Константин — ваша команда гидов в Горно-Алтайске

Провели 368 экскурсий для 303 туристов

Меня зовут Константин, живу в Новосибирске и более 15 лет хожу и вожу в горы. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас на Алтае путешествие с любыми доступными видами активностей, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни. Мы любим зеленую тайгу, движение горных рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И Алтай — одно из лучших мест в мире, где есть возможность это прочувствовать. Здесь всё настоящее. Мы здесь живём, мы знаем Алтай и хотим им делиться. Гоу заряжаться с нами!