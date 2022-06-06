Алтай. Мультинские озёра и рафтинг

Мультинские озера находятся далеко от цивилизации, поэтому здесь сохранилась уникальная природа, заповедные растения

5
3 отзыва
Мультинские озера находятся далеко от цивилизации, поэтому здесь сохранилась уникальная природа, заповедные растения и животные. Таявшие ледники, стекая с гор, вырыли глубокую котловину. В ней образовалось Верхнее Мультинское озеро. А ледник, двигаясь дальше, тащил огромные камни, создавая естественные преграды для речки. Так образовался каскад из 3-х горных озер. Более 4 тысяч лет назад древние люди оставили на скалах рисунки.

Фантастические животные, необычные сюжеты из быта – все говорит о том, что эти места уже тогда считались священными.

Сегодня паломники со всего мира едут на Алтай, в частности на Мультинские озера, для медитации, подзарядки духовной энергией. Это сакральные места Силы.
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Ближайшие даты:
2
авг

Что вас ожидает 🤩

Среднее и Нижнее Мультинские озёра
Среднее и Нижнее Мультинские озёра
Проедем по лугам и таёжным лесам к горным озерам
Озеро Поперечное
Озеро Поперечное
Устроим у озера пикник и фотосессию
Верхнее Мультинское озеро
Верхнее Мультинское озеро
Будем любоваться Алтайскими красотами и поднимемся к Верхнему Мультинскому озеру
Долина Куйгук
Долина Куйгук
Долина очень живописна, а водопад Куйгук и озеро с одноименным название и с насыщенным бирюзовым цветом впечатлят даже искушенных
Рафтинг
Рафтинг
Сплавимся на рафтах по реке Катунь
Кемпинг
Кемпинг
Проживание в палатках посреди необычайной красоты

Программа тура по дням

1 день

Новосибирск - Горно-Алтайск - п. Мульта

Встреча группы в 6:00 в Новосибирске (авто 760 км). 

По пути при необходимости заберем часть группы в Горно-Алтайске.

В дороге краткий брифинг. 

По пути запланированы остановки в кафе.

Размещаемся на территории базы отдыха в п. Мульта в палатках.

В дороге вы уже успели оценить красоту гор Алтая. 

Но самая красота еще впереди.

Приготовим ужин и за приемом пищи познакомимся со всеми участниками. 

Ведь нам предстоит целое горное путешествие рука об руку.

Остаток дня можно погулять по окрестностям и берегу великой Алтайской реки — Катуни.

Новосибирск - Горно-Алтайск - п. МультаНовосибирск - Горно-Алтайск - п. МультаНовосибирск - Горно-Алтайск - п. МультаНовосибирск - Горно-Алтайск - п. Мульта
2 день

Оз. Нижнее Мультинское, стоянка на Ср. Мультинском, перекат Шумы

Утром на машине повышенной проходимости едем до долгожданных озёр, первое из которых – Нижнее Мультинское. 

Дорога, уже само по себе приключение. 

Проедем по лугам и таёжным лесам к горным озерам.

По прибытию, неспешно любуемся видами, готовим обед и отдыхаем после трудной дороги. 

Пообедав, на Н. Мультинском, пойдем по тропе к месту нашей первой ночевки и лагеря на ближайшие несколько дней, который разобьем на берегу Среднего Мультинского озера.

Из Среднего в Нижнее озеро с шумом прорывается река Мульта, образовывая перекат Шумы. 

Этот водопад представляет собой естественную плотину — моренный вал длиной около 150 метров, сложенный из крупных валунов. Водой озера наполняются за счет таяния ледников.

В вечернее время прогуляемся до переката Шумы.

Основательно поставим палатки, как следует растянем и укрепим. Это нужно для комфортного проживания на случай непогоды. 

Приготовим ужин и сварим чай на ледниковой воде из озера.

Ночевка Ср. Мульт, близ переката Шумы.

(22 км заброска до озера, 5 км с рюкзаком)

Оз. Нижнее Мультинское, стоянка на Ср. Мультинском, перекат ШумыОз. Нижнее Мультинское, стоянка на Ср. Мультинском, перекат ШумыОз. Нижнее Мультинское, стоянка на Ср. Мультинском, перекат ШумыОз. Нижнее Мультинское, стоянка на Ср. Мультинском, перекат ШумыОз. Нижнее Мультинское, стоянка на Ср. Мультинском, перекат ШумыОз. Нижнее Мультинское, стоянка на Ср. Мультинском, перекат Шумы
3 день

Оз. Поперечное, водопад

Сегодня у нас ранний подъем. В горах с утра чаще всего отличная погода. 

Нас ждут заповедные места этого района. Самая красота всегда встречается именно там. 

Возьмем с собой только перекус и вещи на случай непогоды.

Отправляемся по озеру до кордона на лодках. И далее продолжаем путь пешком.

Идем вдоль реки Мульта до её слияния с рекой Поперечная, тропа заповедная, часто можно встретить звериные следы, а если повезет, то и самих зверей.

В месте устья рек Мульта и Поперечная поворачиваем налево и поднимаемся к озеру Поперечное. 

По пути увидим водопад, где вода низвергается с высоты 25 метров.

У озера устроим пикник , время на фотосессию, отдых.

Желающие смогут искупаться. Вода в озере очень холодная, но это того стоит.

Возвращаемся в лагерь, готовим ужин.

Ночевка Ср. Мульта. Близ переката Шумы.

(17 км налегке, набор высоты 247 м)

Оз. Поперечное, водопадОз. Поперечное, водопадОз. Поперечное, водопадОз. Поперечное, водопадОз. Поперечное, водопад
4 день

Оз. Верхнее Мультинское

Сегодня будем любоваться Алтайскими красотами – озёрами, реками, снежными пиками гор – и поднимемся к Верхнему Мультинскому озеру.

Снова ранний подъем и поездка на лодочках до кордона.

Идем теперь по тропе вдоль реки Мульта, где ждет нас озеро Верхнее Мультинское. 

Найдем с вами уютное местечко с прекрасным панорамным видом и устроим обед на поляне.

К вечеру возвращаемся в наш лагерь.

Ночевка Ср. Мульта. Близ переката Шумы.

(налегке 16 км, набор высоты 158 м)

Оз. Верхнее МультинскоеОз. Верхнее МультинскоеОз. Верхнее МультинскоеОз. Верхнее Мультинское
5 день

Дневка, переход с Среднего до Нижнего озера

Предыдущие дни были очень насыщены. Поэтому до обеда мы будем релаксировать, купаться в озере и гулять по берегу.

А во второй половине дня вернемся на берег Нижнего озера, где поставим лагерь на две ночи.

Ночевка на Н.Мультинском.

Желающие могут заказать баню.

(5 км пешком)

Дневка, переход с Среднего до Нижнего озераДневка, переход с Среднего до Нижнего озераДневка, переход с Среднего до Нижнего озераДневка, переход с Среднего до Нижнего озераДневка, переход с Среднего до Нижнего озера
6 день

Долина Куйгук, оз. Куйгук

Вновь ранний подъем. 

Преодолеем вброд небольшую реку и отправимся в соседнюю долину Куйгук. 

Долина очень живописна, а водопад Куйгук и озеро с одноименным название и с насыщенным бирюзовым цветом впечатлят даже искушенных. 

Пикник прямо на берегу озера.

Для желающих отдохнуть от трекинга, можно выспаться вдоволь и остаться на дневку в лагере.

Можно покататься на катере, позагорать, прогуляться по окрестностям.

Нижнее Мультинское озеро вполне годится для купания: вода на его поверхности прогревается летом до +15°C. 

Рыбалка здесь не запрещена, поэтому любители могут наловить хариусов. 

Кроме того, туркомплексы предлагают джип-туры для рыболовов. 

В лесу много грибов, черники, брусники, жимолости, кедровых шишек с орешками.

Ночевка на Н. Мультинском

(20 км налегке, набор высоты 405м)

Долина Куйгук, оз. КуйгукДолина Куйгук, оз. КуйгукДолина Куйгук, оз. Куйгук
7 день

Сбор лагеря на Нижнем озере, п. Мульта, гора. Филаретова (1783м)

Крайнее утро на берегу горного озера посреди величественных гор. 

Утренний туман, вкуснейшая каша и аромат свежесваренного кофе – еще долго мы будем вспоминать эти моменты. 

Скажем горам: «До скорой встречи!», и отправимся в п. Мульта.

Располагаемся на базе. Все желающие могут прогуляться до горы Филаретова .

На ней в конце XIX века поселился старец Филарет. Вдали от мирской суеты он отмаливал грехи односельчан, которые стали вести неподобающий кержакам образ жизни.

Ещё не так давно между второй и третьей вершинами можно было найти часть сруба кельи отшельника. 

С первой же − открывается чудесный обзор на Теректинский хребет и гору Колбан (3145 м), на которую в последнее время часто совершают восхождения. 

Не забудьте устроить фотосессию на склонах хребта Филаретки: это самая впечатляющая часть горы – не пожалеете!

Ночевка на территории базы п. Мульта.

(заброска 22 км, прогулка 8 км)

8 день

Сплав по Катуни

Чтобы ваше путешествие по Горному Алтаю стало совсем полноценным, то вам обязательно нужно познакомится с Катунью поближе. 

Сплавимся на рафтах чуть ниже п. Тюнгур до реки Аккем, которая берет свое начало под Белухой. 

Опыт не обязателен, все необходимое снаряжение получим на месте.

Если вы патологически боитесь воды или просто не хотите на сплав, этот день вы можете остаться на базе, отдохнуть, неспешно погулять по окрестностям.

Вечером возвращаемся на базу в Мульту, где нас будет ждать горячая баня.

(Сплав 50км)

Сплав по КатуниСплав по КатуниСплав по КатуниСплав по Катуни
9 день

П. Мульта- г. Горно-Алтайск - Новосибирск

Утренний подъем и отъезд в Новосибирск (авто 760 км). 

При необходимости завезем часть группы в Горно-Алтайск. 

По пути сделаем несколько остановок в кафе и на сувенирный рынок. 

С Алтая никто не должен уехать без сувенира. 

Прощание с участниками перед отправлением домой.
Ориентировочное время приезда в Новосибирск — 22:00

ВНИМАНИЕ! График маршрута может быть скорректирован гидом-инструктором в зависимости от погодных условий и состояния группы.

Билеты из Новосибирска обратно советуем брать после 00:00.

Проживание

Облагороженные стоянки на территории заповедника и кемпинг в п. Мульта. Проживание в 3-4-х местных палатках. При желании размещаться отдельно вы можете взять свою палатку. 1 и последние 2 дня живем на территории благоустроенной базы с удобствами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезд на ГАЗ-66 до Н. Мультинского озера и обратно
  • Прокат лодок
  • Групповое снаряжение: 3–4-х местные палатки, газовое оборудование, котлы, газ, аптечка
  • Проживание на территории базы в п. Мульта (3 ночи)
  • Проживание на спец. стоянках заповедника (5 ночей)
  • Продукты питания в активной части тура (готовим все вместе)
  • Сопровождение инструктором
  • Разрешение на посещение заповедника (2 дня)
  • Баня в последний день
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска/ Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер из Новосибирска / Горно-Алтайска до места начала маршрута и обратно (от 9 до 11 тысяч рублей в зависимости от численности группы)
  • Питание в кафе в дороге и на базе отдыха
  • Страховка от н/с
  • Сплав по Катуни (от 2000 р.)
  • Конные прогулки, баня, индивидуальное размещение вне программы
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Новосибирск, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Этот список поможет вам собраться:

  • Рюкзак 70–80 л с жесткой спинкой и поясной системой;
  • Накидка на рюкзак от дождя;
  • Коврик туристический;
  • Спальный мешок (температура комфорта 0);
  • Треккинговые палки;
  • Хоба (пенозад, сидушка туристическая);

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые высокие с фиксацией голеностопа;
  • Гамаши ("фонарики");
  • Сандалии спортивные;
  • Куртка штормовка (непродуваемая, она же может и влагозащитной, лучше мембрана 10000/10000);
  • Штаны ветрозащитные (непродуваемые);
  • Пуховик (теплая куртка);
  • Кофта флисовая;
  • Термобельё (нательное белье);
  • Футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 1–2 футболки;
  • Штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • Балаклава + маска ветрозащитная;
  • Панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • Перчатки флисовые;
  • Носки треккинговые 2–3 пары, теплые носки;
  • Нижнее бельё;

Что ещё взять:

  • Посуда (тарелка, кружка, ложка, нож - не керамические, спички в гермоупаковке);
  • Средства личной гигиены (Всё в МАЛЕНЬКИХ тюбиках и упаковках. Зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь в разовых пакетиках, маленький дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка, влажные салфетки.);
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1 эластичный бинт, 2 стерильных бинта, перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • Очки солнцезащитные непропускающие ультрафиолет (минимум 3 кат.);
  • Фонарь налобный + комплект запасных батареек;
  • Крем от загара (SPF начиная от 50–60);
  • Помада гигиеническая с SPF;
  • Термос 0,7 – 1 л;
  • Индивидуальная бутылка для воды 1 л или гидратор;

Документы:

  • Паспорт;
  • Медицинский полис;
  • Деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.);

Дополнительно:

  • Полиэтиленовые или другие плотные непромокаемые мешки для сохранения вещей в сухости;

Можно взять, но это лишний груз:

  • Фотоаппарат, видеокамера;
  • Зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Рафтинг: что это такое?

Этот вид отдыха представляет собой сплав на рафтах (надувных лодках) в команде из 6 – 12 человек под руководством опытного инструктора.

Чаще всего рафтинговые туры пролегают по бурным порожистым рекам, сплав по которым гарантирует вам шквал впечатлений и отличные фото.

В нашем туре мы сплавимся на рафтах чуть ниже п. Тюнгур до реки Аккем, которая берет свое начало под Белухой. Опыт не обязателен, все необходимое снаряжение получим на месте.

Если вы патологично боитесь воды или просто не хотите на сплав, этот день вы можете остаться на базе, отдохнуть, неспешно погулять по окрестностям.

Есть ли какие-то особенности маршрута?

Поход проходит в приграничной зоне. Для россиян оформление пропуска не требуется, только наличие паспорта РФ. Иностранным гражданам мы помогаем оформить пропуск в погранзону. Для этого необходимо заранее предоставить нам паспортные данные. Сроки оформления пропуска – не менее 2-х месяцев, поэтому заранее планируйте свой маршрут.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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