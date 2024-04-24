Пешие туры-прогулки в Горно-Алтайске с экскурсоводом

Найдено 65 туров в категории «Пешеходные» в Горно-Алтайске, цены от 22 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000 за человека
Конный тур к Шавлинским озерам
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским озерам
Начало: с. Манжерок
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
57 000 за человека
Треккинг к озерам Маашей и Каракабак. Рафтинг по Чуе
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Треккинг к озерам Маашей и Каракабак. Рафтинг по Чуе
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
69 000 за человека
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
5 июля в 10:00
25 июля в 10:00
92 000 за человека
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
38 000 за человека
Пеший поход к Шавлинским озерам
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Пеший поход к Шавлинским озерам
Начало: село Манжерок
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
58 000 за человека
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
14 авг в 10:00
72 000 за человека
Приключения на Алтае
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
79 500 за человека
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: село Манжерок
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 000 за человека
Радуга Горного Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Радуга Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
72 000 за человека
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Начало: село Манжерок
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
66 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000 за человека
Калейдоскоп Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚤 На катере
🚤 На катере
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая
Начало: с. Манжерок
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 94 000 за человека
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
Начало: Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 80 000 за человека
Алтайский поход. Маашей и Каракабак
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Алтайский поход. Маашей и Каракабак
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
42 800 за человека
Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
Начало: село Манжерок
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
73 000 за человека
Мультинские озера
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Мультинские озера
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
10 июня в 10:00
19 июня в 10:00
42 900 за человека
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
19 июня в 10:00
7 июля в 10:00
49 700 за человека
Путешествие в страну Беловодье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие в страну Беловодье
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
26 июня в 10:00
30 июня в 10:00
93 700 за человека
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
Начало: г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 46 200 за человека
К подножью Белухи Ороктойской тропой
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
К подножью Белухи Ороктойской тропой
Начало: г. Горно-Алтайск
19 июня в 10:00
28 июня в 10:00
64 600 за человека
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: г. Горно-Алтайск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
135 100 за человека
Крепкие озера на Алтае
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Крепкие озера на Алтае
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, пос. Усть-Кок...
28 июня в 10:00
42 200 за человека
Таинственными тропами Теректинского хребта
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Таинственными тропами Теректинского хребта
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Усть-Кокса
16 июля в 10:00
53 500 за человека
Озеро Тайменье и восемь перевалов. Пеший тур на Алтай
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Озеро Тайменье и восемь перевалов. Пеший тур на Алтай
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, пос. Усть-Кок...
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
57 300 за человека
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900 за человека
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Настоящий Алтай. Комбинированный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
85 200 за человека
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 июля в 10:00
6500058 500 за человека
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
1 авг в 10:00
5400048 600 за человека
Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Треккинг на Алтай. Мультинские и озёра Красной горы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
30 июня в 10:00
от 6440057 960 за человека
Горный лагерь на Алтае. Мультинские и озёра Красной горы
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горный лагерь на Алтае. Мультинские и озёра Красной горы
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
30 июня в 10:00
от 5340048 060 за человека
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке. Сокращенная программа
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
6 июля в 10:00
5000045 000 за человека
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
1 авг в 10:00
7000063 000 за человека
Треккинг к Шавлинским озерам
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Треккинг к Шавлинским озерам
Начало: Новосибирск, Горно-Алтайск
5 июля в 10:00
48 000 за человека
Пеший тур к подножью Белухи
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Пеший тур к подножью Белухи
Начало: Новосибирск, Горно-Алтайск
28 июля в 10:00
58 000 за человека
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
Начало: Новосибирск, Горно-Алтайск
17 июля в 10:00
55 000 за человека
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200 за человека
Катунская подкова
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Катунская подкова
Начало: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Тюнг...
14 июля в 10:00
2 авг в 10:00
59 900 за человека
Разноцветный Алтай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Разноцветный Алтай
Начало: Алтайский край, Бийск, площадь Шукшина, 9
13 июня в 10:00
25 июня в 10:00
69 900 за человека
Восхождение на Актру. Алтай
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Восхождение на Актру. Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
21 июня в 10:00
2 авг в 10:00
от 75 000 за человека
Поход к подножию Белухи
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Поход к подножию Белухи
Начало: Горно-Алтайск / Бийск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июня в 10:00
30 июня в 10:00
57 700 за человека
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 авг в 10:00
23 авг в 10:00
47 100 за человека
Шавлинские озера. Пеший поход по Алтаю
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Шавлинские озера. Пеший поход по Алтаю
Начало: г. Бийск / г. Горно-Алтайск
16 июня в 10:00
7 июля в 10:00
33 500 за человека
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
Начало: с. Тюнгур / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
7 июля в 10:00
14 авг в 10:00
52 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Легенды Алтая. Фототур
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Треккинг на Алтай. Мультинские озёра. 8 дней
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Легенды Алтая. Фототур
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Знакомство с Алтаем. Мультинские озера
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Алтай. Мультинские озёра и рафтинг
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Знакомство с Алтаем. Мультинские озера
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Знакомство с Алтаем. Мультинские озера
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
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