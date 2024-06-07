🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 30 отзывов Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день Начало: Город Геленджик или окрестные города 9500 8 550 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 34 отзыва От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии Начало: В районе Толстого Мыса 4 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 41 отзыв Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами 9 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 14 отзывов Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа Начало: Место проживания заказчика 7500 6 750 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Индивидуальная экскурсия по набережной Геленджика с историческими рассказами Откройте вечерний Геленджик в уютной атмосфере променада, наслаждаясь историческими рассказами и морским бризом Начало: В районе Толстого Мыса 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 22 отзыва Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты Начало: В Новороссийске или Геленджике 7 650 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине На лимузине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Лимузин-тур: Гебиусские водопады и Пшадские дольмены в Геленджике Приглашаем вас на захватывающую поездку по живописным уголкам Геленджика на роскошном лимузине 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского 26 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Из Геленджика - в город-герой Новороссийск Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия Начало: От вашего отеля 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 13 отзывов Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 11 отзывов Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика» Начало: У места вашего проживания 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города Начало: Из места проживания гостя 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Гастрономический тур Вина и вкусы Долины Лефкадия в Геленджике Вина и вкусы Долины Лефкадия: гастрономическое путешествие по винодельне с дегустацией и уютным обедом 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 9 отзывов Экскурсия в Джанхот: дом Короленко, Скала Парус, Голубая бездна Погрузитесь в историю и природу Джанхота, насладитесь уникальными пейзажами и ароматом пицундских сосен 7 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 30 минут 9 отзывов Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас Начало: в поселке Светлый или Геленджике по договоренности 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Старый парк в Кабардинке: Путешествие сквозь цивилизации Путешествие из Геленджика в Кабардинку, чтобы за 4 часа обойти весь мир! Старый парк удивит вас красотой и историей разных эпох 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Гебиусские водопады: индивидуальная экскурсия с погружением в историю Геленджика Насладитесь уникальной природой Гебиусских водопадов, погрузитесь в историю Геленджика и попробуйте местные вина Начало: В удобном вам месте в Геленджике 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске Начало: В удобном вам месте в Геленджике 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского 26 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 5 отзывов Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия к дольменам Луны и Солнца в Геленджике Поднимитесь на гору Нексис и насладитесь видами Геленджика, узнайте тайны древних дольменов Луны и Солнца, их историю и магические свойства Начало: На хуторе Широкая Щель 5000 4 750 ₽ за всё до 5 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 6 часов 17 отзывов Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы Начало: Геленджик, по договоренности Расписание: 9:00, 13:00 2 500 ₽ за человека

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 1 час 16 отзывов Прогулка на лошадях по живописным местам Геленджика Приглашаем на эксклюзивную конную прогулку по живописным местам Геленджика с посещением озера Грек Начало: Геленджик, пос. Светлый, Грек озеро Расписание: Ежедневно в 14:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Обзорная экскурсия по Геленджику: путешествие по культурным сокровищам Погрузитесь в атмосферу Геленджика, открыв для себя его сокровища в увлекательной обзорной экскурсии Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике Начало: В Геленджике 25 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами 14 500 ₽ за всё до 3 чел.

🛥 На яхте 🚤 На катере Индивидуальная 2 часа Яхта для вашей компании Частный катер, профессиональный капитан и программа по индивидуальным пожеланиям Начало: Причал 93 18 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4 часа Геленджик: экскурсия-конструктор Начало: Ваше место пребывания в Геленджике Расписание: По договоренности 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Геленджик: Город мечты - путешествие по знаковым местам Геленджик ждет вас: уникальная экскурсия с локальными секретами и живописными местами для фото и отдыха Начало: Ваше место пребывания в Геленджике Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа Винодельня Château de Talu: Эксклюзивная экскурсия в Геленджике Погрузитесь в мир вина Château de Talu: элегантные сорта и панорамы виноградников Геленджика Начало: Ваше место пребывания в Геленджике Расписание: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа Геленджик: море и вино - гастрономическое путешествие Геленджик: море и вино - ваш гастрономический путеводитель. Вкусные встречи, истории и традиции ждут вас 8000 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 2 часа Экскурсия на ЭлектроЭндуро в Геленджике: Приключение по лесным тропам Запоминающееся приключение на электромотоциклах среди живописных лесов Геленджика ждет вас Начало: Ул Фадеева 5 000 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов Тур к скале Парус Начало: У вашего отеля 16 500 ₽ за человека