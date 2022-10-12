1 день

Чуйский тракт. Село Акташ

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска, куда нужно прилететь утренним рейсом или увезем из отеля, если вы прилетает заранее.

Сегодня мы прокатимся по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.

Трасса входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.

Пейзажи сменяются один за другим, лесистые холмы сменяются горными вершинами, Катунь сменяется не менее красивой рекой Чуя.

Мы будем подниматься всё выше и выше к владениям горных духов.

Незабываемые виды с перевала Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы встретятся на вашем пути.

Вечером по приезде в с. Акташ нас ждет торжественный казахский обряд встречи гостей, знакомство с национальным жилищем – юртой, а также с национальными блюдами казахского народа – бешбармаком и баурсаками.

Трансфер: внедорожник Land Cruiser.

Расстояние: около 340 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА.

Питание: завтрак, обед, ужин.