Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)

Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Путешествие в Кисловодск начинается с прогулки по историческому центру, где можно узнать о культуре и попробовать нарзаны. Затем вас ждут горы и водопады, включая гору Кольцо и Медовые водопады.

Плато Шаджатмаз открывает вид на Эльбрус, а в Долине нарзанов можно насладиться природными источниками. Завершает день дегустация кавказской кухни и возможность активного отдыха

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды на Эльбрус и Кавказский хребет
  • 🏞️ Прогулка по историческому центру Кисловодска
  • 💧 Дегустация нарзанов и кавказской кухни
  • 🐏 Встреча с горным барашком
  • 🚗 Комфортабельное путешествие из Георгиевска
  • 🌿 Возможность активного отдыха
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
Ближайшие даты:
25
янв26
янв27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Кисловодская крепость
  • Нижний парк
  • Стеклянная струя
  • Нарзанная галерея
  • Старая читальня
  • Цветочные часы
  • Колоннада
  • Курортный бульвар
  • Поющий фонтан
  • Нарзанные ванны

Описание экскурсии

Если вкратце, то на этой экскурсии вы:

1️⃣ прогуляетесь по исторической части города,
2️⃣ продегустируете разные виды нарзана,
3️⃣ познакомитесь с культурой и традициями горцев,
4️⃣ увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и заснеженные вершины,
5️⃣ покормите гордого четерёхрогого барашка,
6️⃣ и конечно, попробуете национальную кавказскую кухню и сухое домашнее вино.

А вот детальный маршрут:

Пешеходная часть по центру Кисловодска (1,5 часа)

Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Я расскажу, откуда берётся нарзан, почему он так знаменит и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Достопримечательности на нашем пути:

  • Кисловодская крепость, с которой началась история города
  • Нижний парк и Стеклянная струя
  • Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска
  • Старая читальня и цветочные часы, дату на которых высаживают каждый день
  • Колоннада
  • Места, где снимали сцены из нового фильма «Чебурашка»
  • Курортный бульвар и поющий фонтан
  • Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе

Природа в окрестностях (3 часа)

Нагулявшись, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад.

Горная Кабардино-Балкария (3,5 часа)

Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника и прогуляемся вдоль реки Хасаут по ущелью. Я расскажу о традициях и культуре горцев, о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их.

По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: самый длинный в России зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками, сертифицированную тюбинговую трассу и детский троллей.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Георгиевске и по окончании привезём обратно
  • Очередность посещения достопримечательностей согласовывается с гостями
  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть все детские кресла)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • С нами всегда травяной чай. Вам же нужно взять с собой тёплые вещи, наличные и надеть удобную обувь.

Дополнительные расходы

  • Экосбор — 300 руб.
  • Питание в кафе
  • По желанию:
    — Самый длинный в России зиплайн — 1500-2000 руб. /чел.
    — Конная прогулка — 300 руб. /чел.
    — Посещение фермы с альпаками — 500 руб. /чел.
    — Сертифицированная тюбинговая трасса (круглый год) и детский троллей — 500 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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