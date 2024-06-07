🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 61 отзыв Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения Начало: В Горно-Алтайске «Головокружительные пейзажи и потрясающие природные локации, погружение в культуру, разнообразие активного отдыха — Алтай будто бездонная шкатулка сокровищ, и мы поможем вам не растеряться в этом великолепии» 21 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 52 отзыва Чемал за день: экскурсия из Горно-Алтайска Исследуйте жемчужины Чемала: мистические скалы, висячий мост и священный остров, погрузитесь в атмосферу алтайской культуры «Вы пройдете по знаменитой Козьей тропе, увидите храм Иоанна Богослова и полюбуетесь потрясающей природой: хвойными деревьями, горами и реками» 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 30 отзывов Тавдинские пещеры и величественные горы Горно-Алтайска: Дракон и Малая Синюха Приглашаем на увлекательное путешествие по Горному Алтайску, где вы исследуете древние пещеры, встретитесь с легендами и насладитесь природой Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А... «Далее я отвезу вас к еще одному памятнику природы — Манжерокскому озеру, по-алтайски «Доинголу»» 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 23 отзыва Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут Начало: Может быть в удобной для вас точке «Или устроим пикник на природе, отличный вид гарантирую» 28 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 30 отзывов Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк... «Природная магия, пробирающая до мурашек» от 14 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 40 отзывов Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал Начало: У места вашего проживания «За один день маршрут нашего путешествия позволит охватить красивейшие природные объекты Горного Алтая и места, в которых сконцентрированы культура и история региона» от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 52 отзыва Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии Начало: Горный Алтай «Вы вдоволь полюбуетесь пролетающими пейзажами под рассказы об истории и достопримечательностях Чуйского тракта» от 25 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 145 отзывов Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А... «В долине реки вы откроете головокружительные природные пейзажи» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 55 отзывов Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений Начало: Может быть в удобной для вас точке «Вы увидите грохочущий Камышлинский водопад и остров Патмос с необычного ракурса, посетите видовую площадку в ущелье горных духов Че-чкыш» 20 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 12 часов 21 отзыв Телецкое озеро: культурное путешествие на авто Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру Начало: На площади Ленина «Говорят, что главные богатства Алтая — природа и люди» 10 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Групповая 12 часов 6 отзывов В тренде Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту и волшебным горам Алтая Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас Начало: По договорённости «Водопад Ширлак (Девичьи слезы)» Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00 от 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 5 отзывов По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая «В летнее время заглянем к Чуйскому оленному камню с наскальными рисунками и водопаду, зимой на его месте увидим живописный ледяной каскад» 24 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 1 отзыв Сказка Алтайского Холмогорья Посетить один из лучших дендрариев Сибири и отдохнуть душой в живописном комплексе с озерами Начало: На площади им. Ленина «Услышите легенды чудесного озера Ая, увидите знаменитую скалу Чертов палец — популярнейшее место для походов» 12 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 7 отзывов Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края Начало: У отеля «Игман» «Но краю Чемал алтайская природа отдала всё лучшее» Расписание: в среду и субботу в 08:00 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 3 отзыва Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии Начало: На улице Эркемена Палкина «Кольцо размыкает уникальный памятник природы — Тавдинские пещеры*» 3 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 10 отзывов Горно-Алтайск: история и современность Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии Начало: У отеля «Игман» «Он воплощает в миниатюре удивительную природу Алтая с горами, реками, озёрами и разнообразными растениями» Расписание: в субботу в 12:00 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Популярное предложение Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн Погулять по экотропе среди кедров, вдохновиться красотой природного памятника и услышать его истории Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А... «Вы узнаете о природе, истории и мифах озера» 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Треккинг в селе Турочак: живописный хребет Салоп в Алтае Откройте для себя мифическую красоту Алтая, пройдите по хребту Салоп и получите уникальные воспоминания и видео Начало: В селе Турочак «Распахнутый халат, Царь-гора, Святогор… как только ни называют Салоп, природную достопримечательность Турочака и излюбленное место активных путешественников» 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю Начало: В аэропорту Горно-Алтайска «В тёплое время года продолжим день активно: пройдёмся верхом среди маралов и маралят либо прогуляемся до водопада с возвращением на моторафте по Катуни» 15 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 9 отзывов Путешествие в сердце Азии Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии Начало: На улице Эркемена Палкина «Вы окажетесь в сердце горного Алтая, увидите место слияния Катуни и Чуи и другие удивительные природные достопримечательности» 5 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 21 отзыв Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая «Вы увидите памятник природы, рубеж Северного и Центрального Алтая» от 18 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Эксклюзивный джип-тур к озеру Манас Откройте для себя тайны Алтая, путешествуя по его сердцу на джипе, и ощутите дух древних традиций Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А... «Здесь же вы погуляете по застывшей вулканической лаве» 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях «Вы услышите его историю, осмотрите храм Иоанна Богослова и полюбуетесь чудесной природой: горами, рекой и кедрами» 39 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Камышлинский водопад и зубровый питомник: уникальное приключение Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами «За один день вы откроете два удивительных уголка Алтая — один из красивейших водопадов региона, Камышлинский, и природный питомник, где в естественных условиях содержатся мощные зубры» от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 16 отзывов Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту «Поедем по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России, по пути разговаривая о природе, истории и легендах Алтая» 52 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва «Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед «Проехав по горному серпантину среди альпийских пейзажей, мы окажемся на медовой пасеке» от 12 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Чуйский тракт: путеводитель по величию Алтая Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии Начало: в Майминском или Чемальском районах «Разберетесь в географии региона и разнообразии его природы» от 40 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Индивидуальная экскурсия: Священная Каракольская долина и Природный парк Уч-Энмек Погрузитесь в мир древних культур и сакральных мест алтайцев, исследуя курганы, петроглифы и ритуальные алтари в Горно-Алтайске Начало: На площади Ленина «Природный парк в окрестностях Каракола назван в честь горы Уч-Энмек — его трехрогая вершина почитается местным населением даже больше, чем знаменитая Белуха» 20 100 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи Начало: в Горно-Алтайске по договорённости «Я верю, что знакомство с нашей культурой через музыку и природу будет наиболее глубоким и полным» 25 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк «В урочище Че-Чкыш (летом или ранней осенью) мы заглянем, чтобы с высоты увидеть неповторимый пейзаж со смотровой площадки на остров — «сердце Катуни»» 10 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия Начало: Возле музея имени Анохина «Проследуем мимо живописного склона горы Комсомолка, рассмотрим пейзаж и поговорим о богатой природе Алтая» от 4 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Нескучный Чуйский: Путешествие по красотам Горно-Алтайска Погрузитесь в удивительный мир Алтая: от горных перевалов до бирюзовых вод Катуни. Насладитесь красотой и узнайте уникальные истории региона «Вас ждут невероятные горные перевалы, своенравная Катунь и фиолетовая роскошь цветущего маральника (если приедете к нам в мае)» 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 1 час 1 отзыв Конная экскурсия по берегам Семы: красота природы и комфортная езда Предлагаем вам насладиться конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Ровная местность, шум реки и цветущие поляны создадут незабываемую атмосферу Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики... «В таких пейзажах конная прогулка проходит очень атмосферно и запоминается надолго» 3 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚤 На катере Мини-группа 4 часа 5 отзывов Прогулка по Телецкому озеру на катере Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Телецкому озеру. Вас ждут водопады, дикие пляжи и уникальные природные объекты. В группе до 10 человек Начало: В селе Артыбаш «Некоторые природные локации вы увидите с воды, а в самых интересных точках мы сойдем на берег» Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30 6 500 ₽ за человека

🚤 На катере ⛴ На теплоходе Групповая 12 часов 38 отзывов Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск «Здесь вы увидите величественные горы, водопады и горные реки, впадающие в озеро» Расписание: См. календарь 6 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 5 отзывов По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк Однодневный маршрут по Горному Алтаю: Чемал, Куюс и водопад Бельтыр-Туюк. Величественные пейзажи, природные образования и места съемок фильма В.М. Шукшина Начало: По договоренности «Здесь, среди природных богатств и живописных пейзажей, мы начнем наше приключение» Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 15 часов 43 отзыва Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск «Вы увидите большую его часть, а также древние наскальные рисунки, памятники гражданской войны, следы старого тракта и природные красоты, затерянные между перевалами и горными реками» Расписание: См. календарь 5 400 ₽ за человека

Групповая 9 часов 4 отзыва Священная Каракольская долина и озеро Ару-Кем Путешествие по Каракольской долине и озеру Ару-Кем. Увидите курганы, каменные стелы и наскальные рисунки. Высокогорное озеро в системе Теректинского хребта Начало: Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск «Что вас ожидает: Озеро «Ару-Кем», с алтайского «Арыгем» — «чистая река», «чистая вода» Экскурсия в одно из мест силы на Алтае, исторически значимое и удивляющее своими археологическими памятниками и природой» Расписание: См. расписание 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Изюминка Алтая - Чуйский тракт Начало: Манжерок «Природная красота и культурное наследие Алтая» Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию! 20 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Суперактивный день на Алтае - всё включено Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно... «А ещё вы узнаете обо всём, что касается Алтая — о его истории, природе, традициях и укладе жизни» от 33 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа По горам Манжерока - на электровелосипедах Дружеская прогулка по нетуристическим тропам в окрестностях курортного комплекса Начало: В Манжероке «Чтобы по-настоящему насладиться местной природы — без напряжения и не нарушая ее тишины, — мы предлагаем отправиться в путешествие на электровелосипедах» 3 800 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура Доехать с комфортом до места назначения и глубоко погрузиться в историю и культуру Горного Алтая Начало: В аэропорту или другом удобном для вас месте «По дороге расскажу о природе, истории и шаманизме Алтая, интересных фактах и странных совпадениях, а также о забавных случаях из своего экспедиционного прошлого» 25 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника «Чемальская ГЭС и пешеходная Козья тропа — насладимся видом впечатляющего творения рук человеческих и нерукотворной красотой природы» 36 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Экскурсия по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска: погружение в красоту Алтая Подарите себе незабываемые впечатления, путешествуя по Чуйскому тракту с уникальными природными достопримечательностями Начало: у вашего отеля «Наше путешествие будет полностью посвящено потрясающей природе Алтая» 34 000 ₽ за всё до 5 чел.