Алтай – место, которое тянет людей со всех уголков нашей планеты. И главная достопримечательность – это белоголовая, в форме сердца, самая высокая гора Сибири и Алтая – Белуха. У подножия этой горы у нас разбит кемпинговый лагерь, откуда мы будем ходить по окрестностям к различным достопримечательностям: долина Ярлу, озеро Горных духов, долина 7 озёр, перевал Кара-Тюрек и, конечно же, ледник Аккемский!

Взберемся на перевал Кара-Тюрек. С одной стороны – увидим Аккемскую долину, долину Ярлу, а с другой – Кучерлинскую долину

Вид на 360 градусов на весь Алтай

Будем отдыхать, загорать и наслаждаться альпийскими лугами и озерами

Тур без тяжелых рюкзаков для взрослых и детей, заброска общественного груза лошадьми, заброска через перевал Кузуяк на ГАЗ-66

Программа тура по дням

1 день Встреча в г. Горно-Алтайске

Выезд в пос. Тюнгур из г. Горно-Алтайск в 08:00. Прибытие в посёлок около 18:00. По прибытию расселение на базе отдыха, ужин. По желанию можно пойти в баню. В поселке Тюнгур есть магазины, сотовая связь и можно сделать фотографии на фоне р. Катунь. Здесь вы также можете оставить личные вещи, которые не пригодятся вам в походе.

2 день Переезд в горы. Водопад Текелю

Позавтракав мы загружаемся в транспорт высокой проходимости - ГАЗ-66 и отправляемся в горы через перевал Кузуяк (кстати, через этот перевал многие любители пострадать идут пешком..). Через 50 минут мы уже будет на месте, где подтягиваем лямки рюкзаков, разминаем свои спины и начинаем свой путь. Дорого хорошая, вытоптанная тысячу людьми. На пути у нас будет несколько остановок для набора воды и перекуса. Через 14 км пути мы организуем бивак для промежуточной ночевки (если группа сильная, то можно идти дальше). Стоянка называется "водопад Текелю". Но сам водопад находится на противоположной стороне реки Аккем (белая река) и виден лишь кусочек. Этот путь мы идём с рюкзаками до озера Аккемского потому что здесь лошади не ходят (они идут другим путем через перевалы 2 дня), а нам необходимо место, где переночевать и еда, которую кушать. Вечер у костра, отбой.

3 день Переход в лагерь, озеро Аккемское

Сегодня свежими силами спокойно переходим уже до нашей стоянки на озере Аккем. Где-то к обеду мы придём на нашу стоянку, где разобьем свой стационарный лагерь, в котором будем жить следующие 5 дней. Пообедав идём купаться в Аккемское озеро (конечно если Солнце светит) и загорать. Сегодня день отдыха, расслабления, созерцания и наслаждение величественной горой – Белуха! В пути 5 часов. Протяженность: пешком - 14 км.

4 день Экскурсия на ледник Аккемский

Хотели бы вы прикоснуться к многомиллионной истории нашей планеты? Почувствовать всю энергию, которую таят в себе ледники? А тут вы подойдете вплотную к Аккемском ледники, который тянется более чем на 8 км в длину! А сколько еще в глубину!? В рамках этой экскурсии мы подойдем к гроту аккемского ледника, где сделаем фотографии места, откуда вытекает река Аккем или БЕЛАЯ РЕКА! В буквальном смысле. В пути 8 часов. Протяженность: пешком - 12 км.

5 день Долина 7 озёр

На самом деле здесь можно отдыхать и большее количество часов! Именно отдыхать, загорать и наслаждаться альпийскими лугами, эдельвейсами и жарками! Именно в этом месте расположены знаменитые 7 озер, которые имеют разные цветовые оттенки: от коричневых до ярко бирюзовых! Озёра олицетворяют 7 каналов энергии человека. В каждом озере можно искупаться при хорошей погоде. Экскурсия с резким подъемом на 30 минут и дальше идём и наслаждаемся пейзажами гор. В пути 5 часов. Протяженность: пешком –5 км.

6 день Экскурсия на перевал Кара-Тюрек

Самая захватывающая по пейзажам экскурсия! И при этом самая сложная. Нам предстоит взобраться на перевал Кара-Тюрек (3060м). С перевала вам откроется вид на 360 градусов на весь АЛТАЙ! С одной стороны – увидите Аккемскую долину, долину Ярлу, а с другой – Кучерлинскую долину, где находится Кучерлинское озеро. Здесь же самый красивый вид на гору Белуху! Фотоаппарат будет гореть от спущенный затворов! В пути 7 часов. Протяженность: пешком –6 км.

7 день Экскурсия в долину Ярлу

Если вчера была самая трудная экскурсия, то сегодня самая легкая. Мы пойдем к "Камню Шамана" – так окрестили люди "пупырь", торчащий из земли. Возвели вокруг него камни для связи с космосом и всё в этом роде. Но действительной особенностью этого места является – месторождение молибденита, которое было открыто геологической экспедицией под руководством Е.К. Устиева в 1936 году. Именно руда молибденита, которая расположена на поверхности в виде оставшихся на склонах гор еще неразмытых пластов окрашивает скалы долины в разноцветные цвета. В пути 6 часов. Протяженность: пешком –8 км.

8 день Спуск к транспорту, газ-66

Этот день можно начать накануне, после экскурсии с Ярлу. Но при хорошей погоде рекомендуем всё-таки насладиться еще раз пейзажами Белухи и утром со свежими силами выдвинуться к стоянке "Три березы", где нас будет ждать уже ГАЗ-66. Дорога длинная (25 км), но идёт всё время вниз. Если не будет дождя, то это преодолевает достаточно легко и весело! Вниз, где будет ждать домашняя еда, горячая баня и теплая постель! В пути 8 часов. Протяженность: пешком 26 км.

9 день Возвращение в Горно-Алтайск