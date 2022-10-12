Алтай настоящий

Тур проходит в Южном Алтае, куда еще не добралась вся туристическая инфраструктура

5
3 отзыва
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Тур проходит в Южном Алтае, куда еще не добралась вся туристическая инфраструктура, где самые красивые локации, где вы погрузитесь в культуру местных народов, услышите горловое пение и попробуете настоящие местные лакомства, не адаптированные для туриста.

А главное, здесь повстречаете настоящих людей, живущих в суровой местности, приравненной к районам Крайнего Севера и бесконечно любящих и почитающих природу и мудрость предков.
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Алтай настоящий
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сон на пчелах
Сон на пчелах
Насладимся вкусом настоящего Алтайского меда на пасеке, а желающие смогут попробовать расслабляющий сон на пчелах
Ресторан на природе
Ресторан на природе
Нас ждут обеды на природе с шикарными видами и ресторанной сервировкой
Стояние на гвоздях
Стояние на гвоздях
Опробуем уникальный сеанс гвоздестояния, наведем порядок в своих мыслях и чувствах
Горячая банька
Горячая банька
Расслабимся, переродимся и наберемся сил в настоящей русской бане
Джипинг в горы
Джипинг в горы
У нас будет целое приключение на наших комфортабельных внедорожниках

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт. Село Акташ

Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска, куда нужно прилететь утренним рейсом или увезем из отеля, если вы прилетает заранее.

Сегодня мы прокатимся по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.

Трасса входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.

Пейзажи сменяются один за другим, лесистые холмы сменяются горными вершинами, Катунь сменяется не менее красивой рекой Чуя.

Мы будем подниматься всё выше и выше к владениям горных духов.

Незабываемые виды с перевала Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы встретятся на вашем пути.

Вечером по приезде в с. Акташ нас ждет торжественный казахский обряд встречи гостей, знакомство с национальным жилищем – юртой, а также с национальными блюдами казахского народа – бешбармаком и баурсаками.

Трансфер: внедорожник Land Cruiser.

Расстояние: около 340 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Чуйский тракт. Село АкташЧуйский тракт. Село АкташЧуйский тракт. Село Акташ
2 день

Гейзерное озеро. Алтайский Марс

В этот день мы сможем увидеть совершенно другой Алтай!

Сначала нас ждет настоящее чудо природы – Гейзерное озеро.

Мы посетим его рано утром, когда здесь почти нет посетителей, чтобы вы получили максимальное наслаждение от созерцания удивительного горного озера, затерявшегося в глубинах алтайских лесов.

Затем мы переместимся на Марс.

Да, да, вы не ошиблись, пейзажи далёкой планеты оказались на просторах Алтая.

Это фантастическое место позволит вам сделать умопомрачительные фотографии.

И после Марса мы устроим полноценный обеда на свежем воздухе!

Трансфер: внедорожник Land Cruiser.

Расстояние: около 100 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гейзерное озеро. Алтайский МарсГейзерное озеро. Алтайский МарсГейзерное озеро. Алтайский МарсГейзерное озеро. Алтайский МарсГейзерное озеро. Алтайский Марс
3 день

Джиппинг в горы Алтая

Горному Алтаю ещё есть чем вас удивить!

На третий день нашего путешествия мы поднимемся выше облаков!

Как?

У нас будет целое приключение на наших комфортабельных внедорожниках.

Просторы Курайской степи, вечные ледники Южно-Чуйского хребта и извилины горной реки откроются нам на вершине смотровой площадки.

Эти виды по-настоящему захватывают дух и заставляют сердце биться чаще!

Кроме того, нас ждет обед на природе с шикарным видом.

Вечером горячая банька.

Трансфер: Внедорожник Toyota Land Cruiser 100, 105.

Расстояние: около 26 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Джиппинг в горы АлтаяДжиппинг в горы АлтаяДжиппинг в горы АлтаяДжиппинг в горы АлтаяДжиппинг в горы Алтая
4 день

Трекинг к Куехтанарским озерам

Этот день понравится тем, кто любить походить.

Ведь сегодня мы совершаем трекинг к высокогорным и совершенно потрясающим Куехтанарским озерам!

Необычайного цвета озера в обрамлении горных пиков не оставят равнодушными никого.

По возвращению в отель опробуем уникальный сеанс гвоздестояния.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 75 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА.

Питание: завтрак, перекус, поздний обед, ужин.

Трекинг к Куехтанарским озерамТрекинг к Куехтанарским озерамТрекинг к Куехтанарским озерамТрекинг к Куехтанарским озерамТрекинг к Куехтанарским озерам
5 день

Места силы. Концерт горлового пения

Сегодня мы прокатимся по степи, помолчим и прочувствуем силу места в долине реки Юстыт.

Увидим гигантские древние артефакты, узнаем немного истории народов, населявших “небесные пастбища”.

Вечером нас ждет завораживающее действо – концерт горлового пения от сказителей Горного Алтая.

Вечер у костра.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 300 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Места силы. Концерт горлового пенияМеста силы. Концерт горлового пенияМеста силы. Концерт горлового пенияМеста силы. Концерт горлового пенияМеста силы. Концерт горлового пения
6 день

Смотровые площадки Чуйского тракта. Пасека

Последний день нашего большого путешествия будет не менее интересным!

Мы движемся в обратном направлении по Чуйскому тракту.

Однако приключения ещё впереди!

Нас ждут еще несколько восхитительных мест, которые оставят неизгладимое впечатление от поездки.

Мы обязательно увидим ещё раз красавицу Катунь со смотровой площадки.

Катунь как надежная проводница встретит и проводит нас в начале и в конце нашего путешествия.

Затем мы поедем на пасеку, где каждый желающий сможет попробовать настоящий Алтайский мёд.

Кроме того, желающие могут попробовать сон на пчелах.

В завершении финального дня вас ожидает вкусный прощальный ужин, где мы сможете рассказать о своих впечатлениях.

Трансфер: внедорожник Land Cruiser.

Расстояние: около 340 км.

Проживание: Отель Этника или аналогичный.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Смотровые площадки Чуйского тракта. ПасекаСмотровые площадки Чуйского тракта. ПасекаСмотровые площадки Чуйского тракта. ПасекаСмотровые площадки Чуйского тракта. ПасекаСмотровые площадки Чуйского тракта. Пасека
7 день

Отъезд

Вылет из аэропорта Горно-Алтайска утренним рейсом.

Проживание

Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах с удобствами.

Варианты проживания

Этнодом «Юрта»

5 ночей

Проживание в юртах в горном Алтае.

Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.

Удобства в каждой юрте:

  • 2 кровати, трансформируемые в одну двуспальную кровать с белоснежным постельным бельем;
  • Удобный диван, как дополнительное спальное место;
  • Мини-кухня со всем необходимым для приготовления еды;
  • Круглый традиционный стол и табуретки;
  • Отопление, которое не сушит воздух;
  • Достаточное количество розеток для ваших гаджетов;
  • Тумбочки — 2шт.;
  • Гардеробная зона;
  • Национальные ковры-сырмаки на полу;
  • Бесплатный Wi-Fi;
  • В каждой юрте есть собственная ванная комната: душ, теплый пол, комплект полотенец, гигиенический набор, фен, туалетная бумага.
Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»

Отель «Этника» или аналогичный

1 ночь

Аутентичный отель в горах Алтая, где дикая природа пересекается с первоклассным отельным сервисом. Отель Etnica находится в предгорье Алтайских гор, в 20 минутах от Горно-Алтайска, вдали от шума дорог и популярных туристических мест. Здесь только Вы и дикая природа.

Отель «Этника» или аналогичныйОтель «Этника» или аналогичныйОтель «Этника» или аналогичныйОтель «Этника» или аналогичный

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту и все трансферы во время путешествия
  • Горячее трехразовое питание все дни тура (учитываем предпочтения каждого участника)
  • Кейтеринг на природе с ресторанной сервировкой
  • Двухместное проживание в уютных комфортных номерах
  • Входы на все достопримечательности и все экскурсии
  • Концерт горлового пения
  • Круглосуточное сопровождение нашей команды
  • Уникальный сеанс гвоздестояния
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.

  • Легкие вещи, футболки, купальники;
  • Удобные вещи, штаны, леггинсы;
  • Тёплые вещи, носки, толстовка, тёплые штаны, лёгкая шапка;
  • Куртки: желательно иметь с собой и лёгкую непромокаемую ветровку или дождевик, и тёплую куртку. Можно заменить теплую куртку жилетом с толстовкой;
  • Обувь: удобные непромокаемые кроссовки или треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды, сланцы;
  • Защита от солнца (обязательно!): кепка, солнцезащитные очки и защитный крем с SPF 50 или более;
  • Набор средств гигиены;
  • Камеры, телефон, зарядные устройства.

Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем будем ездить?

Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.

Какая там погода?

Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.

А комаров много?

Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.

Сколько человек в группе?

Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
12 окт 2022
Профессионально
С
22 сен 2022
Всем очень понравилось. Каждый день был насыщенным и интересным. Никогда не видела более красивых мест. Спасибо нашему гиду Паше за лучший опыт в Алтае, помощь и поддержку 24 на 7
А
20 сен 2022
Все организовано отлично!

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