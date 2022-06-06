2 день

Оз. Нижнее Мультинское, стоянка на Ср. Мультинском, перекат Шумы

Утром на машине повышенной проходимости едем до долгожданных озёр, первое из которых – Нижнее Мультинское.

Дорога, уже само по себе приключение.

Проедем по лугам и таёжным лесам к горным озерам.

По прибытию, неспешно любуемся видами, готовим обед и отдыхаем после трудной дороги.

Пообедав, на Н. Мультинском, пойдем по тропе к месту нашей первой ночевки и лагеря на ближайшие несколько дней, который разобьем на берегу Среднего Мультинского озера.

Из Среднего в Нижнее озеро с шумом прорывается река Мульта, образовывая перекат Шумы.

Этот водопад представляет собой естественную плотину — моренный вал длиной около 150 метров, сложенный из крупных валунов. Водой озера наполняются за счет таяния ледников.

В вечернее время прогуляемся до переката Шумы.

Основательно поставим палатки, как следует растянем и укрепим. Это нужно для комфортного проживания на случай непогоды.

Приготовим ужин и сварим чай на ледниковой воде из озера.

Ночевка Ср. Мульт, близ переката Шумы.

(22 км заброска до озера, 5 км с рюкзаком)