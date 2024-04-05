1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Треккинг в селе Турочак: живописный хребет Салоп в Алтае
Откройте для себя мифическую красоту Алтая, пройдите по хребту Салоп и получите уникальные воспоминания и видео
Начало: В селе Турочак
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске
Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия
Начало: Возле музея имени Анохина
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Убедиться, что раклет - сыр для общения, и поучаствовать в его создании и дегустации
21 июня в 12:00
22 июня в 16:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Прогуляться по одному из самых высоких и живописных перевалов Чуйского тракта
Начало: в вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор5 апреля 2024Все отлично
- ННина28 марта 2024Гид по Горно- Алтайску- Рада- влюбленный в свой город человек. Показала нам много интересного. Мы очень довольны экскурсией!
- ЕЕлена30 сентября 2023Получили колоссальное удовольствие от экскурсии, потому что: 1. Экскурсию проводила местная коренная жительница Рада по национальности алтайка - и было
- ННэля22 января 2023Алтай. Горы и ледники Актру и Марсс самого начала организации тура чувствовалась поддержка, сопровождение до самой поездки, ответы на все вопросы в короткий срок и по существу. Спасибо за такую организацию. С "Большой страной" поедем еще, рекомендую всем своим друзьям и коллегам по работе. Никаких заморочек.
- ММаргарита11 января 2023Алтай. Горы и ледники Актру и МарсОчень приятное впечатление. Вежливый, компетентный персонал на всех этапах, все четко, на достойном уровне, начиная от трансфера и гида-Елены Трояновой(отдельный благодарственный отзыв) до условий проживания и питания.
- ВВалентина10 января 2023Алтай. Горы и ледники Актру и МарсПроживание - самое достойное, гид - компетентный и обладающий способностью сплотить разных случайно встретившихся людей.
- ААнтонина28 сентября 2022Алтай. К подножию Белухи. Радиальные выходы без рюкзаковБольшое спасибо!
- ССтас28 сентября 2022Алтай. К подножию Белухи. Радиальные выходы без рюкзаковПринимающая сторона в лице Геннадия и Татьяны сделали тур по Камчатке запоминающимся и приятным. Спа- си- бо!
- ИИванова С.28 сентября 2022Весна в Уймонской долинеБлагодарю организаторов за внимательно отношение ко всем просьбам, за вкусную еду с душой на безе, за тёплый купол осенью, за красивую и удобную базу, за походную добротную экипировку.
- ООльга26 сентября 2022Весна в Уймонской долинеХотелось бы, чтобы гиды-проводники были не просто проводниками, но еще и гидами. Только благодаря великолепным двум музеям - Рериха и
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Пешеходные»
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