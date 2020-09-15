Приезд в эко-отель «Таежник».
Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска - выбирайте рейсы с прилетом не позднее 12:00, поскольку дальнейший переезд до с.Артыбаш с учетом остановок и обеда занимает 5-6 часов.
Завтрак в кафе "Таежник" для тех, кто прибыл в эко-отель до 11:00, знакомство с гидом.
Если вся группа собралась рано – выезд по маршруту до с.Артыбаш, обед в придорожном кафе.
Если мы кого-то ожидаем из Барнаула, то обед кафе “Таежник”.
После обеда выезд по маршруту, переезд до туркомплекса "Горизонт", с.Артыбаш.
Установка кемпинга.
Ужин в кафе. Баня.
Авто 190 км.
Завтрак в кафе.
Переезд до причала на Телецком озере, с.Артыбаш.
Переезд по Телецкому озеру (4-5 часов) на катере до мыса Кырсай, расположенного на его южном берегу.
Озеро является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая, а по размерам уступает лишь озеру Байкал.
Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км.
В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной гладью.
По дороге экскурсия на водопад Корбу.
Двенадцатиметровый водопад Корбу образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей начало с одноименного горного хребта.
Обед в кафе у водопада Корбу.
Переезд до Кырсая, где заканчивается водная экскурсия и начинается авточасть.
Автопереезд до т/к "Березка".
Переправа на правый берег реки Чолушман.
Пеший выход к уникальному природному явлению "каменные грибы".
Размещение на т/к "Березка" в палатках.
Ужин в кафе на территории тур.комплекса "Березка", баня.
Авто / / катер / пешком 55 км / 75 км / 3 км.
Радиальный выход к водопаду Учар (Чульчинский)
Завтрак в кафе на территории т/к "Березка".
День активного отдыха.
Вы совершите пешую экскурсию на крупнейший каскадный водопад Алтая – Чульчинский (Учар).
Длина пути к нему составляет около 10 км., столько же обратно.
На протяжении почти всего маршрута тропа пролегает по краю высокого обрыва, на дне которого бешено несется по камням своенравная река Чульча.
Тропа сложная, для её прохождения нужна хорошая физическая подготовка и кроссовки на толстой рифленой подошве.
Туристам предстоит преодолеть курумники, бесконечные подъемы и спуски, переход через речушки по шатким мосткам и пройти по скальному карнизу над оврагом.
Однако зрелище Учара стоит всех этих трудностей!
Огромная масса воды со скоростью летит вниз, разбиваясь о гигантские камни.
Шум такой, что не слышно рядом стоящего человека, вокруг водяная пыль. Высота общего падения более 160 метров, это самый высокий водопад в Сибири.
Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, овощи, фрукты, сладости).
Возвращение на т/к "Березка".
Ужин в кафе на территории т/к Березка.
Баня.
Внимание! В случае, если по погодным или техническим условиям тропа на Учар будет закрыта, экскурсия будет заменена на экскурсию к водопадам Куркуре и Малданаш.
Пешком 20 км.
Туркомплекс "Березка" – перевал Кату-Ярык – с. Улаган – туркомплекс "Малина".
Переезд до с. Улаган через перевал Кату-ярык.
Подъем на перевал Кату-Ярык, осуществляется пешком, согласно технике безопасности.
Высота перевала от подножия до вершины примерно 800 метров, длина 3,5 км.
Затем экскурсия на Пазырыкские курганы – цепочку из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н.э.
Обед в кафе с.Улаган.
После обеда путешественники продолжают свой путь красивейшему Улаганскому тракту постепенно поднимаясь на Улаганский перевал высотой 2080 метров.
На Улаганском нагорье, которое и пересекает Улаганский тракт, великое множество озер, часть из которых можно увидеть не уходя с дороги.
Размещение на туркомплексе "Малина" в палатках.
Подготовка к конному походу.
Баня.
Ужин в кафе т/к Малина.
Завтрак на территории т/к "Березка"
Пешком / авто 4 км / 100 км.
Туркомплекс "Малина" - стоянка "Алтай Эрине" - озеро Соролукель.
Завтрак в кафе т/к Малина.
Погрузка вещей и снаряжения в УАЗик, переезд до стоянки на Улаганском перевале
Инструктаж по технике безопасности в конном туре, распределение лошадей.
Обед в виде перекуса (бутерброды, чай, овощи, сладости, консервы)
Время пути 3-4 часа, Большая часть дороги проходит через кедрач.
Здесь путешественники в полной мере могут насладиться неповторимой чистотой горного воздуха в сочетании с приятным ароматом хвойного леса, который окончательно прогоняет из головы мысли о цивилизации.
Через лесные поляны и густые заросли кустарника тропа приводит путников к горному озеру Бельтир и дальше на берег озера Соролукель, где им предстоит разбить лагерь и переночевать.
Ужин готовится гидом на костре. Ночевка в палатках на берегу озера.
Кони 15 км.
Время в пути 3 часа.
С вершины горы открываются великолепные пейзажи: Курайскую степь, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты.
Поднявшись на такую высоту человек может почувствовать себя птицей, парящей высоко над землей. С вершины открывается панорама на Чуйские белки, вершины Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов, покрытые вечными снегами.
В хорошую погоду можно увидеть практически все высочайшие вершины этих хребтов: Актру, Маашей-баши, Иикту и насладиться видом на крупнейшие ледники региона.
А когда на небе бегут облака, то поднявшись на Кыскашту-Ойык гости Алтая могут прикоснутся к ним рукой, почувствовать себя обитателем иных миров, отделенных от обычного мира людей завесой тайн.
Обед в виде перекуса.
Ночевка в палаточном лагере на берегу озера Соролукель
Ужин готовит гид на костре.
Кони 12 км.
Время в пути 2-3 часа.
Завтрак готовит гид на костре.
В первой половине дня туристов ждет возвращение на лошадях до стоянки на Улаганском перевале, где попрощавшись с алтайскими лошадками и пересев на железного коня путники отправляются к дальнейшим приключениям.
Обед в виде перекуса на стоянке.
По пути следования участникам маршрута предстоит встреча с такими тур.объектами как вершина Улаганского перевала, Красные ворота и множество озер.
Переезд заканчивается на т/к Кочевник.
Ужин в кафе на территории т/к Кочевник.
Баня.
Внимание! Место размещение может быть заменено на аналогичное по техническим причинам.
Кони / авто 15 км / 25 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-Чин).
Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тёплое море Тетис, после — ледники и холодное озеро.
4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди.
Сейчас здесь геологи, археологи, этнографы ежегодно проводят исследования.
Они же шутя называют Кызыл-Чин Марсом — за землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого, за сине-зелено-фиолетовые горы.
Что здесь больше поражает — пейзажи или запечатлённая в них история планеты Земля каждый решает для себя сам.
Обед в кафе.
Экскурсия на Гейзеровое озеро.
Гейзеровое озеро (также носит названия Голубое озеро, Серебряное озеро).
Глубина озера — примерно два метра, диаметр — 25-30 метров.
В озеро впадает большой ручей.
Гейзеровое озеро уникальное в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой.
На зеркале озера путешественники непременно заметят разводы насыщенного бирюзового цвета округлой или овальной формы, меняющие свой вид, которые как-бы отражают процессы, происходящих на дне озера, где в загадочной глубине время от времени оживают «гейзеры», посылая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, образуя на дне озера видимые круги.
Возвращение на туркомплекс "Кочевник".
Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Баня.
авто / пешком 160 км / 9 км.
Завтрак в кафе т/к Кочевник.
Переезд к месту начала сплава на поляну ниже на 10 км устья Большого Яломана.
Знакомство с гидами-водниками, инструктаж по технике безопасности на водных турах, подбор индивидуального снаряжения.
Обед в виде перекуса.
Выход на маршрут.
Первое серьезное препятствие на пути – порог Ильгумень (IV кат.сложности), далее следует порог Кадринская труба (III кат.сложности).
Этот день заканчивается выше порога Шабаш на Генеральской стоянке.
Ужин готовят гиды на костре.
Авто / рафт 70 км / 20 км.
Завтрак готовят гиды на костре.
После завтрака – выход на маршрут.
В этот день предстоит преодолеть 2 ступени порога Шабаш (IV категория сложности) и 3 ступени порога Каянча (II кат.сложности)
Сплав этого дня заканчивается в устье реки Каянча
Ужин готовят гиды на костре.
Рафт 25 км.
Завтрак готовят гиды на костре.
В этот день основным препятствием во время сплава станет порог Аюлинский (IIкат.сложности).
По окончании сплава в районе с.Куюс туристы пересаживаются на автомобили и переезжают на т/к Таежник, где их ждет ужин и баня.
Выезд для тех, кто отправляется до Новосибирска и Барнаула.
Для тех, кто выбрал Аэропорт Горно-Алтайска – возможно размещение на территории т/к Таежник в палатках, либо в номерах, за дополнительную плату (при их наличии, бронировать нужно заранее).
Тур предусматривает проживание в палатках.
Доплата за одноместное размещение – 5 000 руб.
1. Рюкзак (до 40 л), чемодан или большая дорожная сумка, то есть то, в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства – арчимак (переметная сумка) и драйбег.
2. Походная обувь, желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой не разношенной обуви.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, без грубых внутренних швов, рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
7. Теплый свитер.
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
13. Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) – длинный резиновый плащ с капюшоном.
14. Купальный костюм.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка).
Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 литров в количестве 4 штук.
Полотенце.
Дополнительно для водной части:
Фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку). Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.
На водном маршруте выдаются: спальник, палатка, гидрокостюм, брызгозащитный костюм, гидроноски, спасжилет, каска.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть, как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Маршрут средней сложности, для людей с хорошей физической подготовкой, подойдет для семейного отдыха с детьми от 14-ти лет, ограничения по возрасту до 60 лет, исключения возможны в индивидуальном порядке при предоставлении справки от врача с разрешением занятия активными видами спорта;
В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе «Памятка туристу», рюкзак на маршруте не нужен;
Маршрут осуществляется на микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ)
На авточасти маршрута работают 1-2 инструктора, водитель;
На конной части маршрута работают 1 инструктор, 1-2 конюха;
На водной части маршрута работают 1-2 инструктора-водника;
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Туроператор и/или его представитель - гид-проводник, оставляют за собой право изменять нитку маршрута в зависимости от природных и техногенных обстоятельств с целью обеспечения максимальной безопасности туристов при прохождении маршрута (посещение водопада Чульчинский (Учар) может быть заменено на посещение водопадов Кур-Куре и Малданаш; конная часть тура может быть перенесена в другое место; водная часть - на нижний участок реки Катунь)
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.
Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),