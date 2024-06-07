Индивидуальные экскурсии в Геленджике с личным гидом

Найдено 38 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Геленджике, цены от 2 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
95008 550 за всё до 4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100 за всё до 4 чел.
Город мечты Геленджик
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: Место проживания заказчика
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:00
75006 750 за всё до 4 чел.
Вечерний променад по Геленджику
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по набережной Геленджика с историческими рассказами
Откройте вечерний Геленджик в уютной атмосфере променада, наслаждаясь историческими рассказами и морским бризом
Начало: В районе Толстого Мыса
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
8 000 за всё до 7 чел.
Секретные места Большого Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 650 за всё до 4 чел.
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
🚗 На машине
На лимузине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Лимузин-тур: Гебиусские водопады и Пшадские дольмены в Геленджике
Приглашаем вас на захватывающую поездку по живописным уголкам Геленджика на роскошном лимузине
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Геленджика на Грозовые ворота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 670 за всё до 8 чел.
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
Начало: От вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Тайны дольменов Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Геленджик
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Вина и вкусы Долины Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Гастрономический тур Вина и вкусы Долины Лефкадия в Геленджике
Вина и вкусы Долины Лефкадия: гастрономическое путешествие по винодельне с дегустацией и уютным обедом
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Джанхот - райский уголок (из Геленджика)
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
Экскурсия в Джанхот: дом Короленко, Скала Парус, Голубая бездна
Погрузитесь в историю и природу Джанхота, насладитесь уникальными пейзажами и ароматом пицундских сосен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 600 за всё до 3 чел.
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в горах Геленджика
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
30 минут
9 отзывов
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: в поселке Светлый или Геленджике по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 000 за человека
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике
Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
5 300 за всё до 4 чел.
Старый парк в Кабардинке, или Путешествие сквозь цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Старый парк в Кабардинке: Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие из Геленджика в Кабардинку, чтобы за 4 часа обойти весь мир! Старый парк удивит вас красотой и историей разных эпох
Сегодня в 12:30
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Гебиусские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Гебиусские водопады: индивидуальная экскурсия с погружением в историю Геленджика
Насладитесь уникальной природой Гебиусских водопадов, погрузитесь в историю Геленджика и попробуйте местные вина
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.
Геленджик и винодельня Шато де Талю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 670 за всё до 8 чел.
Идеальный винный день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Хайкинг к дольменам Луны и Солнца
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия к дольменам Луны и Солнца в Геленджике
Поднимитесь на гору Нексис и насладитесь видами Геленджика, узнайте тайны древних дольменов Луны и Солнца, их историю и магические свойства
Начало: На хуторе Широкая Щель
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
50004 750 за всё до 5 чел.
Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы
Начало: Геленджик, по договоренности
Расписание: 9:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Прогулка на лошадях по горам Геленджика
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
16 отзывов
Прогулка на лошадях по живописным местам Геленджика
Приглашаем на эксклюзивную конную прогулку по живописным местам Геленджика с посещением озера Грек
Начало: Геленджик, пос. Светлый, Грек озеро
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000 за человека
Обзорная экскурсия по Геленджику
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Геленджику: путешествие по культурным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Геленджика, открыв для себя его сокровища в увлекательной обзорной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Один день на винодельнях Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500 за всё до 3 чел.
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 3 чел.
Яхта для вашей компании
🛥 На яхте
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Яхта для вашей компании
Частный катер, профессиональный капитан и программа по индивидуальным пожеланиям
Начало: Причал 93
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000 за всё до 10 чел.
Геленджик: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: экскурсия-конструктор
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
8 500 за всё до 4 чел.
Город мечты - Геленджик
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Геленджик: Город мечты - путешествие по знаковым местам
Геленджик ждет вас: уникальная экскурсия с локальными секретами и живописными местами для фото и отдыха
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Красочные винодельни и виноградники
Индивидуальная
4 часа
Винодельня Château de Talu: Эксклюзивная экскурсия в Геленджике
Погрузитесь в мир вина Château de Talu: элегантные сорта и панорамы виноградников Геленджика
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Геленджик: море и вино
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: море и вино - гастрономическое путешествие
Геленджик: море и вино - ваш гастрономический путеводитель. Вкусные встречи, истории и традиции ждут вас
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
80006 800 за всё до 4 чел.
По лесным тропам на ЭлектроЭндуро
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия на ЭлектроЭндуро в Геленджике: Приключение по лесным тропам
Запоминающееся приключение на электромотоциклах среди живописных лесов Геленджика ждет вас
Начало: Ул Фадеева
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000 за человека
Тур к скале Парус
Индивидуальная
5 часов
Тур к скале Парус
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
16 500 за человека
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Геленджика
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Фотопрогулка Абрау-Дюрсо из Геленджика: искусство, природа и история
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с профессиональным фотографом, который сохранит ваши воспоминания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Спасибо!!! Приятно прогулялись!
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
    Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
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    света - новые возможности нового искусства, трудно уйти. Конечно, надо посетить винзавод, оказывается, что это тоже очень интересная экскурсия в историю и атмосферные подвалы. И шоу фонтанов. Рекомендую экскурсию в Абрау-Дюрсо с отличным гидом Аликом!

  • А
    Алёна
    20 мая 2024
    Тайны дольменов Геленджика
    Очень красивый пейзажный маршрут для любителей пеших прогулок. Чисто, есть где посидеть передохнуть, но нет туалетов.
  • В
    Валентин
    12 мая 2024
    Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
    Мы получили только положительные и незабываемые эмоции и впечатления на экскурсии, особенно благодаря гиду Андрею. Неописуемой красоты Гебиусские водопады, замечательная
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    лесная тропа,для любителей активного отдыха. Андрей провел экскурсию грамотно, был очень внимательный и интересный собеседник. Рекомендуем всем, получите удовольствие от прогулки и великолепные фото и видео.

  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не
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    добрались. Рассказала историю города, показала современные постройки, Было время и для фотопауз. Экскурсию рекомендую, но свои силы нужно рассчитать, т к ходили 3 часа.

    Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    Экскусоводу Николаю огромное спасибо за поездку по окресностям Геленджика. Интересно, весело. Были с ребенком 9 лет, тоже не скучал.
  • П
    Полина
    5 мая 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.
  • А
    Андрей
    22 апреля 2024
    Вина и вкусы Долины Лефкадия
    Большое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стиле и уже имеет свою
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    историю, на винодельне уникальный музей вина, дегустация проходит прямо в музее. Дорога до Лефкадии от Геленджика занимает около 2 часов, но Алик хорошо информирован по истории края от момента основания до сегодняшних дней и не даёт скучать. Однозначно рекомендуем!

    Большое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стиле
  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
    Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от знакомства с городом Новороссийском. Большое спасибо, желаем дальнейших успехов. Рекомендуем к посещению.
    Очень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие отОчень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие отОчень хорошая экскурсия. Светлана профессионал своего дела, талантливый и увлекательный рассказчик. Мы получили большое удовольствие от

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
  2. От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
  3. Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
  4. Город мечты Геленджик
  5. Вечерний променад по Геленджику
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Индивидуальные" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 2 000 до 26 670 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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