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Авторский тур
9 дней
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к Шавлинским озерам
Начало: с. Манжерок
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Треккинг к озерам Маашей и Каракабак. Рафтинг по Чуе
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
5 июля в 10:00
25 июля в 10:00
92 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Пеший поход к Шавлинским озерам
Начало: село Манжерок
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
14 авг в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Приключения на Алтае
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
79 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Радуга Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
66 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Калейдоскоп Алтая
Начало: с. Манжерок
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 94 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 80 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтайский поход. Маашей и Каракабак
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
42 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
Начало: село Манжерок
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
73 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Мультинские озера
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
19 июня в 10:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 июня в 10:00
7 июля в 10:00
49 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие в страну Беловодье
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
26 июня в 10:00
30 июня в 10:00
93 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Начало: г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 46 200₽ за человека
Авторский тур
11 дней
К подножью Белухи Ороктойской тропой
Начало: г. Горно-Алтайск
19 июня в 10:00
28 июня в 10:00
64 600₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
135 100₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Крепкие озера на Алтае
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, пос. Усть-Кок...
28 июня в 10:00
42 200₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Таинственными тропами Теректинского хребта
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Усть-Кокса
16 июля в 10:00
53 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Озеро Тайменье и восемь перевалов. Пеший тур на Алтай
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, пос. Усть-Кок...
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
57 300₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
85 200₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 июля в 10:00
6500058 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
1 авг в 10:00
5400048 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
30 июня в 10:00
от 6440057 960₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Горный лагерь на Алтае. Мультинские и озёра Красной горы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
30 июня в 10:00
от 5340048 060₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 июля в 10:00
5000045 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
1 авг в 10:00
7000063 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Треккинг к Шавлинским озерам
Начало: Новосибирск, Горно-Алтайск
5 июля в 10:00
48 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Пеший тур к подножью Белухи
Начало: Новосибирск, Горно-Алтайск
28 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Начало: Новосибирск, Горно-Алтайск
17 июля в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Катунская подкова
Начало: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Тюнг...
14 июля в 10:00
2 авг в 10:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Разноцветный Алтай
Начало: Алтайский край, Бийск, площадь Шукшина, 9
13 июня в 10:00
25 июня в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Восхождение на Актру. Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
21 июня в 10:00
2 авг в 10:00
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Поход к подножию Белухи
Начало: Горно-Алтайск / Бийск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июня в 10:00
30 июня в 10:00
57 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 авг в 10:00
23 авг в 10:00
47 100₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Шавлинские озера. Пеший поход по Алтаю
Начало: г. Бийск / г. Горно-Алтайск
16 июня в 10:00
7 июля в 10:00
33 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
Начало: с. Тюнгур / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
14 авг в 10:00
52 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Пешеходные»
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