Встреча группы в 23:00 предыдущего дня на площади ж/д вокзала г. Новосибирск.
В дороге краткий брифинг. По пути запланированы остановки в кафе и на достопримечательностях. Также при необходимости заберем часть группы в Барнауле / Горно-Алтайске.
В дороге мы преодолеем два живописных перевала Семинский и Чике-таман, откуда открываются потрясающие виды.
Остановимся на слиянии великих алтайских рек Чуи и Катуни. Увидим петроглифы – древние рисунки, выцарапанные на камнях.
А также посетим водопад Девичьи слезы.
Размещаемся в живописном лесочке на берегу ручья посреди лиственниц и кедров в палатках.
В дороге вы уже успели оценить красоту гор Алтая. Но самая красота еще впереди.
Приготовим ужин и за приемом пищи познакомимся со всеми участниками, кто еще не успел этого сделать. Ведь нам предстоит целое горное путешествие рука об руку.
Остаток дня можно погулять в непосредственной близости от лагеря.
авто 840 км. Примерно 13–14 часов.
После отличного завтрака совершим подъем на перевал Учитель, а уже с него на соседнюю вершину.
Мы окажемся на высоте 3 050 метров над уровнем моря, откуда открывается отличный вид на ледник Малый Актру и вершину Караташ.
Сделаем обеденный перекус и не спеша начнем спускаться обратно в лагерь.
Вечером нас накроет мягкое звездное одеяло.
5 км пешком налегке. Набор высоты 800 метров и спуск 800 метров.
Сегодня у нас ранний подъем. Вообще нужно привыкать рано вставать. В горах с утра чаще всего отличная погода.
Нас ждет хороший ходовой день. Налегке мы поднимемся до Голубого озера – это настоящее горное озеро.
По пути мы будем наслаждаться горными вершинами, ледником Большой Актру и, конечно, самой красивой горой этого района – пик Актру высотой 4 044 метра. На озере мы перекусим и отправимся по крутой тропе вверх к вершине горы Юбилейная.
С вершины открывается потрясающая панорама на всю Курайскую степь, а до вершины Актру просто, как рукой подать.
Вечером в лагере приготовим великолепный ужин.
15 км пешком налегке. Набор высоты – 1200 м, спуск – 1200 м.
Сегодня будет возможность поспать немного подольше.
А время завтрака сдвинем на пару часов.
В этот день можно посвятить время себе, помечтать, пофотографироваться, неспешно погулять по окрестностям.
Можно будет прогуляться до ледника Малый Актру.
После обеда, ближе к вечеру мы пойдем в баню.
Вообще баня с видом на горные вершине, чистейший воздух и вода оставляют неизгладимое впечатление на тело и душу.
После завтрака у нас будет еще немного времени, чтобы сделать памятные фотографии и насладится эпичными видами гор.
После чего погрузим вещи в вездеход и отправимся обратно в поселок Курай.
Из Курая на микроавтобусе мы переедем в пос. Чаган-Узун, откуда внедорожники довезут нас до Алтайского Марса.
Прогулка по этим горам действительно впечатляет. Ты как будто переносишься сквозь пространство и оказываешься на Красной планете. А в предзакатные часы здесь особенно красиво.
После Марса переедем на уютную турбазу с домиками.
Утром завтракаем и выдвигаемся в путь.
Едем обратно в Новосибирск.
При необходимости завезем часть группы в Барнаул / Горно-Алтайск.
По пути заедем на самый большой сувенирный рынок в поселке Манжерок, где без спешки можно будет погулять и приобрести различные сувениры от чайного сбора и меда до монгольских вещей из шерсти верблюда.
Ориентировочное прибытие в Новосибирск 22 – 23:00.
Рекомендуем брать билеты в ночь, либо на следующий день.
Стоянки посреди живописных лиственниц на берегу горной реки с видом на монументальные горные вершины. Проживание в 3-4-х местных палатках. При желании размещаться отдельно вы можете взять свою палатку.
Будем ходить в баню.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять ещё:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.