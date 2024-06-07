1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
«Головокружительные пейзажи и потрясающие природные локации, погружение в культуру, разнообразие активного отдыха — Алтай будто бездонная шкатулка сокровищ, и мы поможем вам не растеряться в этом великолепии»
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чемал за день: экскурсия из Горно-Алтайска
Исследуйте жемчужины Чемала: мистические скалы, висячий мост и священный остров, погрузитесь в атмосферу алтайской культуры
«Вы пройдете по знаменитой Козьей тропе, увидите храм Иоанна Богослова и полюбуетесь потрясающей природой: хвойными деревьями, горами и реками»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тавдинские пещеры и величественные горы Горно-Алтайска: Дракон и Малая Синюха
Приглашаем на увлекательное путешествие по Горному Алтайску, где вы исследуете древние пещеры, встретитесь с легендами и насладитесь природой
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
«Далее я отвезу вас к еще одному памятнику природы — Манжерокскому озеру, по-алтайски «Доинголу»»
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чуйский тракт за один день: персонализированное путешествие по сердцу Алтая
Погрузитесь в мир алтайских красот с экскурсией по Чуйскому тракту. От перевалов до каньонов - создайте свой идеальный маршрут
Начало: Может быть в удобной для вас точке
«Или устроим пикник на природе, отличный вид гарантирую»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
«Природная магия, пробирающая до мурашек»
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неизведанный Чемал: Путешествие по красотам Горного Алтая
Погрузитесь в мир неповторимых природных ландшафтов и исторических мест Горного Алтая с индивидуальной экскурсией в Чемал
Начало: У места вашего проживания
«За один день маршрут нашего путешествия позволит охватить красивейшие природные объекты Горного Алтая и места, в которых сконцентрированы культура и история региона»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
«Вы вдоволь полюбуетесь пролетающими пейзажами под рассказы об истории и достопримечательностях Чуйского тракта»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие
Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
«В долине реки вы откроете головокружительные природные пейзажи»
23 июня в 10:00
24 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
«Вы увидите грохочущий Камышлинский водопад и остров Патмос с необычного ракурса, посетите видовую площадку в ущелье горных духов Че-чкыш»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Телецкое озеро: культурное путешествие на авто
Откройте для себя культурное наследие и величественные пейзажи Алтая в индивидуальной поездке к Телецкому озеру
Начало: На площади Ленина
«Говорят, что главные богатства Алтая — природа и люди»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту и волшебным горам Алтая
Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас
Начало: По договорённости
«Водопад Ширлак (Девичьи слезы)»
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
«В летнее время заглянем к Чуйскому оленному камню с наскальными рисунками и водопаду, зимой на его месте увидим живописный ледяной каскад»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Сказка Алтайского Холмогорья
Посетить один из лучших дендрариев Сибири и отдохнуть душой в живописном комплексе с озерами
Начало: На площади им. Ленина
«Услышите легенды чудесного озера Ая, увидите знаменитую скалу Чертов палец — популярнейшее место для походов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 700₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
«Но краю Чемал алтайская природа отдала всё лучшее»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по большому Золотому кольцу Алтая: природа и легенды
Погрузитесь в мир алтайской природы: от величественных пещер до живописных водопадов и святых мест, всё это в одной экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
«Кольцо размыкает уникальный памятник природы — Тавдинские пещеры*»
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Горно-Алтайск: история и современность
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Начало: У отеля «Игман»
«Он воплощает в миниатюре удивительную природу Алтая с горами, реками, озёрами и разнообразными растениями»
Расписание: в субботу в 12:00
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Популярное предложение
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Погулять по экотропе среди кедров, вдохновиться красотой природного памятника и услышать его истории
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
«Вы узнаете о природе, истории и мифах озера»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг в селе Турочак: живописный хребет Салоп в Алтае
Откройте для себя мифическую красоту Алтая, пройдите по хребту Салоп и получите уникальные воспоминания и видео
Начало: В селе Турочак
«Распахнутый халат, Царь-гора, Святогор… как только ни называют Салоп, природную достопримечательность Турочака и излюбленное место активных путешественников»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
«В тёплое время года продолжим день активно: пройдёмся верхом среди маралов и маралят либо прогуляемся до водопада с возвращением на моторафте по Катуни»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Азии
Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
«Вы окажетесь в сердце горного Алтая, увидите место слияния Катуни и Чуи и другие удивительные природные достопримечательности»
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры
Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая
«Вы увидите памятник природы, рубеж Северного и Центрального Алтая»
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивный джип-тур к озеру Манас
Откройте для себя тайны Алтая, путешествуя по его сердцу на джипе, и ощутите дух древних традиций
Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А...
«Здесь же вы погуляете по застывшей вулканической лаве»
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
«Вы услышите его историю, осмотрите храм Иоанна Богослова и полюбуетесь чудесной природой: горами, рекой и кедрами»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
39 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Камышлинский водопад и зубровый питомник: уникальное приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
«За один день вы откроете два удивительных уголка Алтая — один из красивейших водопадов региона, Камышлинский, и природный питомник, где в естественных условиях содержатся мощные зубры»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
«Поедем по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России, по пути разговаривая о природе, истории и легендах Алтая»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
52 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
«Проехав по горному серпантину среди альпийских пейзажей, мы окажемся на медовой пасеке»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 12 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чуйский тракт: путеводитель по величию Алтая
Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии
Начало: в Майминском или Чемальском районах
«Разберетесь в географии региона и разнообразии его природы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Священная Каракольская долина и Природный парк Уч-Энмек
Погрузитесь в мир древних культур и сакральных мест алтайцев, исследуя курганы, петроглифы и ритуальные алтари в Горно-Алтайске
Начало: На площади Ленина
«Природный парк в окрестностях Каракола назван в честь горы Уч-Энмек — его трехрогая вершина почитается местным населением даже больше, чем знаменитая Белуха»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
20 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: в Горно-Алтайске по договорённости
«Я верю, что знакомство с нашей культурой через музыку и природу будет наиболее глубоким и полным»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
«В урочище Че-Чкыш (летом или ранней осенью) мы заглянем, чтобы с высоты увидеть неповторимый пейзаж со смотровой площадки на остров — «сердце Катуни»»
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город + горы: уникальная экскурсия в Горно-Алтайске
Откройте для себя сокровища Горно-Алтайска, погрузитесь в мир гор, истории и культурного разнообразия
Начало: Возле музея имени Анохина
«Проследуем мимо живописного склона горы Комсомолка, рассмотрим пейзаж и поговорим о богатой природе Алтая»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Нескучный Чуйский: Путешествие по красотам Горно-Алтайска
Погрузитесь в удивительный мир Алтая: от горных перевалов до бирюзовых вод Катуни. Насладитесь красотой и узнайте уникальные истории региона
«Вас ждут невероятные горные перевалы, своенравная Катунь и фиолетовая роскошь цветущего маральника (если приедете к нам в мае)»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Конная экскурсия по берегам Семы: красота природы и комфортная езда
Предлагаем вам насладиться конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Ровная местность, шум реки и цветущие поляны создадут незабываемую атмосферу
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
«В таких пейзажах конная прогулка проходит очень атмосферно и запоминается надолго»
Завтра в 14:30
10 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
4 часа
Прогулка по Телецкому озеру на катере
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Телецкому озеру. Вас ждут водопады, дикие пляжи и уникальные природные объекты. В группе до 10 человек
Начало: В селе Артыбаш
«Некоторые природные локации вы увидите с воды, а в самых интересных точках мы сойдем на берег»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Здесь вы увидите величественные горы, водопады и горные реки, впадающие в озеро»
Расписание: См. календарь
11 июня в 07:00
18 июня в 07:00
6 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк
Однодневный маршрут по Горному Алтаю: Чемал, Куюс и водопад Бельтыр-Туюк. Величественные пейзажи, природные образования и места съемок фильма В.М. Шукшина
Начало: По договоренности
«Здесь, среди природных богатств и живописных пейзажей, мы начнем наше приключение»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Вы увидите большую его часть, а также древние наскальные рисунки, памятники гражданской войны, следы старого тракта и природные красоты, затерянные между перевалами и горными реками»
Расписание: См. календарь
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400₽ за человека
Групповая
9 часов
Священная Каракольская долина и озеро Ару-Кем
Путешествие по Каракольской долине и озеру Ару-Кем. Увидите курганы, каменные стелы и наскальные рисунки. Высокогорное озеро в системе Теректинского хребта
Начало: Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Что вас ожидает: Озеро «Ару-Кем», с алтайского «Арыгем» — «чистая река», «чистая вода» Экскурсия в одно из мест силы на Алтае, исторически значимое и удивляющее своими археологическими памятниками и природой»
Расписание: См. расписание
30 июня в 08:00
28 июля в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Изюминка Алтая - Чуйский тракт
Начало: Манжерок
«Природная красота и культурное наследие Алтая»
Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию!
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
«А ещё вы узнаете обо всём, что касается Алтая — о его истории, природе, традициях и укладе жизни»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 33 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По горам Манжерока - на электровелосипедах
Дружеская прогулка по нетуристическим тропам в окрестностях курортного комплекса
Начало: В Манжероке
«Чтобы по-настоящему насладиться местной природы — без напряжения и не нарушая ее тишины, — мы предлагаем отправиться в путешествие на электровелосипедах»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура
Доехать с комфортом до места назначения и глубоко погрузиться в историю и культуру Горного Алтая
Начало: В аэропорту или другом удобном для вас месте
«По дороге расскажу о природе, истории и шаманизме Алтая, интересных фактах и странных совпадениях, а также о забавных случаях из своего экспедиционного прошлого»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
«Чемальская ГЭС и пешеходная Козья тропа — насладимся видом впечатляющего творения рук человеческих и нерукотворной красотой природы»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
36 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска: погружение в красоту Алтая
Подарите себе незабываемые впечатления, путешествуя по Чуйскому тракту с уникальными природными достопримечательностями
Начало: у вашего отеля
«Наше путешествие будет полностью посвящено потрясающей природе Алтая»
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
34 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов» + зубрятник
Увлекательная экскурсия в Горно-Алтайский ботанический сад и зубрятник. Встреча с редкими растениями и зубрами в их естественной среде обитания
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
«Сад был основан в 1994 году, находится недалеко от Чуйского тракта на территории урочища «Шишкулар-Катаил — Чистый луг», которое имеет статус памятника природы Республики Алтай»
Расписание: См. календарь
18 июня в 09:00
12 июля в 09:00
от 3 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 июня 2024Недавно мы с мужем совершили удивительное путешествие к Телецкому озеру, и я хочу поделиться с вами своими яркими впечатлениями. Наш экскурсовод
- ММария5 июня 2024Прекрасная экскурсия, спасибо большое Олегу! Насыщенный маршрут, надо приготовиться много передвигаться на автомобиле, но все очень комфортабельно! Автору экскурсии желаю процветания, а
- ННина2 июня 2024Экскурсию "Горно-Алтайск: история и современность" посетили 25.05.2024г. Экскурсовод -Ирина. Понравился маршрут, хорошие знания материала экскурсоводом. К месту встречи Ирина приехала
- ММарина2 июня 2024Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая.
- ТТагир31 мая 2024Спасибо Ирбизеку за интересную экскурсию! Особенно запомнилось его песни на родном языке и древнее искусство горлового пения. Вживую это впечатляет!
- ￼￼￼тать￼￼￼яна30 мая 2024Супер экскурсия!!!! Только здесь понимаешь красоту природы!!! Спасибо большое за организацию!!!
- ЭЭлина30 мая 2024Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
- ЮЮлия29 мая 2024Все прошло отлично! С самого начала легкий и конструктивный диалог с организатором и потом с гидом. Спасибо гиду Максиму за
- ККсения28 мая 2024Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена24 мая 2024По долине Катуни ездили с Вячеславом, начали с рафтинга на Камышинский водопад. На обратном пути, по нашей просьбе, немного добавили
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Природа и пейзажи»
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