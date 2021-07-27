Тур начинается в 07:00 с базы в с. Камлак (Республика Алтай) и заканчивается в последний день там же вечером около 20:00.

Если вы приезжаете на нашу базу заранее самостоятельно или хотите после тура остаться еще отдохнуть на базе – предупредите, пожалуйста, об этом наших менеджеров.

Рекомендуем брать билеты до г. Горно-Алтайска или г. Барнаула, так как есть возможность организации индивидуального трансфера и времени на переезд до места начала тура Вы затратите меньше.

От г. Новосибирска добираться 9 часов, от г. Барнаула примерно 2 часа, от г. Горно-Алтайска один час поездки.