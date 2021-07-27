Алтай. Сплав по рекам Чулышман и Башкаус

Если вы опытный экстремальщик, обожаете сплавы и походы, тогда преодоление сразу двух бурных

5
3 отзыва
Если вы опытный экстремальщик, обожаете сплавы и походы, тогда преодоление сразу двух бурных и горных рек Алтая точно для Вас! Вы преодолеете пороги рек Башкаус и Чулымшан 5 и 6 категории сложности, испытаете себя на прочность и, если останутся силы, сходите на экскурсии к водопадам.
Алтай. Сплав по рекам Чулышман и Башкаус
Алтай. Сплав по рекам Чулышман и Башкаус
Алтай. Сплав по рекам Чулышман и Башкаус
Алтай. Сплав по рекам Чулышман и Башкаус
Алтай. Сплав по рекам Чулышман и Башкаус
Алтай. Сплав по рекам Чулышман и Башкаус
Алтай. Сплав по рекам Чулышман и Башкаус
Алтай. Сплав по рекам Чулышман и Башкаус
Алтай. Сплав по рекам Чулышман и Башкаус
Алтай. Сплав по рекам Чулышман и Башкаус
Алтай. Сплав по рекам Чулышман и Башкаус
Ближайшие даты:
25
июл
29
авг

Что вас ожидает 🤩

Знаменитый Чуйский тракт
Знаменитый Чуйский тракт
К месту старта отправимся по красивейшей дороге России
Экстремальный сплав по двум рекам
Экстремальный сплав по двум рекам
Испытаем незабываемый восторг от преодоления порогов 5 и 6 категории сложности на двух бурных реках Алтая
Неприступный водопад Учар
Неприступный водопад Учар
Совершим радиальный выход к самому большому каскадному водопаду за Уралом – 160 метров!

Программа тура по дням

1 день
Заброска. Река Башкаус

Завтрак на кемпинге.

Грузим снаряжение, отправляемся к месту старта на реке Башкаус по красивейшей дороге России, по Чуйскому тракту.

Приехав на место, выше порога Саратанский каньон, устанавливаем базовый лагерь, ужинаем.

В пути: 7-8 часов (390 км) с обедом (перекус) и фото остановками.

2 день
Сплав по реке Башкаус: пороги Змейка и Открытый

Завтрак.

Грузим снаряжение и отправляемся вверх по течению р. Башкаус к месту старта.

По пути останавливаемся, делаем разведку двух порогов «Открытый» (4 к.с.) и «Змейка» (4 к.с.).

Сегодня нам предстоит пройти два порога «Змейка 4 к.с.», «Открытый 4 к.с.» и многочисленные интереснейшие препятствия (шиверы).

На сплавных судах доходим до базового лагеря. Ужин.

Продолжительность сплава: 7-8 ч с разведкой.

3 день
Сплав по реке Башкаус: пороги Предбанный и Саратанский каньон

Завтрак.

Сегодня нам предстоит пройти порог «Предбанный» (3 к.с.) и «Саратанский каньон» (5 к.с.), протяженностью 13 км.

Маршрут включает в себя пороги «Камень Преткновения» (5 к.с.), «Интеграл» (5 к.с.).

После обеда возвращаемся в лагерь.

Ужин, вечерние посиделки у костра.

4 день
Переезд на Чулышман

Завтрак.

Сбор лагеря.

Переезд в долину Чулышмана.

Установка базового лагеря в кемпинге «Красный Камень», ужин.

Возможна баня.

В пути: 3-4 часа (120 км) с остановками и обедом (Кату-Ярык).

5 день
Сплав по реке Чулышман: Итыкайские шиверы и Туданский каскад

Завтрак.

Отправляемся на сплав по реке Чулышман вверх по течению.

Походу движения делаем разведку порогов «Итыкайские шиверы» (5 к.с.), «Туданский каскад» (5 к.с.), который состоит из трех ступеней.

Далее доезжаем до места старта, выше порога «Разминка».

Прохождения порогов «Разминка» (3 к.с.), трех ступеней порога «Туданский», «Итыкайский».

По воде доходим до лагеря.

Ужин, баня.

6 день
Радиальный выход к водопаду Учар

Завтрак.

Радиальный выход к водопаду Учар (в переводе с тюркского «Неприступный», «Летящий») – самый большой каскадный водопад за Уралом (160 м).

Обед (перекус) на водопаде.

Возвращаемся в лагерь.

Ужин.

Протяженность: 18 км в обе стороны.

7 день
Возвращение в кемпинг

Завтрак, сбор лагеря.

По желанию возможно сходить на экскурсию на Каменные грибы.

Выезд в кемпинг.

В пути: 430 км.

Ужин, баня.

Возможна ночевка на кемпинге в палатке.

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках. Возможно размещение в домиках/аилах на кемпинге "Красный камень" за дополнительную плату (подробности уточняйте при бронировании тура).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршруту
  • Аренда снаряжения для сплава (гидрокостюм, гидроноски, брызгозащитный костюм, спасжилет, каска, весло)
  • Аренда бивачного снаряжения (палатка, коврик, спальник, костровые принадлежности, тент)
  • Сопровождение профессиональными инструкторами
  • Трехразовое костровое питание (на активной части машрута обед-перекус с горячим чаем)
  • Общественная аптечка
  • Групповая страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска/Горно-Алтайска/Барнаула и обратно
  • Билет на рейсовый автобус Новосибирск – с. Камлак – Новосибирск – от 1 700 руб. /чел. в одну сторону
  • Индивидуальный трансфер Горно-Алтайск/Барнаул – с. Камлак и обратно – от 2 000 руб. /чел. в одну сторону
  • Видеосъемка сплава на экшн-камеру – оплачивается отдельно по договоренности с инструкторами
  • Фото и аэросъемка, монтаж ролика
  • Чаевые инструкторам
  • Возможно расширение меню (приготовление барана на вертеле, сыр, шашлык и т. д.)
Место начала и завершения?
с. Камлак
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Путевка (договор, ваучер или посадочный талон).
  2. Документы: паспорт, мед. полис, страховка от клеща, если таковая имеется – все это упаковывается в личный (берете с собой) или общий драйбэг – непромокаемую сумку.
  3. Индивидуальные лекарственные средства (при наличии у туриста индивидуальных заболеваний).
  4. Рюкзак или большая дорожная сумка.
  5. Предметы личной гигиены:
    • зубная щётка, зубная паста;
    • влажные салфетки, туалетная бумага;
    • крем от солнца с высоким фактором защиты;
    • крем для рук, для лица;
    • гигиеническая губная помада (парням тоже рекомендуется);
    • расческа;
    • мочалка, мыло (в мыльнице);
    • шампунь (можно, договориться и взять один на 2-3 участников;
    • полотенце (достаточно большое для того, чтобы им можно было вытереться после бани).
  6. КЛМН (Кружка, Ложка, Миска, Нож).
  7. Спортивная одежда (в которой не жалко посидеть вечером у костра).
  8. Обувь для переобувания после сплава.
  9. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
  10. Свитер, плотные брюки.
  11. Ветрозащитная непромокаемая куртка (в случае непогоды надевается на гидрокостюм).
  12. Несколько пар обычных носков.
  13. Шерстяные носки.
  14. Теплая шапочка (шерстяная или флисовая).
  15. Перчатки (рабочие х/б).
  16. Гидроботинки или кеды.
  17. Бандана, панама или кепка от солнца.
  18. Купальный костюм.
  19. Средство от клещей и комаров.
  20. По желанию турист может взять:
    • собственный спальник (темп 0° Comfort);
    • собственные гидрокостюм и неопреновые носки;
    • фонарик налобный и батарейки;
    • солнцезащитные очки;
    • небольшую емкость для воды (можно использовать пластиковую бутылку ёмкостью 0,5 л.);
    • фотоаппарат или видеокамера герметично упакованные;
    • сидение туристическое (хоба – маленькая пенка на ремешке).
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут для тех, кто знаком с рафтингом не понаслышке и чувствует в себе силы увидеть большее.

На маршрут допускаются участники с 18 лет.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Тур начинается в 07:00 с базы в с. Камлак (Республика Алтай) и заканчивается в последний день там же вечером около 20:00.

Если вы приезжаете на нашу базу заранее самостоятельно или хотите после тура остаться еще отдохнуть на базе – предупредите, пожалуйста, об этом наших менеджеров.

Рекомендуем брать билеты до г. Горно-Алтайска или г. Барнаула, так как есть возможность организации индивидуального трансфера и времени на переезд до места начала тура Вы затратите меньше.

От г. Новосибирска добираться 9 часов, от г. Барнаула примерно 2 часа, от г. Горно-Алтайска один час поездки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость маршрута входит групповая страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб. /чел. от СОАО "ВСК Страхование". Возможно увеличение страховой выплаты при личном обращении к менеджеру нашей компании.

Обратите внимание, что в данную страховку не входит покрытие по клещу. Страховку по клещу оформляем по дополнительному запросу. Стоимость –300 руб. /чел.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание на маршруте?

В туре предусмотрено трехразовое питание, вкусное, разнообразное, приготовленное на костре. Горячее питание, как правило, на завтраке и ужине, обед в виде перекуса:

  • Завтрак – молочные каши со сгущенкой, орехами, сухофрутами.
  • Обед в виде перекуса – салат, бутерброды, горячий чай, сладости, орехи.
  • На ужин на костре готовятся борщ, шурпа, картофель с курицей, фахитос, плов, овощное рагу.

Мы стараемся, чтобы в меню обязательно было мясо (курица, свинина, говядина), а в один из ужинов делаем классическое туристическо-походное блюдо – гречку с тушенкой.

Воду для приготовления пищи и питья берем из рек и ручьев.

Мы не обижаем и вегетарианцев и сыроедов: предупредите заранее наших менеджеров об особенностях вашего питания и мы скорректируем меню тура под вас.

Если у вас есть ограничения по питанию, аллергии и непереносимости обязательно известите наших менеджеров и дополнительно сообщите об этом вашему инструктору.

Предусмотрена ли баня на маршруте

Да, в течение маршрута несколько раз, по программе.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
Г
27 июля 2021
Организатор на высоте!
А
16 июня 2021
Организаторы выше всяких похвал. Стараются сделать все для комфортного и удобного прохождения тура. Радует то, что не отключаются от общения с клиентами после продажи тура, а помогают решать вопросы и ведут до самого его окончания. Всем бы так
Н
19 июня 2019
Первый раз на Алтае и так повезло!! Команда профессионалов своего дела, все на высшем уровне! Спасибо Вам, что сделали мой отпуск незабываемым! Сплав Чуя-Катунь и я влюблена в Алтай. А с Калачиком хоть на Чую, хоть на Чулышман, да хоть на край света!

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