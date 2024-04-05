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старообрядчества, мы получили хоть какую-то информацию об этом великолепном крае и его восхитительных людях. Что касается комплекса Альтаир, где мы проживали. Номера хорошие, но только за неделю проживания, в номере убрались один раз и один раз вынесли мусор. Если не считать маленьких огрехов, все нормально. Но еще раз хочу обратить внимание организаторов - нужно людям давать информацию о местах, которые они посещают. Смотреть - это замечательно, но хочется что-то почерпнуть из поездки. Спасибо, что дали нам возможность увидеот красоты нашей необъятной Родины.