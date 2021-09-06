Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур

В этом туре мы погрузимся в быт и традиции коренного населения Горного Алтая, приобщимся к конному туризму

4.7
3 отзыва
В этом туре мы погрузимся в быт и традиции коренного населения Горного Алтая, приобщимся к конному туризму, и при этом не откажем себе в возможности отдыхать с максимально возможным для конного тура комфортом. Идеально подходит для активного семейного отдыха.
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
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Что вас ожидает 🤩

Общение с алтайскими лошадками
Общение с алтайскими лошадками
Увлекательные конные экскурсии с погружением в природу Алтая и его древнюю историю
Мистическая история Алтая
Мистическая история Алтая
Нас ждет знакомство с бытом и традициями жителей Алтайских гор, ну и конечно же жаркая банька и посиделки у костра
Всплеск адреналина
Всплеск адреналина
Станем покорителями белой воды, отправившись на рафтинг по реке Катунь

Программа тура по дням

1 день
Переезд до кордона Ару-Кем

Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска – выбирайте рейсы с прилетом не позднее 12:00, поскольку переезд до кордона Ару-Кем с учетом остановок занимает 4 часа.

Завтрак в кафе "Таежник" для тех, кто прибыл в эко-отель до 11:00, знакомство с гидом.

Если вся группа собралась рано – выезд по маршруту до кордона Ару-Кем, обед в придорожном кафе.

Если мы кого-то ожидаем из Барнаула, то Обед в кафе “Таежник”.

После обеда выезд по маршруту, переезд до кордона Ару-Кем по знаменитому Чуйскому тракту

Размещение на кордоне, согласно выбранного варианта.

Ужин в кафе, баня, вечер знакомств.

По дороге остановка на Семинском перевале, у памятника Суслику, посещение музея в с.Кулада.

Протяженность: авто – 158 км.

2 день
Пещера Арукемская – оз. Ару-Кем

Завтрак в кафе на кордоне.

Ознакомление с техникой безопасности конного туризма.

Знакомство с алтайскими лошадками и распределение их между туристами.

В этот день Вас ожидает несложный конный переход.

Большая часть пути пролегает по грунтовой дороге среди смешанного леса, небольшое отклонение от которой приведет путников на полянку, где они оставят на время коней и совершат небольшой подъем к небольшой пещере, с полочки у выхода из которого открывается панорама на долину реки Арыгем, покрытой густым лесом.

Спустившись из пещеры путники снова садятся на лошадей и отправляются к потаенному горному озеру Ару-Кем.

Здесь путников уставших от суеты мира ждет безграничное ощущение тишины и безмятежности.

Обед в виде перекуса на берегу озера.

После обеда время для расслабляющего отдыха, наслаждения покоем, прогулки вокруг озера.

Возвращение на стоянку.

Ужин в кафе, баня.

3 день
Перевал Кара-Таш (Черный камень)

Завтрак в кафе.

Сев на уже знакомых лошадей, группа отправляется в путь.

Сегодня туристам предстоит преодолеть путь пролегающий по конным тропам среди хвойных лесов, с выходом в зону расположенную выше уровня леса, также путников ждут броды через небольшие горные речки.

По дороге путешественники посетят перевал на котором алтайцы обычно повязывают ленточки, здесь гостям Алтая расскажут правила их повязывания, какого цвета и как и почему повязывают дьялома в соответствии с древними традициями, а если Вы попадете на это место в полнолуние, то сможете погрузиться в сам обряд.

Обед в виде перекуса на полянке, расположенной на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря.

После обеда группа направляется к главной точке маршрута – перевалу Черный камень.

С него открывается великолепный вид на долину реки Каракол с высоты птичьего полета.

Здесь гости Алтая познакомятся с традициями установки Обо, узнают для чего их складывали, а также поучаствуют в строительстве нового.

После посещения перевала группа отправляется на стоянку, и част обратного пути проходит под сенью высшей точки Теректинского хребта – горы Уч-Энмек.

Вечером усталых путников ждет ужин в кафе, жаркая банька и мастер-класс по приготовлению традиционных алтайских сладостей из талкана.

Конный переход: 18 км.

4 день
Долина курганов и наскальные рисунки

Завтрак в кафе, после которого группа отправляется в путь.

Конный переход этого дня не сложный, он снова пролегает в основном по грунтовым дорогам с небольшими отклонениями.

Первым объектом посещения станет урочище Сору – большая долина на которой расположено около 2-х тысяч курганов возраст которых более 5 тысяч лет.

Также в урочище расположено одно из самых больших скоплений балбалов, которых насчитывается более 7 тысяч, во время экскурсии гости узнают историю курганов, а также историю их изучения.

Продолжив путь группа посещает место, где в древности располагалась плавильная печь, самой печи уже нет, но можно увидеть шлак, оставшийся от её деятельности.

Обед в виде перекуса на полянке у речки.

Следующей точкой экскурсии станет посещение наскальных рисунков, но чтобы их увидеть нужно будет подняться пешком на небольшой перевал.

Помимо наскальных рисунков туристов ждет посещение места проведения древних обрядов поклонения духам Алтая, откуда открывается вид на гору Уч-Энмек

Спустившись к лошадкам, отправляемся на стоянку, где уже по сложившейся традиции путников ждут ужин и жаркая банька.

Вечером, по желанию, можно поучаствовать в лепке пельменей либо насладиться тихим вечером у костра за неспешными разговорами.

Конный переход: 10 км. Пешком: 1 км.

5 день
Конная экскурсия к Башадарским курганам

Завтрак в кафе.

Конная тропа идет по территории природного парка Уч-Энмек.

Курганы расположены неподалеку от села Кулада на левом береку реки Каракол.

Самые крупные из курганов имеют диаметр 40 метров, а высоту более 2 метров.

В данной системе захоронений хорошо сохранилась так ограда длиной 300 метров выложенная плитами.

Преобладают соору­жения пазырыкской культуры (эпоха раннего железа VI—III вв. до н. э.).

Обед на берегу реки Каракол.

Возвращение к месту размещения.

Баня.

Ужин.

Вечером мастер-класс с элементами соревнования по стрельбе из самодельного лука.

6 день
Сплав по реке Катунь. Отъезд

Ранний завтрак и выезд с территории кордона Ару-Кем до 08:00.

Переезд до места начала сплава.

Знакомство с инструктором по сплаву с.Чепош.

Знакомство с гидом по рафтингу, получение снаряжения (гидрокостюмы, брызгозащитные костюмы, каски, жилеты).

Инструктаж по технике водного туризма.

Прохождение порогов Семинский (2 кат.сложности). Мунинский (2 кат.сложности), Манжерокский (2 кат. сложности), во время сплава туристы посетят Камышлинский водопад.

Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, сладости).

Закончится сплав напротив эко-отеля "Таежник".

Ужин в кафе “Таежник”.

Баня.

Выезд для тех кто отправляется до городов Барнаул и Новосибирск примерно в 22:30.

Для тех кто выезжает на следующее утро до аэропорта Горно-Алтайска размещение в палаточном лагере бесплатно.

Размещение в номерном фонде эко-отеля Таежник за доп.плату при наличии свободных мест.

Предварительное бронирование возможно только в номерах на втором этаже двухэтажного коттеджа, с удобствами на этаже ( в наличии всего 5 номеров).

Также Вы можете забронировать номера на соседних тур.комплексах Любава или Манжерок, либо в любом из отелей Горно-Алтайска..

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках или домиках.

Стоимость тура в зависимости от выбранного варианта размещения:
  • При размещении в палатке – 40 000 руб./чел.;
  • При размещении в домиках, удобства на территории, одноместное размещение не предполагается – 44 000 руб./чел.

 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные перевозки по программе
  • Аренда коней
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Размещение согласно выбранного варианта
  • 3-х разовое комплексное питание: завтрак и ужин в кафе, обед в виде перекуса в полевых условиях
  • Работа гида
  • Работа конюхов
  • Рекреационные сборы, входные билеты
  • Баня каждый день
  • Страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
  • Доставка из всех городов до т/к "Таежник", кроме группового трансфера из а/п Горно-Алтайска
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Проживание до начала тура и после
  • Страховка от клеща, её можно оформить дополнительно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок действия 1 год
Место начала и завершения?
село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы (на любом виде маршрута для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег, арчимаки, либо вещи ездят в том, в чем вы их привезли).
  2. Комплект одежды и обуви для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, легкие кроссовки или кеды или сланцы.
  3. Теплые вещи (свитер шерстяной или толстовка, куртка из синтепона, теплая шапка, шерстяные носки (2 пары).
  4. Головной убор - кепка или бандана или панама.
  5. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
  6. Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных.
  7. Купальный костюм.
  8. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
  9. Маленький фонарик (налобный).
  10. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
  11. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, зарядным устройством и запасом энергии (зап. аккумуляторы или накопители энергии).
  12. Сидение туристическое (хоба).
  13. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка).
  14. Удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся.
  15. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
  16. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь.
  17. Полотенце (при размещении в палатках или домиках без удобств).

ДЛЯ НОЧЕВОК В ПАЛАТКЕ - идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.

Вещи дополнительно на ВОДНУЮ часть комбинированного тура:

  1. Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава, или быстросохнущая обувь на шнурках или липучках.
  2. Термобелье или хб футболка и шорты под гидрокостюм.

Дополнительно для водной части: Фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.

Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку). Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.

На маршруте выдаются: Спальник, палатка, гидрокостюм, брызгозащитный костюм, гидроноски, спасжилет, каска. Для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).

Вещи дополнительно на КОННУЮ часть комбинированного тура:

  1. Походная обувь желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
  2. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
  3. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
  4. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.

На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном, спальник, палатка, арчимаки для перевозки вещей.

Особенности маршрута
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в подарок.
  • Внимание! При приобретении билетов на самолет выбирайте те рейсы, которые прилетают в аэропорт Горно-Алтайска до 12:00 по местному времени!
  • Размещение на базовой стоянке конной части в двух вариантах: палатки и деревянные домики (2-6 местные, одноместное размещение не предполагается). Размещение по возвращению с конной части в палатках или летних домика эко-отеля Таежник или летних домиках отеля Любава.
  • Конная часть маршрута легкая, не требует специальной подготовки, для участия в водной части маршрута нужна хорошая физическая форма
  • Подойдет для семейного отдыха, на маршрут допускаются дети от 10 лет.
  • Питание в кафе (завтрак и ужин), блюда из продуктов местного производства. Во время экскурсий – обеды в виде перекусов. Во время водной части обед в виде перекуса.
  • Баня каждый день.
  • На стоянке постоянно есть эл. энергия
  • Всегда можно выйти на связь, на стоянке (МТС – мобильная связь без интернета)
  • В один из вечеров – концерт горлового пения
  • Возможна перестановка программы по дням, в зависимости от объективных условий
  • с собой необходимо иметь вещи, перечисленные в списке вещей, кроме того, Вам понадобится быстросохнущая обувь на шнурках или липучках на день сплава.
Требования к подготовке и возрасту участников

Тур оптимален как для опытных всадников, так и для новичков, а также для путешествующих с детьми

Дети до 10 лет на маршрут не допускаются. Дети с 10 лет – только в сопровождении родителей.

Входит ли доставка до места начала тура в стоимость?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

ВНИМАНИЕ! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ

Какое выдается групповое снаряжение?
  1. палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур;
  2. спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
  3. вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
  4. коврик пенополиуританоый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
  5. драйбег, или сухая сумка. Предназначен для перевозки спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег выдается на 2-х туристов;
  6. гидрокостюм в форме полукомбинезона, неопреновый. Подбирается индивидуально под туриста;
  7. брызгозащитный костюм. Состоит из брюк и куртки, предназначен для защиты от ветра и брызг;
  8. гидроноски;
  9. спасательный жилет;
  10. каска;
  11. плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
  12. арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Питание на маршруте

Питание в кафе (завтрак и ужин), блюда из продуктов местного производства. Во время экскурсий – обеды в виде перекусов. Во время водной части обед в виде перекуса.

Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).

Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.

Вода берется из ручьев, рек, озер.

Зачем нам резиновые сапоги? Можно ли взять короткие сапоги (галоши, полусапоги)? Можно вместо сапогов взять непромокаемые треккинговые ботинки?

Резиновые сапоги нужно взять обязательно. Практика показывает, что даже самые хорошие треккинговые ботинки не заменяют резиновые сапоги. В конном туре резиновые сапоги будут очень полезны по следующим причинам:

  • на маршруте есть броды. Броды преодолеваются верхом. Но вода в реках бурная, сильное течение (особенно после дождей) и даже при прохождении брода верхом вода будет заливаться в обувь;
  • при езде верхом сапоги самый удобный вариант – так как стременной ремень сильно натирает ноги при долгой езде, а высокие сапоги (в идеале почти до колена) спасут туриста от синяков на икрах;
  • после дождей трава мокрая, ходить по лагерю без сапогов не комфортно, ноги сразу намокают.

Сапоги обязательно брать, лучше высокие. Короткие галоши не удобны, все равно промокнут. При этом сапоги не должны быть единственной обувью туриста, кроме них обязательно взять кроссовки или треккинговые ботинки (для пеших радиалок, для отдыха в лагере в сухую погоду). А еще резиновые сапоги отлично сохнут у костра и не деформируются, в отличае от треккинговых ботинок, они могут испортиться.

В чем мне везти вещи? Как мы их повезем на маршруте? Где оставить ненужные для похода вещи? Когда мы будем перекладывать вещи?

Из дома вы можете везти вещи в рюкзаке любого размера, чемодане, дорожной сумке (хоть в чем). На стартовой стоянке все личные вещи перекладываются в арчимаки – переметные сумки, которые крепятся на коня. Они вместительные, туда влезут все вещи туриста и часть продуктов питания. Продукты распределяются равномерно между всеми участниками. Палатка, спальный мешок, коврик выдаются на месте и убираются в драйбег, он тоже крепится на коня. Свои пустые чемоданы/рюкзаки туристы оставляют на стартовой стоянке (стоянка «Тюте»). Там же можно оставить ненужные вещи, городскую одежду.

После конной части арчимаки и драйбеги моются и сдаются. На сплавной части маршрута туристам вновь выдается драйбег (один на двоих, теперь уже большой) и туда перекладывается все, что понадобится на водной части. Драйбеги с вещами плывут вместе с туристами в рафте, крепятся в центральной части рафта обвязкой.

* Полезно будет взять с собой упаковку мусорных мешков, упаковывать в них вещи для дополнительной защиты от влаги.

А если рафт перевернется? Можно ли перевернуться на воде?

Переворот рафта на пороге возможен, это нормальная рабочая ситуация. Все инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы. Турист на месте будет проинструктирован, что ему делать в случае переворота и тд. Благодаря гидрокостюму и спасжилету турист не замерзнет и не утонет.

Все вещи будут упакованы в специальные непромокаемые мешки – драйбеги, которые крепятся веревками к рафту. Продукты помещаются в бочки с плотной крышкой. В случае переворота вещи не испортятся, не намокнут (ну может немного). Технику лучше дополнительно упаковывать в специальные чехлы.

Как организована страховка на воде?

На маршруте группу сопровождает минимум два водных инструктора: рафт-гид и страхующий инструктор на каяке. Все туристы плывут на рафте с рафт-гидом. Впереди плывет страхующий инструктор на каяке. Инструктор на каяке первый просматривает пороги и передает информацию рафт-гиду, который помогает правильно пройти порог. Также, на судне обязательно есть спасконец («морковка») - верёвка длиной 15‑25 м с поплавком и карабином на конце для страховки с берега.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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А
6 сен 2021
Сплав, к сожалению, только 1 день без ночёвки. В остальном всё супер!
В
30 авг 2021
Желающие освоить верховную езду - смело берите тур! Все прошло отлично! Конная езда, хорошая база отдыха, куча класных фото для инсты!!
Г
17 авг 2021
Тур составлен очень разнообразно и интересно: мы перемещались разными видами транспорта по дорогам, бездорожью, лугам, лесам, горам, реке. В полной мере насладились природой Алтая и его непредсказуемой погодой. Особо хочется отметить безукоризненную работу нашего инструктора Антона и конюха Эдуарда. Эти два парня весь нелёгкий маршрут заботились о нашей безопасности, удобстве, новых впечатлениях и приподнятом расположении духа. Еда была разнообразная и вкусная. А банька топилась каждый вечер! Огромное им спасибо! Так же хочется отметить инструктора по сплаву Илью. У этого товарища помимо профессиональных навыков по рафтингу великолепно поставленная речь! Экскурсия получилась познавательная и прекрасно преподнесённая.

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