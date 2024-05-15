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Авторский тур
8 дней
Алтай особенный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Второй день начнётся для вас с незабываемого полёта на вертолете над величественной Катунью»
27 июня в 10:00
21 июля в 10:00
146 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай настоящий
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Главное событие дня – полёт на вертолёте»
11 июля в 10:00
27 июля в 10:00
138 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтай осенний
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Перед завтраком, к 8:30 полетаем на вертолете над бирюзовой Катунью, и если посчастливится увидим благородных оленей маралов»
9 сен в 10:00
12 сен в 10:00
128 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим15 мая 2024Гиды Дима и Аслан топ)
- ММария16 октября 2023Алтай уникальныйОгромное спасибо организаторам за такую насыщенную программу! Впечатлений на месяцы вперед! и хотим еще поехать в скором времени!
- ШШишкина16 октября 2023Алтай уникальныйВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на протяжении всего тура. Вы крутые!) Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊
- ШШишкина16 октября 2023Осенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная еда, интересная программа тура без
- ММария16 октября 2023Невероятно насыщенный, комфортный и организованный тур! Были в начале октября, шикарная погода, отдельное спасибо гиду Дмитрию, решал все наши вопросы,
- ААлександр10 октября 2023Алтай уникальныйВсё организовано замечательно. Ребята стараются учесть все пожелания.
- ААлександр10 октября 2023Отличный тур, впечатления только положительные.
- ППавел3 сентября 2023Прекрасно организованный тур, великолепные места, отличные люди и просто нереальные виды. Алтай-место силы!
- ВВиктор22 июля 2023В горном Алтае были первый раз. Эмоции от посещения сложно передать. Это было классно, это было круто, это красиво, превосходно.
- ААнна20 июля 2023Я невероятна довольна путешествием! Потрясающие гиды, самые добрые хозяева,чистые и уютные номера. Трехразовое питание, комфортабельные машины и самое главное - пикники в
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На вертолёте»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На вертолёте" можно забронировать 4 тура от 128 000 до 146 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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