1 день

Прибытие в село Усть-Кокса

Отправление из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4) за день до начала путешествия. Место отправления – ул. Советская, 65.

Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4) за день до начала путешествия. Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13).

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в день начала путешествия.

Трансфер заказывается и оплачивается отдельно.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 10:00.

Обед в кафе.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (обед в пути за свой счет).

Размещение в палаточном лагере.

Получение снаряжения. Инструктаж.

Ужин. Вечер знакомств.

Протяженность: на авто – 825 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула (Новоалтайска) / 375 км от Горно-Алтайска; пешком – 3 км

Питание включено: обед, ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.