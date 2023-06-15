Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»

Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд

В путешествии мы будем чередовать пешие прогулки и переезды на машине.

Проедем по живописному Чуйскому тракту до Уймонской долины, заглянем в пещеру, где была обнаружена стоянка древних людей. Вы полюбуетесь Белухой, побываете в музеях и посмотрите на необычные каменные изваяния. Прогуляемся до места слияния рек Кокса и Катунь и продегустируем местные продукты.
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Ближайшие даты:
6
фев
13
фев
20
фев
27
фев
6
мар
13
мар
20
мар
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накануне
Завершение: Горно-Алтайск, лучше брать билеты на следующий день после завершения программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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