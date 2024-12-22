Экскурсии со скидкой в Георгиевске до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Георгиевске, цены от 9810 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
На машине
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 20:00
Завтра в 05:00
109009810 за всё до 4 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
На машине
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
Из Георгиевска - к ущельям, перевалам, горным хребтам и водопадам
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:00
от 2500022 500 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
На машине
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его окрестности
Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 1650014 850 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Георгиевску в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Георгиевске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
  2. Всё Чегемское ущелье за один день
  3. Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
Какие места ещё посмотреть в Георгиевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Плато Бермамыт
  2. Медовые водопады
  3. Самое главное
  4. Эльтюбю
  5. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Георгиевску в декабре 2024
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