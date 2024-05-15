читать дальше

самых красивых и невероятных местах. Приятно, когда люди относятся с любовью к своему делу. Еще отдельное слово хочется сказать про Армангуль- она будто добрая фея встретила нас своими объятиями и своей улыбкой На протяжении всего путешествия интересовалась как дела и пыталась сделать все наилучшим образом Наши гиды Дмитрий и Сергей - украли сердечко 🧡 Настолько добрые, веселые, замечательные- они навсегда останутся в нашей памяти, хотелось бы верить, что мы увидимся еще раз.