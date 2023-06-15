Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накануне
Завершение: Горно-Алтайск, лучше брать билеты на следующий день после завершения программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели 368 экскурсий для 303 туристов
Меня зовут Константин, живу в Новосибирске и более 15 лет хожу и вожу в горы. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас на Алтае путешествие с любыми доступными видами активностей, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зеленую тайгу, движение горных рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И Алтай — одно из лучших мест в мире, где есть возможность это прочувствовать. Здесь всё настоящее. Мы здесь живём, мы знаем Алтай и хотим им делиться. Гоу заряжаться с нами!