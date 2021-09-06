Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска – выбирайте рейсы с прилетом не позднее 12:00, поскольку переезд до кордона Ару-Кем с учетом остановок занимает 4 часа.
Завтрак в кафе "Таежник" для тех, кто прибыл в эко-отель до 11:00, знакомство с гидом.
Если вся группа собралась рано – выезд по маршруту до кордона Ару-Кем, обед в придорожном кафе.
Если мы кого-то ожидаем из Барнаула, то Обед в кафе “Таежник”.
После обеда выезд по маршруту, переезд до кордона Ару-Кем по знаменитому Чуйскому тракту
Размещение на кордоне, согласно выбранного варианта.
Ужин в кафе, баня, вечер знакомств.
По дороге остановка на Семинском перевале, у памятника Суслику, посещение музея в с.Кулада.
Протяженность: авто – 158 км.
Завтрак в кафе на кордоне.
Ознакомление с техникой безопасности конного туризма.
Знакомство с алтайскими лошадками и распределение их между туристами.
В этот день Вас ожидает несложный конный переход.
Большая часть пути пролегает по грунтовой дороге среди смешанного леса, небольшое отклонение от которой приведет путников на полянку, где они оставят на время коней и совершат небольшой подъем к небольшой пещере, с полочки у выхода из которого открывается панорама на долину реки Арыгем, покрытой густым лесом.
Спустившись из пещеры путники снова садятся на лошадей и отправляются к потаенному горному озеру Ару-Кем.
Здесь путников уставших от суеты мира ждет безграничное ощущение тишины и безмятежности.
Обед в виде перекуса на берегу озера.
После обеда время для расслабляющего отдыха, наслаждения покоем, прогулки вокруг озера.
Возвращение на стоянку.
Ужин в кафе, баня.
Завтрак в кафе.
Сев на уже знакомых лошадей, группа отправляется в путь.
Сегодня туристам предстоит преодолеть путь пролегающий по конным тропам среди хвойных лесов, с выходом в зону расположенную выше уровня леса, также путников ждут броды через небольшие горные речки.
По дороге путешественники посетят перевал на котором алтайцы обычно повязывают ленточки, здесь гостям Алтая расскажут правила их повязывания, какого цвета и как и почему повязывают дьялома в соответствии с древними традициями, а если Вы попадете на это место в полнолуние, то сможете погрузиться в сам обряд.
Обед в виде перекуса на полянке, расположенной на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря.
После обеда группа направляется к главной точке маршрута – перевалу Черный камень.
С него открывается великолепный вид на долину реки Каракол с высоты птичьего полета.
Здесь гости Алтая познакомятся с традициями установки Обо, узнают для чего их складывали, а также поучаствуют в строительстве нового.
После посещения перевала группа отправляется на стоянку, и част обратного пути проходит под сенью высшей точки Теректинского хребта – горы Уч-Энмек.
Вечером усталых путников ждет ужин в кафе, жаркая банька и мастер-класс по приготовлению традиционных алтайских сладостей из талкана.
Конный переход: 18 км.
Завтрак в кафе, после которого группа отправляется в путь.
Конный переход этого дня не сложный, он снова пролегает в основном по грунтовым дорогам с небольшими отклонениями.
Первым объектом посещения станет урочище Сору – большая долина на которой расположено около 2-х тысяч курганов возраст которых более 5 тысяч лет.
Также в урочище расположено одно из самых больших скоплений балбалов, которых насчитывается более 7 тысяч, во время экскурсии гости узнают историю курганов, а также историю их изучения.
Продолжив путь группа посещает место, где в древности располагалась плавильная печь, самой печи уже нет, но можно увидеть шлак, оставшийся от её деятельности.
Обед в виде перекуса на полянке у речки.
Следующей точкой экскурсии станет посещение наскальных рисунков, но чтобы их увидеть нужно будет подняться пешком на небольшой перевал.
Помимо наскальных рисунков туристов ждет посещение места проведения древних обрядов поклонения духам Алтая, откуда открывается вид на гору Уч-Энмек
Спустившись к лошадкам, отправляемся на стоянку, где уже по сложившейся традиции путников ждут ужин и жаркая банька.
Вечером, по желанию, можно поучаствовать в лепке пельменей либо насладиться тихим вечером у костра за неспешными разговорами.
Конный переход: 10 км. Пешком: 1 км.
Завтрак в кафе.
Конная тропа идет по территории природного парка Уч-Энмек.
Курганы расположены неподалеку от села Кулада на левом береку реки Каракол.
Самые крупные из курганов имеют диаметр 40 метров, а высоту более 2 метров.
В данной системе захоронений хорошо сохранилась так ограда длиной 300 метров выложенная плитами.
Преобладают сооружения пазырыкской культуры (эпоха раннего железа VI—III вв. до н. э.).
Обед на берегу реки Каракол.
Возвращение к месту размещения.
Баня.
Ужин.
Вечером мастер-класс с элементами соревнования по стрельбе из самодельного лука.
Ранний завтрак и выезд с территории кордона Ару-Кем до 08:00.
Переезд до места начала сплава.
Знакомство с инструктором по сплаву с.Чепош.
Знакомство с гидом по рафтингу, получение снаряжения (гидрокостюмы, брызгозащитные костюмы, каски, жилеты).
Инструктаж по технике водного туризма.
Прохождение порогов Семинский (2 кат.сложности). Мунинский (2 кат.сложности), Манжерокский (2 кат. сложности), во время сплава туристы посетят Камышлинский водопад.
Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, сладости).
Закончится сплав напротив эко-отеля "Таежник".
Ужин в кафе “Таежник”.
Баня.
Выезд для тех кто отправляется до городов Барнаул и Новосибирск примерно в 22:30.
Для тех кто выезжает на следующее утро до аэропорта Горно-Алтайска размещение в палаточном лагере бесплатно.
Размещение в номерном фонде эко-отеля Таежник за доп.плату при наличии свободных мест.
Предварительное бронирование возможно только в номерах на втором этаже двухэтажного коттеджа, с удобствами на этаже ( в наличии всего 5 номеров).
Также Вы можете забронировать номера на соседних тур.комплексах Любава или Манжерок, либо в любом из отелей Горно-Алтайска..
Тур предусматривает проживание в палатках или домиках.Стоимость тура в зависимости от выбранного варианта размещения:
ДЛЯ НОЧЕВОК В ПАЛАТКЕ - идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
Вещи дополнительно на ВОДНУЮ часть комбинированного тура:
Дополнительно для водной части: Фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку). Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.
На маршруте выдаются: Спальник, палатка, гидрокостюм, брызгозащитный костюм, гидроноски, спасжилет, каска. Для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).
Вещи дополнительно на КОННУЮ часть комбинированного тура:
На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном, спальник, палатка, арчимаки для перевозки вещей.
Тур оптимален как для опытных всадников, так и для новичков, а также для путешествующих с детьми
Дети до 10 лет на маршрут не допускаются. Дети с 10 лет – только в сопровождении родителей.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ
Питание в кафе (завтрак и ужин), блюда из продуктов местного производства. Во время экскурсий – обеды в виде перекусов. Во время водной части обед в виде перекуса.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Резиновые сапоги нужно взять обязательно. Практика показывает, что даже самые хорошие треккинговые ботинки не заменяют резиновые сапоги. В конном туре резиновые сапоги будут очень полезны по следующим причинам:
Сапоги обязательно брать, лучше высокие. Короткие галоши не удобны, все равно промокнут. При этом сапоги не должны быть единственной обувью туриста, кроме них обязательно взять кроссовки или треккинговые ботинки (для пеших радиалок, для отдыха в лагере в сухую погоду). А еще резиновые сапоги отлично сохнут у костра и не деформируются, в отличае от треккинговых ботинок, они могут испортиться.
Из дома вы можете везти вещи в рюкзаке любого размера, чемодане, дорожной сумке (хоть в чем). На стартовой стоянке все личные вещи перекладываются в арчимаки – переметные сумки, которые крепятся на коня. Они вместительные, туда влезут все вещи туриста и часть продуктов питания. Продукты распределяются равномерно между всеми участниками. Палатка, спальный мешок, коврик выдаются на месте и убираются в драйбег, он тоже крепится на коня. Свои пустые чемоданы/рюкзаки туристы оставляют на стартовой стоянке (стоянка «Тюте»). Там же можно оставить ненужные вещи, городскую одежду.
После конной части арчимаки и драйбеги моются и сдаются. На сплавной части маршрута туристам вновь выдается драйбег (один на двоих, теперь уже большой) и туда перекладывается все, что понадобится на водной части. Драйбеги с вещами плывут вместе с туристами в рафте, крепятся в центральной части рафта обвязкой.
* Полезно будет взять с собой упаковку мусорных мешков, упаковывать в них вещи для дополнительной защиты от влаги.
Переворот рафта на пороге возможен, это нормальная рабочая ситуация. Все инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы. Турист на месте будет проинструктирован, что ему делать в случае переворота и тд. Благодаря гидрокостюму и спасжилету турист не замерзнет и не утонет.
Все вещи будут упакованы в специальные непромокаемые мешки – драйбеги, которые крепятся веревками к рафту. Продукты помещаются в бочки с плотной крышкой. В случае переворота вещи не испортятся, не намокнут (ну может немного). Технику лучше дополнительно упаковывать в специальные чехлы.
На маршруте группу сопровождает минимум два водных инструктора: рафт-гид и страхующий инструктор на каяке. Все туристы плывут на рафте с рафт-гидом. Впереди плывет страхующий инструктор на каяке. Инструктор на каяке первый просматривает пороги и передает информацию рафт-гиду, который помогает правильно пройти порог. Также, на судне обязательно есть спасконец («морковка») - верёвка длиной 15‑25 м с поплавком и карабином на конце для страховки с берега.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),