Встреча группы в 6:00 в Новосибирске (авто 760 км).
По пути при необходимости заберем часть группы в Горно-Алтайске.
В дороге краткий брифинг.
По пути запланированы остановки в кафе.
Размещаемся на территории базы отдыха в п. Мульта в палатках.
В дороге вы уже успели оценить красоту гор Алтая.
Но самая красота еще впереди.
Приготовим ужин и за приемом пищи познакомимся со всеми участниками.
Ведь нам предстоит целое горное путешествие рука об руку.
Остаток дня можно погулять по окрестностям и берегу великой Алтайской реки — Катуни.
Утром на машине повышенной проходимости едем до долгожданных озёр, первое из которых – Нижнее Мультинское.
Дорога, уже само по себе приключение.
Проедем по лугам и таёжным лесам к горным озерам.
По прибытию, неспешно любуемся видами, готовим обед и отдыхаем после трудной дороги.
Пообедав, на Н. Мультинском, пойдем по тропе к месту нашей первой ночевки и лагеря на ближайшие несколько дней, который разобьем на берегу Среднего Мультинского озера.
Из Среднего в Нижнее озеро с шумом прорывается река Мульта, образовывая перекат Шумы.
Этот водопад представляет собой естественную плотину — моренный вал длиной около 150 метров, сложенный из крупных валунов. Водой озера наполняются за счет таяния ледников.
В вечернее время прогуляемся до переката Шумы.
Основательно поставим палатки, как следует растянем и укрепим. Это нужно для комфортного проживания на случай непогоды.
Приготовим ужин и сварим чай на ледниковой воде из озера.
Ночевка Ср. Мульт, близ переката Шумы.
(22 км заброска до озера, 5 км с рюкзаком)
Сегодня у нас ранний подъем. В горах с утра чаще всего отличная погода.
Нас ждут заповедные места этого района. Самая красота всегда встречается именно там.
Возьмем с собой только перекус и вещи на случай непогоды.
Отправляемся по озеру до кордона на лодках. И далее продолжаем путь пешком.
Идем вдоль реки Мульта до её слияния с рекой Поперечная, тропа заповедная, часто можно встретить звериные следы, а если повезет, то и самих зверей.
В месте устья рек Мульта и Поперечная поворачиваем налево и поднимаемся к озеру Поперечное.
По пути увидим водопад, где вода низвергается с высоты 25 метров.
У озера устроим пикник , время на фотосессию, отдых.
Желающие смогут искупаться. Вода в озере очень холодная, но это того стоит.
Возвращаемся в лагерь, готовим ужин.
Ночевка Ср. Мульта. Близ переката Шумы.
(17 км налегке, набор высоты 247 м)
Сегодня будем любоваться Алтайскими красотами – озёрами, реками, снежными пиками гор – и поднимемся к Верхнему Мультинскому озеру.
Снова ранний подъем и поездка на лодочках до кордона.
Идем теперь по тропе вдоль реки Мульта, где ждет нас озеро Верхнее Мультинское.
Найдем с вами уютное местечко с прекрасным панорамным видом и устроим обед на поляне.
К вечеру возвращаемся в наш лагерь.
Ночевка Ср. Мульта. Близ переката Шумы.
(налегке 16 км, набор высоты 158 м)
Предыдущие дни были очень насыщены. Поэтому до обеда мы будем релаксировать, купаться в озере и гулять по берегу.
А во второй половине дня вернемся на берег Нижнего озера, где поставим лагерь на две ночи.
Ночевка на Н.Мультинском.
Желающие могут заказать баню.
(5 км пешком)
Вновь ранний подъем.
Преодолеем вброд небольшую реку и отправимся в соседнюю долину Куйгук.
Долина очень живописна, а водопад Куйгук и озеро с одноименным название и с насыщенным бирюзовым цветом впечатлят даже искушенных.
Пикник прямо на берегу озера.
Для желающих отдохнуть от трекинга, можно выспаться вдоволь и остаться на дневку в лагере.
Можно покататься на катере, позагорать, прогуляться по окрестностям.
Нижнее Мультинское озеро вполне годится для купания: вода на его поверхности прогревается летом до +15°C.
Рыбалка здесь не запрещена, поэтому любители могут наловить хариусов.
Кроме того, туркомплексы предлагают джип-туры для рыболовов.
В лесу много грибов, черники, брусники, жимолости, кедровых шишек с орешками.
Ночевка на Н. Мультинском
(20 км налегке, набор высоты 405м)
Крайнее утро на берегу горного озера посреди величественных гор.
Утренний туман, вкуснейшая каша и аромат свежесваренного кофе – еще долго мы будем вспоминать эти моменты.
Скажем горам: «До скорой встречи!», и отправимся в п. Мульта.
Располагаемся на базе. Все желающие могут прогуляться до горы Филаретова .
На ней в конце XIX века поселился старец Филарет. Вдали от мирской суеты он отмаливал грехи односельчан, которые стали вести неподобающий кержакам образ жизни.
Ещё не так давно между второй и третьей вершинами можно было найти часть сруба кельи отшельника.
С первой же − открывается чудесный обзор на Теректинский хребет и гору Колбан (3145 м), на которую в последнее время часто совершают восхождения.
Не забудьте устроить фотосессию на склонах хребта Филаретки: это самая впечатляющая часть горы – не пожалеете!
Ночевка на территории базы п. Мульта.
(заброска 22 км, прогулка 8 км)
Чтобы ваше путешествие по Горному Алтаю стало совсем полноценным, то вам обязательно нужно познакомится с Катунью поближе.
Сплавимся на рафтах чуть ниже п. Тюнгур до реки Аккем, которая берет свое начало под Белухой.
Опыт не обязателен, все необходимое снаряжение получим на месте.
Если вы патологически боитесь воды или просто не хотите на сплав, этот день вы можете остаться на базе, отдохнуть, неспешно погулять по окрестностям.
Вечером возвращаемся на базу в Мульту, где нас будет ждать горячая баня.
(Сплав 50км)
Утренний подъем и отъезд в Новосибирск (авто 760 км).
При необходимости завезем часть группы в Горно-Алтайск.
По пути сделаем несколько остановок в кафе и на сувенирный рынок.
С Алтая никто не должен уехать без сувенира.
Прощание с участниками перед отправлением домой.
Ориентировочное время приезда в Новосибирск — 22:00
ВНИМАНИЕ! График маршрута может быть скорректирован гидом-инструктором в зависимости от погодных условий и состояния группы.
Билеты из Новосибирска обратно советуем брать после 00:00.
Облагороженные стоянки на территории заповедника и кемпинг в п. Мульта. Проживание в 3-4-х местных палатках. При желании размещаться отдельно вы можете взять свою палатку. 1 и последние 2 дня живем на территории благоустроенной базы с удобствами.
Этот список поможет вам собраться:
Одежда и обувь:
Что ещё взять:
Документы:
Дополнительно:
Можно взять, но это лишний груз:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Этот вид отдыха представляет собой сплав на рафтах (надувных лодках) в команде из 6 – 12 человек под руководством опытного инструктора.
Чаще всего рафтинговые туры пролегают по бурным порожистым рекам, сплав по которым гарантирует вам шквал впечатлений и отличные фото.
В нашем туре мы сплавимся на рафтах чуть ниже п. Тюнгур до реки Аккем, которая берет свое начало под Белухой. Опыт не обязателен, все необходимое снаряжение получим на месте.
Если вы патологично боитесь воды или просто не хотите на сплав, этот день вы можете остаться на базе, отдохнуть, неспешно погулять по окрестностям.
Поход проходит в приграничной зоне. Для россиян оформление пропуска не требуется, только наличие паспорта РФ. Иностранным гражданам мы помогаем оформить пропуск в погранзону. Для этого необходимо заранее предоставить нам паспортные данные. Сроки оформления пропуска – не менее 2-х месяцев, поэтому заранее планируйте свой маршрут.