Пешие экскурсии-прогулки в Горно-Алтайске с экскурсоводом

Найдено 5 экскурсий в категории «Пешеходные» в Горно-Алтайске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Треккинг в селе Турочак: живописный хребет Салоп в Алтае
Откройте для себя мифическую красоту Алтая, пройдите по хребту Салоп и получите уникальные воспоминания и видео
Начало: В селе Турочак
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 5 чел.
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске
Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия
Начало: Возле музея имени Анохина
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 4 900 за всё до 5 чел.
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800 за человека
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Убедиться, что раклет - сыр для общения, и поучаствовать в его создании и дегустации
21 июня в 12:00
22 июня в 16:00
10 000 за всё до 5 чел.
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Прогуляться по одному из самых высоких и живописных перевалов Чуйского тракта
Начало: в вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    5 апреля 2024
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Все отлично
  • Н
    Нина
    28 марта 2024
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Гид по Горно- Алтайску- Рада- влюбленный в свой город человек. Показала нам много интересного. Мы очень довольны экскурсией!
  • Е
    Елена
    30 сентября 2023
    Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
    Получили колоссальное удовольствие от экскурсии, потому что: 1. Экскурсию проводила местная коренная жительница Рада по национальности алтайка - и было
    читать дальше

    интересно как коренной житель с глубокой любовью к своей земле, традициям, людям вещает атмосферный рассказ. 2. На все сопутствующие наши вопросы получили развернутые ответы. 3. И самое главное - очаровывает когда рассказчик неравнодушный человек, позитивный, эмоциональный, с блеском в глазах и глубоко понимает о чем говорит. Спасибо Раде за прекрасно проведенное время.

    Получили колоссальное удовольствие от экскурсии, потому что: 1. Экскурсию проводила местная коренная жительница Рада по национальности
  • Н
    Нэля
    22 января 2023
    Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
    с самого начала организации тура чувствовалась поддержка, сопровождение до самой поездки, ответы на все вопросы в короткий срок и по существу. Спасибо за такую организацию. С "Большой страной" поедем еще, рекомендую всем своим друзьям и коллегам по работе. Никаких заморочек.
  • М
    Маргарита
    11 января 2023
    Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
    Очень приятное впечатление. Вежливый, компетентный персонал на всех этапах, все четко, на достойном уровне, начиная от трансфера и гида-Елены Трояновой(отдельный благодарственный отзыв) до условий проживания и питания.
  • В
    Валентина
    10 января 2023
    Алтай. Горы и ледники Актру и Марс
    Проживание - самое достойное, гид - компетентный и обладающий способностью сплотить разных случайно встретившихся людей.
  • А
    Антонина
    28 сентября 2022
    Алтай. К подножию Белухи. Радиальные выходы без рюкзаков
    Большое спасибо!
  • С
    Стас
    28 сентября 2022
    Алтай. К подножию Белухи. Радиальные выходы без рюкзаков
    Принимающая сторона в лице Геннадия и Татьяны сделали тур по Камчатке запоминающимся и приятным. Спа- си- бо!
  • И
    Иванова С.
    28 сентября 2022
    Весна в Уймонской долине
    Благодарю организаторов за внимательно отношение ко всем просьбам, за вкусную еду с душой на безе, за тёплый купол осенью, за красивую и удобную базу, за походную добротную экипировку.
  • О
    Ольга
    26 сентября 2022
    Весна в Уймонской долине
    Хотелось бы, чтобы гиды-проводники были не просто проводниками, но еще и гидами. Только благодаря великолепным двум музеям - Рериха и
    читать дальше

    старообрядчества, мы получили хоть какую-то информацию об этом великолепном крае и его восхитительных людях. Что касается комплекса Альтаир, где мы проживали. Номера хорошие, но только за неделю проживания, в номере убрались один раз и один раз вынесли мусор. Если не считать маленьких огрехов, все нормально. Но еще раз хочу обратить внимание организаторов - нужно людям давать информацию о местах, которые они посещают. Смотреть - это замечательно, но хочется что-то почерпнуть из поездки. Спасибо, что дали нам возможность увидеот красоты нашей необъятной Родины.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
  2. Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
  3. Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
  4. Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
  5. Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Пешеходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Пешеходные», 12 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам