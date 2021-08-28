Выезд в пос. Тюнгур из г. Горно-Алтайск в 08:00.
Прибытие в посёлок около 18:00.
По прибытию расселение на базе отдыха, ужин.
По желанию можно пойти в баню.
В поселке Тюнгур есть магазины, сотовая связь и можно сделать фотографии на фоне р. Катунь.
Здесь вы также можете оставить личные вещи, которые не пригодятся вам в походе.
Позавтракав мы загружаемся в транспорт высокой проходимости - ГАЗ-66 и отправляемся в горы через перевал Кузуяк (кстати, через этот перевал многие любители пострадать идут пешком..).
Через 50 минут мы уже будет на месте, где подтягиваем лямки рюкзаков, разминаем свои спины и начинаем свой путь.
Дорого хорошая, вытоптанная тысячу людьми.
На пути у нас будет несколько остановок для набора воды и перекуса.
Через 14 км пути мы организуем бивак для промежуточной ночевки (если группа сильная, то можно идти дальше).
Стоянка называется "водопад Текелю".
Но сам водопад находится на противоположной стороне реки Аккем (белая река) и виден лишь кусочек.
Этот путь мы идём с рюкзаками до озера Аккемского потому что здесь лошади не ходят (они идут другим путем через перевалы 2 дня), а нам необходимо место, где переночевать и еда, которую кушать.
Вечер у костра, отбой.
Сегодня свежими силами спокойно переходим уже до нашей стоянки на озере Аккем.
Где-то к обеду мы придём на нашу стоянку, где разобьем свой стационарный лагерь, в котором будем жить следующие 5 дней.
Пообедав идём купаться в Аккемское озеро (конечно если Солнце светит) и загорать.
Сегодня день отдыха, расслабления, созерцания и наслаждение величественной горой – Белуха!
В пути 5 часов. Протяженность: пешком - 14 км.
Хотели бы вы прикоснуться к многомиллионной истории нашей планеты?
Почувствовать всю энергию, которую таят в себе ледники?
А тут вы подойдете вплотную к Аккемском ледники, который тянется более чем на 8 км в длину!
А сколько еще в глубину!?
В рамках этой экскурсии мы подойдем к гроту аккемского ледника, где сделаем фотографии места, откуда вытекает река Аккем или БЕЛАЯ РЕКА!
В буквальном смысле.
В пути 8 часов. Протяженность: пешком - 12 км.
На самом деле здесь можно отдыхать и большее количество часов!
Именно отдыхать, загорать и наслаждаться альпийскими лугами, эдельвейсами и жарками!
Именно в этом месте расположены знаменитые 7 озер, которые имеют разные цветовые оттенки: от коричневых до ярко бирюзовых!
Озёра олицетворяют 7 каналов энергии человека.
В каждом озере можно искупаться при хорошей погоде.
Экскурсия с резким подъемом на 30 минут и дальше идём и наслаждаемся пейзажами гор.
В пути 5 часов. Протяженность: пешком –5 км.
Самая захватывающая по пейзажам экскурсия!
И при этом самая сложная.
Нам предстоит взобраться на перевал Кара-Тюрек (3060м).
С перевала вам откроется вид на 360 градусов на весь АЛТАЙ!
С одной стороны – увидите Аккемскую долину, долину Ярлу, а с другой – Кучерлинскую долину, где находится Кучерлинское озеро.
Здесь же самый красивый вид на гору Белуху!
Фотоаппарат будет гореть от спущенный затворов!
В пути 7 часов. Протяженность: пешком –6 км.
Если вчера была самая трудная экскурсия, то сегодня самая легкая.
Мы пойдем к "Камню Шамана" – так окрестили люди "пупырь", торчащий из земли.
Возвели вокруг него камни для связи с космосом и всё в этом роде.
Но действительной особенностью этого места является – месторождение молибденита, которое было открыто геологической экспедицией под руководством Е.К. Устиева в 1936 году.
Именно руда молибденита, которая расположена на поверхности в виде оставшихся на склонах гор еще неразмытых пластов окрашивает скалы долины в разноцветные цвета.
В пути 6 часов. Протяженность: пешком –8 км.
Этот день можно начать накануне, после экскурсии с Ярлу.
Но при хорошей погоде рекомендуем всё-таки насладиться еще раз пейзажами Белухи и утром со свежими силами выдвинуться к стоянке "Три березы", где нас будет ждать уже ГАЗ-66.
Дорога длинная (25 км), но идёт всё время вниз.
Если не будет дождя, то это преодолевает достаточно легко и весело!
Вниз, где будет ждать домашняя еда, горячая баня и теплая постель!
В пути 8 часов. Протяженность: пешком 26 км.
Ранним утром завтракаем и выезжаем на заказном транспорте в одноименную столицу Горного Алтая – Горно-Алтайск.
Время в пути составляет в среднем 10 часов.
Поэтому около 17-18:00 вы уже приедете в город.
Просьба покупать билеты на самолёты, поезда все-таки на следующий день, так как дорога длинная, несколько перевалов и это техника, которая имеет свойство иногда перегреваться на солнце, ломаться.
Тур предусматривает проживание в палатках и в гостевом доме пос. Тюнгур.
День 2, 3 – мы подходим к озеру Аккемское. Первые дни участники без акклиматизации, поэтому рекомендуем разбить 28 км на 2 этапа.
Для этого мы вынуждены брать с собой палатки, спальники, продукты питания и посуду для приготовления пищи.
Лошади здесь не ходят: они идут другими путями 2 дня. По этой же причине мы не можем прийти раньше лошадей – ночевать будет негде нам.
Мы будем находиться, начиная с пос. Усть-Кокса, в приграничной зоне (с Казахстаном и Монголией).
По Закону пограничник может потребовать предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.
В случае если вы иностранный гражданин, при вас должен быть отдельный документ.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
К сожалению по этому маршруту нет: у людей своя тропа, у коней - своя.
Да, если ваш ребенок активный и имеет опыт активных экскурсий, то мы его максимально облегчим в первые два дня, чтобы он спокойно, прогулочным шагом шёл до стоянок. Но берем всё-таки 8+. Если младше - обсуждается индивидуально.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».