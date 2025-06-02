Позагорать у моря и бассейна, съездить в горы и на винодельни, увидеть озеро Абрау и скалу Парус

Начало: Гостевой дом в Геленджике, время по договорённости...

«На джипах вы доберётесь к древним дольменам и водопадам на реке Жане, отведаете в горах натурального мёда и кавказских блюд»