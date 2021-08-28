Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи

Алтай - место, которое тянет людей со всех уголков нашей планеты

4.4
3 отзыва
Алтай – место, которое тянет людей со всех уголков нашей планеты.

И главная достопримечательность – это белоголовая, в форме сердца, самая высокая гора Сибири и Алтая – Белуха.

У подножия этой горы у нас разбит кемпинговый лагерь, откуда мы будем ходить по окрестностям к различным достопримечательностям: долина Ярлу, озеро Горных духов, долина 7 озёр, перевал Кара-Тюрек и, конечно же, ледник Аккемский!
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Алтай без рюкзаков. К подножию Белухи
Ближайшие даты:
22
июл

Что вас ожидает 🤩

В горы налегке
В горы налегке
Тур без тяжелых рюкзаков для взрослых и детей, заброска общественного груза лошадьми, заброска через перевал Кузуяк на ГАЗ-66
Долина 7 озер
Долина 7 озер
Будем отдыхать, загорать и наслаждаться альпийскими лугами и озерами
Вид на 360 градусов на весь Алтай
Вид на 360 градусов на весь Алтай
Взберемся на перевал Кара-Тюрек. С одной стороны – увидим Аккемскую долину, долину Ярлу, а с другой – Кучерлинскую долину

Программа тура по дням

1 день
Встреча в г. Горно-Алтайске

Выезд в пос. Тюнгур из г. Горно-Алтайск в 08:00.

Прибытие в посёлок около 18:00.

По прибытию расселение на базе отдыха, ужин.

По желанию можно пойти в баню.

В поселке Тюнгур есть магазины, сотовая связь и можно сделать фотографии на фоне р. Катунь.

Здесь вы также можете оставить личные вещи, которые не пригодятся вам в походе.

Встреча в г. Горно-АлтайскеВстреча в г. Горно-АлтайскеВстреча в г. Горно-АлтайскеВстреча в г. Горно-Алтайске
2 день
Переезд в горы. Водопад Текелю

Позавтракав мы загружаемся в транспорт высокой проходимости - ГАЗ-66 и отправляемся в горы через перевал Кузуяк (кстати, через этот перевал многие любители пострадать идут пешком..).

Через 50 минут мы уже будет на месте, где подтягиваем лямки рюкзаков, разминаем свои спины и начинаем свой путь.

Дорого хорошая, вытоптанная тысячу людьми.

На пути у нас будет несколько остановок для набора воды и перекуса.

Через 14 км пути мы организуем бивак для промежуточной ночевки (если группа сильная, то можно идти дальше).

Стоянка называется "водопад Текелю".

Но сам водопад находится на противоположной стороне реки Аккем (белая река) и виден лишь кусочек.

Этот путь мы идём с рюкзаками до озера Аккемского потому что здесь лошади не ходят (они идут другим путем через перевалы 2 дня), а нам необходимо место, где переночевать и еда, которую кушать.

Вечер у костра, отбой.

Переезд в горы. Водопад ТекелюПереезд в горы. Водопад ТекелюПереезд в горы. Водопад ТекелюПереезд в горы. Водопад ТекелюПереезд в горы. Водопад ТекелюПереезд в горы. Водопад Текелю
3 день
Переход в лагерь, озеро Аккемское

Сегодня свежими силами спокойно переходим уже до нашей стоянки на озере Аккем.

Где-то к обеду мы придём на нашу стоянку, где разобьем свой стационарный лагерь, в котором будем жить следующие 5 дней.

Пообедав идём купаться в Аккемское озеро (конечно если Солнце светит) и загорать.

Сегодня день отдыха, расслабления, созерцания и наслаждение величественной горой – Белуха!

В пути 5 часов. Протяженность: пешком - 14 км.

Переход в лагерь, озеро АккемскоеПереход в лагерь, озеро АккемскоеПереход в лагерь, озеро АккемскоеПереход в лагерь, озеро АккемскоеПереход в лагерь, озеро Аккемское
4 день
Экскурсия на ледник Аккемский

Хотели бы вы прикоснуться к многомиллионной истории нашей планеты?

Почувствовать всю энергию, которую таят в себе ледники?

А тут вы подойдете вплотную к Аккемском ледники, который тянется более чем на 8 км в длину! 

А сколько еще в глубину!?

В рамках этой экскурсии мы подойдем к гроту аккемского ледника, где сделаем фотографии места, откуда вытекает река Аккем или БЕЛАЯ РЕКА!

В буквальном смысле.

В пути 8 часов. Протяженность: пешком - 12 км.

Экскурсия на ледник АккемскийЭкскурсия на ледник АккемскийЭкскурсия на ледник АккемскийЭкскурсия на ледник АккемскийЭкскурсия на ледник Аккемский
5 день
Долина 7 озёр

На самом деле здесь можно отдыхать и большее количество часов!

Именно отдыхать, загорать и наслаждаться альпийскими лугами, эдельвейсами и жарками!

Именно в этом месте расположены знаменитые 7 озер, которые имеют разные цветовые оттенки: от коричневых до ярко бирюзовых!

Озёра олицетворяют 7 каналов энергии человека.

В каждом озере можно искупаться при хорошей погоде.

Экскурсия с резким подъемом на 30 минут и дальше идём и наслаждаемся пейзажами гор.

В пути 5 часов. Протяженность: пешком 5 км.

Долина 7 озёрДолина 7 озёрДолина 7 озёрДолина 7 озёрДолина 7 озёр
6 день
Экскурсия на перевал Кара-Тюрек

Самая захватывающая по пейзажам экскурсия!

И при этом самая сложная.

Нам предстоит взобраться на перевал Кара-Тюрек (3060м).

С перевала вам откроется вид на 360 градусов на весь АЛТАЙ!

С одной стороны – увидите Аккемскую долину, долину Ярлу, а с другой – Кучерлинскую долину, где находится Кучерлинское озеро.

Здесь же самый красивый вид на гору Белуху!

Фотоаппарат будет гореть от спущенный затворов!

В пути 7 часов. Протяженность: пешком 6 км.

Экскурсия на перевал Кара-ТюрекЭкскурсия на перевал Кара-ТюрекЭкскурсия на перевал Кара-ТюрекЭкскурсия на перевал Кара-ТюрекЭкскурсия на перевал Кара-Тюрек
7 день
Экскурсия в долину Ярлу

Если вчера была самая трудная экскурсия, то сегодня самая легкая.

Мы пойдем к "Камню Шамана" – так окрестили люди "пупырь", торчащий из земли.

Возвели вокруг него камни для связи с космосом и всё в этом роде.

Но действительной особенностью этого места является – месторождение молибденита, которое было открыто геологической экспедицией под руководством Е.К. Устиева в 1936 году. 

Именно руда молибденита, которая расположена на поверхности в виде оставшихся на склонах гор еще неразмытых пластов окрашивает скалы долины в разноцветные цвета.

В пути 6 часов. Протяженность: пешком 8 км.

Экскурсия в долину ЯрлуЭкскурсия в долину ЯрлуЭкскурсия в долину ЯрлуЭкскурсия в долину ЯрлуЭкскурсия в долину Ярлу
8 день
Спуск к транспорту, газ-66

Этот день можно начать накануне, после экскурсии с Ярлу.

Но при хорошей погоде рекомендуем всё-таки насладиться еще раз пейзажами Белухи и утром со свежими силами выдвинуться к стоянке "Три березы", где нас будет ждать уже ГАЗ-66.

Дорога длинная (25 км), но идёт всё время вниз.

Если не будет дождя, то это преодолевает достаточно легко и весело!

Вниз, где будет ждать домашняя еда, горячая баня и теплая постель!

В пути 8 часов. Протяженность: пешком 26 км.

Спуск к транспорту, газ-66Спуск к транспорту, газ-66Спуск к транспорту, газ-66Спуск к транспорту, газ-66
9 день
Возвращение в Горно-Алтайск

Ранним утром завтракаем и выезжаем на заказном транспорте в одноименную столицу Горного Алтая – Горно-Алтайск.

Время в пути составляет в среднем 10 часов.

Поэтому около 17-18:00 вы уже приедете в город.

Просьба покупать билеты на самолёты, поезда все-таки на следующий день, так как дорога длинная, несколько перевалов и это техника, которая имеет свойство иногда перегреваться на солнце, ломаться.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках и в гостевом доме пос. Тюнгур.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Горно-Алтайска до п. Тюнгур (10ч)
  • Проживание на базе отдыха 2 ночи
  • Конное сопровождение общественного груза
  • Переезд п. Тюнгур-горы-п. Тюнгур на ГАЗ-66
  • Питание на активной части маршрута
  • Баня после похода
  • Регистрация в МЧС
  • Пропуск в Заповедную зону
  • Предоставление палаток
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в придорожном кафе и в Тюнгуре
  • Страховка от НС до 100 000 рублей
  • Баня на Аккемском озере
  • Аренда спальников, рюкзаков и т. д
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые ботинки или кроссовки;
  • тапочки;
  • купальник;
  • шорты/лосины, футболки;
  • крем от загара;
  • паспорт РФ (обязательно иметь при себе);
  • рюкзак на 60-80л для личных вещей;
  • рюкзак на 20-30л для экскурсий;
  • треккинговые палки (рекомендуем);
  • шапочка, теплые носки на вечер;
  • термобелье для сна;
  • спальник, коврик;
  • солнцезащитные очки (солнце очень яркое);
  • головной убор (тепловой удар очень вероятен).
Тур без рюкзаков, но на фотографиях рюкзаки! Как так?

День 2, 3 – мы подходим к озеру Аккемское. Первые дни участники без акклиматизации, поэтому рекомендуем разбить 28 км на 2 этапа.

Для этого мы вынуждены брать с собой палатки, спальники, продукты питания и посуду для приготовления пищи.

Лошади здесь не ходят: они идут другими путями 2 дня. По этой же причине мы не можем прийти раньше лошадей – ночевать будет негде нам.

Зачем обязательно нужно носить с собой паспорт РФ?

Мы будем находиться, начиная с пос. Усть-Кокса, в приграничной зоне (с Казахстаном и Монголией).

По Закону пограничник может потребовать предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.

В случае если вы иностранный гражданин, при вас должен быть отдельный документ.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будут на маршруте комары, мошки, клещи?

Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.

2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.

3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.

Какая нас ожидает погода в туре?

Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.

Можно ли ехать на конях?

К сожалению по этому маршруту нет: у людей своя тропа, у коней - своя.

Детям можно в этот тур?

Да, если ваш ребенок активный и имеет опыт активных экскурсий, то мы его максимально облегчим в первые два дня, чтобы он спокойно, прогулочным шагом шёл до стоянок. Но берем всё-таки 8+. Если младше - обсуждается индивидуально.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Е
28 авг 2021
Тур интересный, но не очень соответствует описанию, а именно: людям не подготовленным делать нечего, и это касается не только и нестолько подъемов, сколько тропы в последний день, а если погода вас не порадует, то будет совсем печально. Ориентироваться на ребенка 8 лет не надо))). Моя дочь 12 лет тоже все прошла, а куда было деваться, родители шли и она тоже. Радужность описания тура далеко не всегда соответствует действительности, надо быть готовым, что физически будет тяжело и, если, выполнять программу в соответствии с ее описанием сил хватит только поставить галочку, полюбоваться окружающей красотой сил уже не будет. Платье прекрасная половина может не брать точно))), на перевале даже летом сильный ветер и холодно, переодеваться для фотосессии не захочется точно. Лучше взять дополнительно теплые вещи (список необходимых вещей написан невнятно), теплую лёгкую куртку надо брать обязательно даже летом. Или людей сразу надо предупреждать о состоянии тропы по ходу маршрута, а лучше приложить фотографию или предлагать альтернативный вариант - преодалеть этот отрезок верхом (пусть даже за дополнительную плату). Баня в середине маршрута платная, в этом году 6000 за 2 часа (на час баня не топится), это имейте в виду.
Нам очень повезло с инструктором. Тимофей- ты самый замечательный! 11 баллов из 5))). Если вы пойдете по этому маршруту с ним -вам повезло!
Если доработать маршрут (или увеличить количество дней или уменьшить число посещаемых мест и более обдуманно распределить ночёвки), подготовить туристов к тому, что их ждёт без прекрас, то тур хороший. Идти стоит.
Ю
16 авг 2021
Координатор Евгения, наверно не была в этом туре, поэтому не в полном объёме смогла ответить на вопросы
Е
4 авг 2021
На пожелания и вопросы организатор реагировал и решал достаточно быстро

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