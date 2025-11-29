Георгиевск в своё время был единственным городом Кавказской губернии.
Цветные домики со ставнями хранят его самобытность, а Георгиевская крепость и старинные здания — историю давней дружбы между Россией и Грузией.
Мы прогуляемся по центру, полюбуемся достопримечательностями и обсудим, почему Георгиевск не менее интересен, чем курорты КМВ.
Описание экскурсии
- Георгиевская крепость — крепостная стена, с которой началась история Георгиевска
- Никольская церковь — одна из старейших на Кавказе
- Памятник промышленной архитектуры — неожиданный акцент экскурсии
- Особняк потомков Соболева — одного из видных деятелей города
- Здание реального мужского училища — красивый объект с богатой историей
- Сквер имени А. Г. Головина в честь бывшего главы города
- Кинотеатр «Аврора» — здание советского периода. Напоминает о прекрасных моментах молодости
- Памятный знак в честь подписания Георгиевского трактата — установлен к 200-летию события
- Особняк Л. Белоусова — архитектурный пример перехода от эклектики к модерну
- Здание бывшей гостиницы «Лондон», из-за которой стремились в Георгиевск в советское время
- Центральный парк — старейший в Ставропольском крае
- Стадион — локация с двойной историей. Завершающая точка экскурсии
Вы узнаете:
- почему именно в Георгиевске был подписан трактат о дружбе между Россией и Грузией
- сколько минеральных и термальных источников скрыто в недрах земли Георгиевского района
- каким образом Георгиевск вошёл в жизнь Лермонтова
- кто из жителей города стал прототипом персонажа Пушкина
И многое другое!
Организационные детали
На экскурсии можно будет приобрести набор авторских открыток с достопримечательностями Георгиевска и их описанием. Стоимость набора (15 открыток) — 500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Георгиевской крепости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Полина — ваш гид в Георгиевске
Активно занимаюсь изучением истории Георгиевска и провожу экскурсии по нашему городу для его популяризации. Был опыт работы в краеведческом музее, который и вдохновил меня на дальнейшее, более глубокое изучение истории города. Георгиевск имеет большой потенциал, ресурсы и богатое наследие. Именно это мне хочется показать его жителям и гостям. И очень радостно, что это удаётся!
