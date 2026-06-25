Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска)
Увлекательное путешествие из Георгиевска в Кисловодск: история, нарзаны, горы и водопады ждут вас в этом насыщенном приключении
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 23 500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Старинный Георгиевск - тихое сердце Кавказа
Обзорная прогулка по ключевым достопримечательностям курорта
Начало: У памятника Ленину на площади Победы
Расписание: в понедельник, пятницу и воскресенье в 11:00, во вторник, четверг и субботу в 15:30, в среду в 12:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
8600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
Удобный трансфер из аэропорта в Георгиевск с увлекательной экскурсией по Пятигорску. Насладитесь видами и историей без лишних хлопот
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 18:00
Завтра в 05:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Георгиевска
Джип-тур по завораживающим местам региона
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
Путешествие в сердце Кавказа: водопады, склепы и величественные горы ждут вас в этом уникальном туре по Чегемскому ущелью
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от 30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Путешествие очень понравилось!
Все участники были в восторге!
Все участники были в восторге!
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Накануне экскурсии поняла, что по прогнозу погода обещает быть пасмурной. Отправила сообщение Виктору с вопросом о возможной замене маршрута. Виктор
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Всего 2 отзыва в Георгиевске
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Ответы на вопросы от путешественников по Георгиевску
Самые популярные экскурсии в Георгиевске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
- Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Георгиевска);
- Старинный Георгиевск - тихое сердце Кавказа;
- Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска;
- Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску;
- Плато Канжол, озера Шадхурей - из Георгиевска.
Что посмотреть в Георгиевске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Георгиевску в августе 2026
Сейчас в Георгиевске можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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