Индивидуальный отпуск в Геленджике с джипами, сапами, отдыхом в гольф-резорте и винным вечером
Позагорать у моря и бассейна, съездить в горы и на винодельни, увидеть озеро Абрау и скалу Парус
Начало: Гостевой дом в Геленджике, время по договорённости...
«На джипах вы доберётесь к древним дольменам и водопадам на реке Жане, отведаете в горах натурального мёда и кавказских блюд»
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
49 000 ₽ за человека
Пляжный Геленджик: море, дольмены и водопады
Начало: Краснодарский край, Геленджик
«В этом путешествии мы объединили сразу всё — пляжный отдых и экскурсии, поездки на водопады и древние дольмены, дегустацию вин и горные пейзажи»
46 000 ₽ за человека
-
10%
Поход с палатками и автосопровождением через горы в Геленджик
Подняться на вершины, откуда открываются панорамы, искупаться в чашах водопадов и увидеть дольмены
Начало: Абинск, 9:00-10:00 (возможен трансфер из Краснодар...
«Также попаримся в баньке, заглянем к местным, увидим дольмены и прокатимся на джипах»
9 июн в 09:00
15 авг в 09:00
27 810 ₽
30 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Дольмены»
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