отличная экскурсия, всем рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии в Геленджике на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024