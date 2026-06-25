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подтвердил, что это возможно. В самом начале нашей экскурсии уточнил наши пожелания, и что именно нам бы хотелось увидеть. Предложил несколько вариантов на выбор. Мы выбрали Верхнюю Балкарию и не пожалели. Виктор очень хороший рассказчик, аккуратный водитель и ответственный экскурсовод. Я очень рада, что наша поездка прошла именно с ним. Большое спасибо!