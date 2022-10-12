Встречаем в аэропорту г. Горно-Алтайска, куда нужно прилететь утренним рейсом или увезем из отеля, если вы прилетает заранее.
Сегодня мы прокатимся по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.
Трасса входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.
Пейзажи сменяются один за другим, лесистые холмы сменяются горными вершинами, Катунь сменяется не менее красивой рекой Чуя.
Мы будем подниматься всё выше и выше к владениям горных духов.
Незабываемые виды с перевала Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы встретятся на вашем пути.
Вечером по приезде в с. Акташ нас ждет торжественный казахский обряд встречи гостей, знакомство с национальным жилищем – юртой, а также с национальными блюдами казахского народа – бешбармаком и баурсаками.
Трансфер: внедорожник Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
В этот день мы сможем увидеть совершенно другой Алтай!
Сначала нас ждет настоящее чудо природы – Гейзерное озеро.
Мы посетим его рано утром, когда здесь почти нет посетителей, чтобы вы получили максимальное наслаждение от созерцания удивительного горного озера, затерявшегося в глубинах алтайских лесов.
Затем мы переместимся на Марс.
Да, да, вы не ошиблись, пейзажи далёкой планеты оказались на просторах Алтая.
Это фантастическое место позволит вам сделать умопомрачительные фотографии.
И после Марса мы устроим полноценный обеда на свежем воздухе!
Трансфер: внедорожник Land Cruiser.
Расстояние: около 100 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Горному Алтаю ещё есть чем вас удивить!
На третий день нашего путешествия мы поднимемся выше облаков!
Как?
У нас будет целое приключение на наших комфортабельных внедорожниках.
Просторы Курайской степи, вечные ледники Южно-Чуйского хребта и извилины горной реки откроются нам на вершине смотровой площадки.
Эти виды по-настоящему захватывают дух и заставляют сердце биться чаще!
Кроме того, нас ждет обед на природе с шикарным видом.
Вечером горячая банька.
Трансфер: Внедорожник Toyota Land Cruiser 100, 105.
Расстояние: около 26 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Этот день понравится тем, кто любить походить.
Ведь сегодня мы совершаем трекинг к высокогорным и совершенно потрясающим Куехтанарским озерам!
Необычайного цвета озера в обрамлении горных пиков не оставят равнодушными никого.
По возвращению в отель опробуем уникальный сеанс гвоздестояния.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 75 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, перекус, поздний обед, ужин.
Сегодня мы прокатимся по степи, помолчим и прочувствуем силу места в долине реки Юстыт.
Увидим гигантские древние артефакты, узнаем немного истории народов, населявших “небесные пастбища”.
Вечером нас ждет завораживающее действо – концерт горлового пения от сказителей Горного Алтая.
Вечер у костра.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 300 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Последний день нашего большого путешествия будет не менее интересным!
Мы движемся в обратном направлении по Чуйскому тракту.
Однако приключения ещё впереди!
Нас ждут еще несколько восхитительных мест, которые оставят неизгладимое впечатление от поездки.
Мы обязательно увидим ещё раз красавицу Катунь со смотровой площадки.
Катунь как надежная проводница встретит и проводит нас в начале и в конце нашего путешествия.
Затем мы поедем на пасеку, где каждый желающий сможет попробовать настоящий Алтайский мёд.
Кроме того, желающие могут попробовать сон на пчелах.
В завершении финального дня вас ожидает вкусный прощальный ужин, где мы сможете рассказать о своих впечатлениях.
Трансфер: внедорожник Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Проживание: Отель Этника или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Вылет из аэропорта Горно-Алтайска утренним рейсом.
Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах с удобствами.
Проживание в юртах в горном Алтае.
Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.
Удобства в каждой юрте:
Аутентичный отель в горах Алтая, где дикая природа пересекается с первоклассным отельным сервисом. Отель Etnica находится в предгорье Алтайских гор, в 20 минутах от Горно-Алтайска, вдали от шума дорог и популярных туристических мест. Здесь только Вы и дикая природа.
Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.
Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.
Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).