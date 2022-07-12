Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии

Белуха - это самая высокая вершина Сибири

5
3 отзыва
Белуха – это самая высокая вершина Сибири, состоящая из разделенных седловиной Западной (4440м) и Восточной Белухи (4506м). Ледники на ее склонах, общей площадью 70 кв. км, дают начало истокам удивительно красивой и самой крупной на Горном Алтае реки – Катунь. В 1995 г. по решению правительства Республики Алтай был создан природный парк “Белуха”, который является объектом Всемирного наследия Юнеско. По одному из бытующих в Азии преданий, гора Белуха – это будущая Северная Шамбала. Это место связано с именем Н. К. Рериха и ежегодно привлекает сюда сотни почитателей учений великого художника, философа и ученого.

Мы предлагаем Вам совершить незабываемое путешествие к вершине, где шаг за шагом перед Вами предстанет на редкость богатый и неповторимый природный мир с элементами культурного наследия древних и современных эпох.
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
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Программа тура по дням

1 день

Прибытие в село Усть-Кокса

Отправление из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4) за день до начала путешествия. Место отправления – ул. Советская, 65.

Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4) за день до начала путешествия. Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13).

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в день начала путешествия.

Трансфер заказывается и оплачивается отдельно.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 10:00.

Обед в кафе.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (обед в пути за свой счет).

Размещение в палаточном лагере.

Получение снаряжения. Инструктаж.

Ужин. Вечер знакомств.

Протяженность: на авто – 825 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула (Новоалтайска) / 375 км от Горно-Алтайска; пешком – 3 км
Питание включено: обед, ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

Прибытие в село Усть-Кокса
2 день

Подъем вдоль реки Кучерла

Ранний подъем.

В 08:00 выезд в д. Тюнгур.

И затем до стоянки Изекерю.

Подъем вдоль реки Кучерла до Кучерлинского озера.

Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом.

Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.

Протяженность: на авто – 84 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 16 км.
Питание включено: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.

Подъем вдоль реки КучерлаПодъем вдоль реки КучерлаПодъем вдоль реки КучерлаПодъем вдоль реки Кучерла
3 день

Переход под перевал Кара-Тюрек

Переход под перевал Кара-Тюрек.

Лагерь на верхней границе леса.

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 7 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Переход под перевал Кара-ТюрекПереход под перевал Кара-ТюрекПереход под перевал Кара-ТюрекПереход под перевал Кара-Тюрек
4 день

Подъем на перевал Кара-Тюрек

Подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий осыпной), с которого открывается великолепный панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины Катунского хребта. Хорошая возможность фото-, видеосъемки.

Ночевка в базовом лагере на оз. Ак-Кем (высота над уровнем моря ок. 2010 м).

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 10 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Подъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-Тюрек
5 день

Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов

Радиальный выход к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов.

Посещение часовни.

Тропа идет вдоль озера Ак-кем, через несколько живописных подвесных мостиков, преодолевает нагромождения камней в виде старой морены и выводит в верховья р. Ак-кем, вытекающей из царства льда и холода.

Обед у Ак-кемского ледника.

Отличная возможность фото- и видеосъемки.

По дороге можно подняться к озеру Горных духов (по желанию и самочувствию группы).

Протяженность: пешком – 20 + 4 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духовПрогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духовПрогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духовПрогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов
6 день

Прогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер

Радиальный выход в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер.

В верховьях реки Ак-Оюк находятся красивейшие озера, каждое из которых имеет свой неповторимый оттенок: бирюзовый, зеленый, молочно-голубой и иссиня-черный.

После экскурсии спуск в базовый лагерь.

Обед.

После обеда экскурсия в ущелье Ярлу (по желанию), где выстроен целый город из камней.

Протяженность: пешком – 8 + 6 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Прогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер
7 день

Спуск вдоль реки Ак-Кем

«Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода».

Действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок.

Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи.

Протяженность: пешком – 16 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Спуск вдоль реки Ак-КемСпуск вдоль реки Ак-КемСпуск вдоль реки Ак-КемСпуск вдоль реки Ак-КемСпуск вдоль реки Ак-КемСпуск вдоль реки Ак-Кем
8 день

Спуск до Усть-Коксы

Переход до стоянки "Три берёзы".

Спуск на ГАЗ-66 до Тюнгура.

Переезд Тюнгур Усть-Кокса.

Прибытие на туркомплекс.

Размещение на территории туркомплекса в палатках.

Прощальный вечер.

Протяженность: пешком – 8, на авто 84 км.
Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин в кафе.

Спуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-Коксы
9 день

Отъезд

Утром сдача снаряжения и свободное время.

Экскурсия в село Верхний Уймон одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.

Обед.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00 (трансфер оплачивается отдельно).

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.

Размещение в гостинице (самостоятельно).

Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Отправление в Новосибирск / Барнаул (Новоалтайск) на следующий день в 18.00 (время местное, разница с Москвой + 4 часа).

Возможно заказать экскурсию на гору Красную, сплав, покататься на конях.

Ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 04:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа), в Новосибирск – 08:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

Протяженность: на авто – 375 км до Горно-Алтайска / 640 км до Барнаула / 825 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт. Для тех кто выезжает на следующий день в Новосибирск и Барнаул питание за свой счет.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в 2-3-х местных туристических палатках.

Вы можете жить в отдельной палатке один, без доплаты (в этом случае нести палатку придется самостоятельно, в те дни когда нет лошадей).

Варианты проживания

Палаточный лагерь

9 ночей
Палаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, тент, аптечка
  • Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части маршрута: МС – 450000, СНС – 50000 (до 65 лет, если возраст выше доплата)
  • Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на не активной части маршрута: МС – 150000, СНС – 50000 (до 65 лет, если возраст выше доплата)
  • Трансфер Усть-Кокса – Тюнгур – Усть-Кокса, транспортировка Тюнгур – Изекерю (2 день), Три берёзы – Тюнгур (8 день)
  • Лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (2,3,4 день маршрута)
  • Экскурсия в село Верхний Уймон (9 день)
  • Входные билеты в музеи старообрядчества и семьи Рерихов
  • Рекреационные сборы
  • Размещение в горном кемпинге у Ак-Кемского озера (4,5,6 день маршрута) с кают-компанией, палатками, газовым оборудованием и туалетом
  • Размещение в палатках на территории туркомплекса Альтаир (1,8 день)
  • Хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в дороге
  • Транспортная доставка до Усть-Коксы:Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 200 руб. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 800 руб. Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб.
  • Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 200 руб.
  • Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 800 руб.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб.
  • Стоимость транспортной доставки дети до 14 лет:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 200 руб. Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 600 руб.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб.
  • Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 200 руб.
  • Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 600 руб.
  • Авиаперелет из Горно-Алтайска-до Усть-Коксы и обратно (самый быстрый способ добраться до Усть-Коксы, билеты приобретаются самостоятельно)
  • Баня:Кучерлинское озеро – от 2 500 руб. /часоз. Ак-Кем – от 1 500 руб. /часЭко туркомплекс “Альтаир” – 1 500 руб. /час.
  • Кучерлинское озеро – от 2 500 руб. /час
  • Оз. Ак-Кем – от 1 500 руб. /час
  • Эко туркомплекс “Альтаир” – 1 500 руб. /час.
  • Душ на ЭКО т/к «Альтаир» – 300 руб.
  • Стирка вещей на ЭКО т/к «Альтаир» – 300 руб. /1 закладка
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь треккинговая для движения – 1 пара (разношенные легкие или средние трекинговые ботинки или кроссовки);
  • Сменная лёгкая обувь для лагеря и перехода рек в брод – 1 пара ("кроксы" или легкие сандалии; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки" без крепления в области пятки);
  • Штаны треккинговые легкие, из синтетики – 1 пара;
  • Футболка для движения, ходовая – 2 штуки (минимум 1 с длинным и 1 с коротким рукавом, из влагоотводящей, быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка);
  • Флисовая кофта для движения – 1 штука (вес флиса от легкого до среднего)
  • Теплый свитер для лагеря или длительных привалов – 1 штука (либо пуховка с натуральным или синтетическим утеплителем; как вариант – вторая толстая флиска; НЕ рекомендуются вязаные шерстяные и меховые вещи);
  • куртка (ветровка, мембрана от дождя) в июне, конце августа пуховик;
  • Дождевик (если есть водонепроницаемая куртка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый);
  • Теплая шапочка из синтетики – 1 штука;
  • Перчатки из синтетики, ходовые – 1 пара;
  • Треккинговые носки для движения – 2-3 пары;
  • Теплые носки для сна – 1 пара;
  • Нижнее белье спортивное для движения – 2 комплекта;
  • Комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны);
  • Солнечные очки с фактором защиты от УФ лучей UV400;
  • Солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50;
  • Головной убор для движения – (шляпа, кепка; как вариант – бандана) 1 шт;
  • КЛМН – кружка, ложка, миска, нож – (пластик, алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло);
  • Емкость для воды (фляга/бутылка пластиковая или металлическая, 0.5-0.7л; НЕ рекомендуется гидратор) – 2 бутылки;
  • Сидушка (подпопник);
  • Средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2 применения, маленькое полотенце; НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей);
  • Пластырь рулонный (заклеивать свои мозоли);
  • Индивидуальные лекарства (в небольшом количестве);
  • Фонарик налобный лёгкий;
  • Рюкзак лёгкий на 20-30 литров для радиальных выходов;
  • Сапоги из материала Evo (для лагеря/мокрой погоды).
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка.

Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.

Возможно участие детей, начиная с 12 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.

Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.

Как организовано питание на маршруте?

В пути от Новосибирска / Барнаула / Горно-алтайска до начала активной части маршрута и обратно питание самостоятельно в дорожных пунктах питания.

По прибытии в село Усть-Кокса – трехразовое питание в летнем кафе на территории туркомплекса.

Для тех кто выезжает в Новосибирск и Барнаул на следующий день после окончания маршрута питание не предусмотрено, за свой счет.

На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек.

В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. В горном кемпинге на Ак-Кеме – на газовой плите.

Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности.

Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров.

В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.

Во время походов есть возможность собирать грибы, ягоды.

Как организована безопасность на маршруте?

Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.

Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:

  • эластичный бинт,
  • мозольные пластыри,
  • бинт,
  • йод,
  • бальзам Спасатель,
  • противопростудные средства,
  • обезболивающие средства,
  • сердечные и желудочные препараты.
Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость маршрута включена страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400. Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с использованием вертолета в случае необходимости.

Оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет стоимость 1665 р.

Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

  1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
  2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
  3. Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Каковы особенности тура?

Для транспортировки группового снаряжения (палаток, тентов, кострового оборудования) и продуктов питания на маршруте, начиная с третьего дня, используются вьючные лошади. Они сопровождают группу до озера Ак-кем (5-й день). Вы несете в рюкзаках только личные вещи и спальник (6-8 кг). На 6-й и 7-й день программы у Вас радиальные выходы из базового лагеря на озере Ак-Кем – налегке.

При желании можно заказать дополнительно лошадь для переноски личных вещей. Стоимость одной лошади – 2 500 руб. /день (необходимо оплачивать шесть дней – 4 дня до озера Ак-Кем + 2 дня на возврат лошадей). Одна лошадь несет до 40 кг груза. К аренде лошади добавляются услуги коневода (2500 руб. /день), один коневод может вести до 4 лошадей одновременно.

По окончании маршрута у вас есть возможность отдохнуть на базе отдыха. Перед уходом в горы вы можете зарезервировать для себя комфортное размещение. Также на базе работает камера хранения, где можно оставить вещи, которые вам не пригодятся в горах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
12 июля 2022
Поездка прошла очень хорошо. Тур организован отлично. Не было проблем ни каких. Во время отправились из Новосибирска. Все что было прописано в туристической путёвке соответсвует действительности. Спасибо вам.
М
26 авг 2021
Интересный тур, доступный маршрут для средней физической подготовки. Очень хорошие гиды.
М
28 июля 2021
Прекрасный, замечательный тур

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Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Камышлинский водопад
Экскурсия, сочетающая автотрансфер и пешую прогулку через подвесной мостик над рекой Катунь
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
1 800 за 1 человека
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Николь
Николь
Нет отзывов
Чуйский тракт: дорога к твоему сердцу
Поразиться потрясающим пейзажам, услышать о местных верованиях и проникнуться культурой Алтая
по договоренности
Сегодня
Завтра
2 ноя
3 ноя
28 000 за всё до 3 чел.
Чемал: всё самое интересное за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирбизек
Ирбизек
4.9
23 отзыва
Чемал: всё самое интересное за 1 день
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
Завтра
2 ноя
3 ноя
4 ноя
15 000 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Алтаем
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ivan
Ivan
Нет отзывов
Первое знакомство с Алтаем
Экскурсия по Чемальскому району позволит прикоснутся к великолепному миру Горного Алтая
Аэропорт, 1
10 000 за всё до 5 чел.
Алтай. Зимняя сказка
6 дней
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Алтай. Зимняя сказка
Этот зимний экскурсионный тур - это возможность насладиться зимней красотой Алтая
Горно-Алтайск
27 ноя
41 800 за 1 человека
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