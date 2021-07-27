Завтрак на кемпинге.
Грузим снаряжение, отправляемся к месту старта на реке Башкаус по красивейшей дороге России, по Чуйскому тракту.
Приехав на место, выше порога Саратанский каньон, устанавливаем базовый лагерь, ужинаем.
В пути: 7-8 часов (390 км) с обедом (перекус) и фото остановками.
Завтрак.
Грузим снаряжение и отправляемся вверх по течению р. Башкаус к месту старта.
По пути останавливаемся, делаем разведку двух порогов «Открытый» (4 к.с.) и «Змейка» (4 к.с.).
Сегодня нам предстоит пройти два порога «Змейка 4 к.с.», «Открытый 4 к.с.» и многочисленные интереснейшие препятствия (шиверы).
На сплавных судах доходим до базового лагеря. Ужин.
Продолжительность сплава: 7-8 ч с разведкой.
Завтрак.
Сегодня нам предстоит пройти порог «Предбанный» (3 к.с.) и «Саратанский каньон» (5 к.с.), протяженностью 13 км.
Маршрут включает в себя пороги «Камень Преткновения» (5 к.с.), «Интеграл» (5 к.с.).
После обеда возвращаемся в лагерь.
Ужин, вечерние посиделки у костра.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Переезд в долину Чулышмана.
Установка базового лагеря в кемпинге «Красный Камень», ужин.
Возможна баня.
В пути: 3-4 часа (120 км) с остановками и обедом (Кату-Ярык).
Завтрак.
Отправляемся на сплав по реке Чулышман вверх по течению.
Походу движения делаем разведку порогов «Итыкайские шиверы» (5 к.с.), «Туданский каскад» (5 к.с.), который состоит из трех ступеней.
Далее доезжаем до места старта, выше порога «Разминка».
Прохождения порогов «Разминка» (3 к.с.), трех ступеней порога «Туданский», «Итыкайский».
По воде доходим до лагеря.
Ужин, баня.
Завтрак.
Радиальный выход к водопаду Учар (в переводе с тюркского «Неприступный», «Летящий») – самый большой каскадный водопад за Уралом (160 м).
Обед (перекус) на водопаде.
Возвращаемся в лагерь.
Ужин.
Протяженность: 18 км в обе стороны.
Завтрак, сбор лагеря.
По желанию возможно сходить на экскурсию на Каменные грибы.
Выезд в кемпинг.
В пути: 430 км.
Ужин, баня.
Возможна ночевка на кемпинге в палатке.
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках. Возможно размещение в домиках/аилах на кемпинге "Красный камень" за дополнительную плату (подробности уточняйте при бронировании тура).
Маршрут для тех, кто знаком с рафтингом не понаслышке и чувствует в себе силы увидеть большее.
На маршрут допускаются участники с 18 лет.
Тур начинается в 07:00 с базы в с. Камлак (Республика Алтай) и заканчивается в последний день там же вечером около 20:00.
Если вы приезжаете на нашу базу заранее самостоятельно или хотите после тура остаться еще отдохнуть на базе – предупредите, пожалуйста, об этом наших менеджеров.
Рекомендуем брать билеты до г. Горно-Алтайска или г. Барнаула, так как есть возможность организации индивидуального трансфера и времени на переезд до места начала тура Вы затратите меньше.
От г. Новосибирска добираться 9 часов, от г. Барнаула примерно 2 часа, от г. Горно-Алтайска один час поездки.
В стоимость маршрута входит групповая страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб. /чел. от СОАО "ВСК Страхование". Возможно увеличение страховой выплаты при личном обращении к менеджеру нашей компании.
Обратите внимание, что в данную страховку не входит покрытие по клещу. Страховку по клещу оформляем по дополнительному запросу. Стоимость –300 руб. /чел.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
В туре предусмотрено трехразовое питание, вкусное, разнообразное, приготовленное на костре. Горячее питание, как правило, на завтраке и ужине, обед в виде перекуса:
Мы стараемся, чтобы в меню обязательно было мясо (курица, свинина, говядина), а в один из ужинов делаем классическое туристическо-походное блюдо – гречку с тушенкой.
Воду для приготовления пищи и питья берем из рек и ручьев.
Мы не обижаем и вегетарианцев и сыроедов: предупредите заранее наших менеджеров об особенностях вашего питания и мы скорректируем меню тура под вас.
Если у вас есть ограничения по питанию, аллергии и непереносимости обязательно известите наших менеджеров и дополнительно сообщите об этом вашему инструктору.
Да, в течение маршрута несколько раз, по программе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.