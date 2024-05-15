Туры на вертолёте в Горно-Алтайске

Найдено 4 тура в категории «На вертолёте» в Горно-Алтайске, цены от 128 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтай особенный
🛣 Джиппинг
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай особенный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Второй день начнётся для вас с незабываемого полёта на вертолете над величественной Катунью»
27 июня в 10:00
21 июля в 10:00
146 000 за человека
Алтай настоящий
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай настоящий
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Главное событие дня – полёт на вертолёте»
11 июля в 10:00
27 июля в 10:00
138 000 за человека
Алтай осенний
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Алтай осенний
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Перед завтраком, к 8:30 полетаем на вертолете над бирюзовой Катунью, и если посчастливится увидим благородных оленей маралов»
9 сен в 10:00
12 сен в 10:00
128 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Максим
    15 мая 2024
    Алтай особенный
    Гиды Дима и Аслан топ)
    Гиды Дима и Аслан топ)
  • М
    Мария
    16 октября 2023
    Алтай уникальный
    Огромное спасибо организаторам за такую насыщенную программу! Впечатлений на месяцы вперед! и хотим еще поехать в скором времени!
  • Ш
    Шишкина
    16 октября 2023
    Алтай уникальный
    Выражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на протяжении всего тура. Вы крутые!) Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊
    Выражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на
  • Ш
    Шишкина
    16 октября 2023
    Алтай осенний
    Осенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная еда, интересная программа тура без
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    каких-либо отступлений! От души рекомендую отправиться в эти красивые края за новыми впечатлениями и силами! ✨ Тур очень комфортный, начиная с трансфера, заканчивая местами проживания и обильным питанием 😅

    Осенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная еда
  • М
    Мария
    16 октября 2023
    Алтай осенний
    Невероятно насыщенный, комфортный и организованный тур! Были в начале октября, шикарная погода, отдельное спасибо гиду Дмитрию, решал все наши вопросы,
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    комфортно передвигал на замечательном джипе, мы остались в полнейшем восторге от поездки и приедем еще! А, самое главное)) Кормили нас реально на убой😂 очень вкусно, очень много и разнообразно! Жили тоже в замечательных отелях! 10000 раз спасибо за этот тур! Лучший тур!

  • А
    Александр
    10 октября 2023
    Алтай уникальный
    Всё организовано замечательно. Ребята стараются учесть все пожелания.
  • А
    Александр
    10 октября 2023
    Алтай осенний
    Отличный тур, впечатления только положительные.
  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Алтай особенный
    Прекрасно организованный тур, великолепные места, отличные люди и просто нереальные виды. Алтай-место силы!
  • В
    Виктор
    22 июля 2023
    Алтай настоящий
    В горном Алтае были первый раз. Эмоции от посещения сложно передать. Это было классно, это было круто, это красиво, превосходно.
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    Оказывается, в родной стране есть уголки, которые ничуть не хуже, чем где-либо на планете. Сказочное Гейзерное озеро, завораживающий алтайский Марс, девственные горные озера, бескрайние просторы степей на границе с Монголией, кристальные ледники, переходящие в бурлящие горные реки. И это все рядом, рукой подать.

    В горном Алтае были первый раз. Эмоции от посещения сложно передать. Это было классно, это былоВ горном Алтае были первый раз. Эмоции от посещения сложно передать. Это было классно, это былоВ горном Алтае были первый раз. Эмоции от посещения сложно передать. Это было классно, это былоВ горном Алтае были первый раз. Эмоции от посещения сложно передать. Это было классно, это былоВ горном Алтае были первый раз. Эмоции от посещения сложно передать. Это было классно, это былоВ горном Алтае были первый раз. Эмоции от посещения сложно передать. Это было классно, это былоВ горном Алтае были первый раз. Эмоции от посещения сложно передать. Это было классно, это былоВ горном Алтае были первый раз. Эмоции от посещения сложно передать. Это было классно, это былоВ горном Алтае были первый раз. Эмоции от посещения сложно передать. Это было классно, это былоВ горном Алтае были первый раз. Эмоции от посещения сложно передать. Это было классно, это было
  • А
    Анна
    20 июля 2023
    Алтай настоящий
    Я невероятна довольна путешествием! Потрясающие гиды, самые добрые хозяева,чистые и уютные номера. Трехразовое питание, комфортабельные машины и самое главное - пикники в
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    самых красивых и невероятных местах. Приятно, когда люди относятся с любовью к своему делу. Еще отдельное слово хочется сказать про Армангуль- она будто добрая фея встретила нас своими объятиями и своей улыбкой На протяжении всего путешествия интересовалась как дела и пыталась сделать все наилучшим образом Наши гиды Дмитрий и Сергей - украли сердечко 🧡 Настолько добрые, веселые, замечательные- они навсегда останутся в нашей памяти, хотелось бы верить, что мы увидимся еще раз.

    Я невероятна довольна путешествием!Я невероятна довольна путешествием!Я невероятна довольна путешествием!Я невероятна довольна путешествием!Я невероятна довольна путешествием!Я невероятна довольна путешествием!Я невероятна довольна путешествием!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На вертолёте»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Алтай особенный
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  3. Алтай осенний
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На вертолёте" можно забронировать 4 тура от 128 000 до 146 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год на вертолёте, 9 ⭐ отзывов, цены от 128000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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