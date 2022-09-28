Мультинские озера

Отправьтесь в пеший поход к Мультинским озерам Горного Алтая

5
3 отзыва
Отправьтесь в пеший поход к Мультинским озерам Горного Алтая. Целый каскад невероятных по красоте озер находится в долине реки Мульта.

Несмотря на отдаленность от цивилизации, место излюблено путешественниками со всего мира и фотографами. Насладитесь чистым горным воздухом и окружающим пейзажем, познавая эти уникальные озера. В походе вас будут сопровождать вьючные лошади.
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Мультинские озера
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Один из красивейших водопадов Алтая
Один из красивейших водопадов Алтая
Установим лагерь среди величественных кедров, рядом с прекрасным водопадом Куйгук
Восхождение на вершину
Восхождение на вершину
Нас ждет восхождение на вершину 2909 м., которое завершится великолепным панорамным видом
Мультинские озера
Мультинские озера
Перед нами предстанет зеркальная гладь горных озер и вершины ближайших гор. В озерах водится хариус.

Программа тура по дням

1 день

Выезд в село Усть-Кокса

Выезд в село Усть-Кокса.

Отправление из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4, приезд за день до начала тура). Место отправления – ул. Советская, 65.

Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4, приезд за день до начала тура). Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13).

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11.00.

Обед в кафе.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00.

Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение в палаточном лагере. Инструктаж.

Ужин. Вечер знакомств.

Протяженность: на авто – 825 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула (Новоалтайска) / 375 км от Горно-Алтайска.
Питание включено: обед, ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

2 день

Переезд в д. Мульта-маральник. Подъем к Нижнему Мультинскому озеру

Переезд в деревню Мульта-маральник.

Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру. По дороге много грибов и ягод.

Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 м. Зеркальная гладь озера, длиной 2370 м и шириной до 900 м, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор. В озере водится хариус.

Протяженность: на авто – 41 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 13 км.
Питание включено: завтрак – в кафе, обед и ужин – походная кухня.

Переезд в д. Мульта-маральник. Подъем к Нижнему Мультинскому озеруПереезд в д. Мульта-маральник. Подъем к Нижнему Мультинскому озеруПереезд в д. Мульта-маральник. Подъем к Нижнему Мультинскому озеруПереезд в д. Мульта-маральник. Подъем к Нижнему Мультинскому озеру
3 день

Радиальный выход к Верхнему Мультинскому озеру

Озеро приютилось на высоте 1860 м в глубоком скальном цирке у нижней границы карового ледника.

Тропа проходит через «Шумы» – перешеек между Нижним и Средним озерами, образованный огромными валунами до 20 м в поперечнике. Вода прорывается сквозь эту запруду, образуя контраст с тихой гладью двух озер.

На склонах Катунского хребта видны небольшие водопады, а близлежащие вершины покрыты шапками льда и снега.

Протяженность: пешком – 26 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Радиальный выход к Верхнему Мультинскому озеруРадиальный выход к Верхнему Мультинскому озеруРадиальный выход к Верхнему Мультинскому озеруРадиальный выход к Верхнему Мультинскому озеруРадиальный выход к Верхнему Мультинскому озеру
4 день

Радиальный выход к плато Холодные белки

Радиальный выход вверх по р. Мульта – Проездная – к плато Холодные белки (2350 м).

Высокогорное плато уникально тем, что с него берут начало 4 реки – Проездная, Зайченок, Сугаш, Михайловка.

Баня (по желанию, доп. плата).

Протяженность: пешком – 20 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Радиальный выход к плато Холодные белкиРадиальный выход к плато Холодные белкиРадиальный выход к плато Холодные белки
5 день

Переход к озеру Куйгук

Установка лагеря среди величественных кедров, рядом с одним из красивейших водопадов Алтая – Куйгук (25 м).

Для желающих – прогулка к высокогорному озеру (2270 м).

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 9 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Переход к озеру КуйгукПереход к озеру КуйгукПереход к озеру КуйгукПереход к озеру КуйгукПереход к озеру Куйгук
6 день

Восхождение на вершину

Восхождение на вершину (2909 м). Очень крутой подъем, который завершается великолепным панорамным видом.

Отсюда открывается вид на весь Катунский хребет и на гору Белуха. Прекрасная возможность для фото- и видеосъемки (перепад высот 1100 м).

Протяженность: пешком – 6 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Восхождение на вершинуВосхождение на вершинуВосхождение на вершину
7 день

Переход озеро Куйгук - перевал Куйгук

Перевал Куйгук имеет категорию сложности 1А, высота 2520 м.

Дорога проходит мимо зеркального озера, каскада небольших водопадов и разнотравья высокогорной тундры.

С перевала хорошо видна гора Колбан и озеро Акчан с удивительно бирюзовым цветом воды.

Ночевка на высокогорном плато.

Протяженность: пешком – 18 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Переход озеро Куйгук - перевал КуйгукПереход озеро Куйгук - перевал КуйгукПереход озеро Куйгук - перевал Куйгук
8 день

Переход озеро Акчан - гора Колбан

Гора Колбан имеет высоту над уровнем моря 3022 м.

Алтайский народ считает эту гору священной и приписывает ей множество интересных и романтических легенд.

С вершины открывается великолепный панорамный вид.

Протяженность: пешком – 21 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Переход озеро Акчан - гора КолбанПереход озеро Акчан - гора Колбан
9 день

Возвращение в село Усть-Кокса

Спуск вниз по реке Мульта.

Трансфер в Усть-Коксу.

Отдых.

Протяженность: пешком – 16 км, на авто – 41 км.
Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин в кафе.

Возвращение в село Усть-КоксаВозвращение в село Усть-КоксаВозвращение в село Усть-Кокса
10 день

Экскурсия по музеям села Верхний Уймон. Отъезд

Утром сдача снаряжения и свободное время.

Экскурсия в село Верхний Уймон одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад. В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.

Обед.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.

Размещение в гостинице (самостоятельно).

Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 17:30.

Ужин в пути за свой счет.

В 05:00 следующего дня прибытие в Барнаул (Новоалтайск), в 08:00 прибытие в Новосибирск.

Протяженность: на авто – + 375 км до Горно-Алтайска / 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт.

Экскурсия по музеям села Верхний Уймон. ОтъездЭкскурсия по музеям села Верхний Уймон. ОтъездЭкскурсия по музеям села Верхний Уймон. Отъезд

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

9 ночей

Размещение на маршруте и на территории Эко ТК "Альтаир" (1 и 9 день) в палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехразовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Групповое и индивидуальное туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование + тент, аптечка
  • Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части: МС-450000, СНС-50000, на неактивной части МС-150000, НСН-50000 (оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет стоимость 1469 р)
  • Путевка в заповедник (3-й день)
  • Размещение на территории эко-туркомплекса «Альтаир» (1-й и 9-й дни)
  • Экскурсия в село Верхний Уймон (10-й день)
  • Входные билеты в музей старообрядчества и музей семьи Рерихов
  • Трансфер Усть-Кокса – М-Маральник – Усть-Кокса
  • Рекреационные сборы
  • Лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (2-й и 5-й дни)
  • Хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в дороге
  • Баня:на Нижнем Мультинском озере (2-й, 3-й и 4-й дни) – 1000 руб. /часна ТК «Альтаир» (1-й, 10-й дни) – 1500 руб. /час
  • На Нижнем Мультинском озере (2-й, 3-й и 4-й дни) – 1000 руб. /час
  • На ТК «Альтаир» (1-й, 10-й дни) – 1500 руб. /час
  • Душ на ТК «Альтаир» (1-й, 10-й дни) – 300 руб.
  • Стирка на ТК «Альтаир» – 300 руб. /1 закладка
  • Дополнительные активности и развлечения
  • Заброска до нижнего озера (2-й день) рюкзака – 500 руб. или туриста с рюкзаком – 1500 р.
  • Заброска на моторной лодке до среднего озера и на обратном пути от среднего озера – 300 руб. /чел. в одну сторону (один проезд сокращает путь примерно на 3 км)
  • Транспортная доставка до Усть-Коксы:Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 200 руб. /чел. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 800 руб. /чел. Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб. /чел.
  • Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 200 руб. /чел.
  • Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 800 руб. /чел.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб. /чел.
  • Стоимость транспортной доставки дети до 14 лет:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб. /чел. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 200 руб. /чел. Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 600 руб. /чел.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 000 руб. /чел.
  • Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 7 200 руб. /чел.
  • Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7 600 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь треккинговая для движения – 1 пара (разношенные легкие или средние трекинговые ботинки или кроссовки);
  • Сменная лёгкая обувь для лагеря и перехода рек в брод – 1 пара ("кроксы" или легкие сандалии; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки" без крепления в области пятки);
  • Штаны треккинговые легкие, из синтетики – 1 пара;
  • Футболка для движения, ходовая – 2 штуки (минимум 1 с длинным и 1 с коротким рукавом, из влагоотводящей, быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка);
  • Флисовая кофта для движения – 1 штука (вес флиса от легкого до среднего)
  • Теплый свитер для лагеря или длительных привалов – 1 штука (либо пуховка с натуральным или синтетическим утеплителем; как вариант – вторая толстая флиска; НЕ рекомендуются вязаные шерстяные и меховые вещи);
  • куртка (ветровка, мембрана от дождя) в июне, конце августа пуховик;
  • Дождевик (если есть водонепроницаемая куртка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый);
  • Теплая шапочка из синтетики – 1 штука;
  • Перчатки из синтетики, ходовые – 1 пара;
  • Треккинговые носки для движения – 2-3 пары;
  • Теплые носки для сна – 1 пара;
  • Нижнее белье спортивное для движения – 2 комплекта;
  • Комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны);
  • Солнечные очки с фактором защиты от УФ лучей UV400;
  • Солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50;
  • Головной убор для движения – (шляпа, кепка; как вариант – бандана) 1 шт;
  • КЛМН – кружка, ложка, миска, нож – (пластик, алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло);
  • Емкость для воды (фляга/бутылка пластиковая или металлическая, 0.5-0.7л; НЕ рекомендуется гидратор) – 2 бутылки;
  • Сидушка (подпопник);
  • Средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2 применения, маленькое полотенце; НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей);
  • Пластырь рулонный (заклеивать свои мозоли);
  • Индивидуальные лекарства (в небольшом количестве);
  • Фонарик налобный лёгкий;
  • Рюкзак лёгкий на 20-30 литров для радиальных выходов;
  • Сапоги из материала Evo (для лагеря/мокрой погоды).
Как организован трансфер в туре?

До места начала маршрута и обратно организован трансфер (не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно, акции и скидки на трансфер не распространяются).

Трансфер до с. Усть-Кокса отправляется:

  • из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4). Место отправления – ул. Советская, 65;
  • из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4). Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13);
  • из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.

Трансфер из с. Усть-Кокса отправляется:

  • в Новосибирск / Барнаул (Новоалтайск) в 17:30 (время местное, MSK+4). Ориентировочное прибытие: в Новосибирск – 08:00, в Барнаул (Новоалтайск) – 05:00.
  • в Горно-Алтайск в 15:00 (время местное, MSK+4). Прибытие в Горно-Алтайск в 21:00 в гостиницу в Майме (стоимость гостиницы от 500 руб. /чел.). Аэропорт Горно-Алтайска закрыт до 05:00.

Можно приехать самостоятельно на своей машине, есть охраняемая парковка.

Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка.

Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.

Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.

Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.

Каковы особенности тура?
  • Дополнительно Вы можете заказать на туркомплексе в с. Усть-Кокса: конно - верховые прогулки, сплав по реке Кокса (1-ый и 10- й дни маршрута). Услугами бани можно воспользоваться во 1-ый,2,3,9,10-й день программы (от 200 до 300 руб. на человека).
  • Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, для его прохождения необходима средняя физическая подготовка. Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем. Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
  • Палатки есть 2-х местные, но в основном 3-х местные, в которые мы размещаем по 2 чел. Вес палаток разный, в среднем 2,5 - 3 кг, спальники от 800 гр, до 1, 3 кг. разные спальники;
  • Для транспортировки группового снаряжения (палаток, тентов, кострового оборудования) и продуктов питания до Нижнего Мультинского озера и до озера Куйгук - второй и пятый дни маршрута - используются въючные лошади. Лошади несут групповое снаряжение (продукты, палатки, костровое оборудование, тенты) Туристы несут личные вещи+спальник+коврик (Даже если взяли наш спальник и коврик, то на время маршрута они относятся к личным вещам, вес примерно 6-10 кг). На третий, четвертый и шестой день у Вас будут радиальные выходы из базового лагеря налегке. На 7-ой и 8-ый день Вас ожидает радиальный выход с ночевкой на высокогорном плато - для штурма горы Колбан, при этом каждому туристу придется дополнительно нести продукты (около 1 кг) и палатки. Все вещи, которые не понадобятся для восхождения на г. Колбан, можно будет оставить в базовом лагере на озере Куйгук. Использование лошадей на данном участке маршрута невозможно. И на 9-ый день - спуск вниз по тропе до деревни Мульта-Маральник. Туристы несут свои личные вещи+спальник+коврик +палатку+немного продуктов. т. е дополнительно к тому, что они несли добавится еще примерно 2-3 кг (палатка и продукты). Это уже спуск, туристы уже адаптировались к походной жизни, на спуске уже проще. Личные вещи +спальник+коврик обычно получаются около 10-13 кг. (Кто как собирается)
  • Вы можете дополнительно арендовать себе лошадь для переноски личных вещей (2-ой и 5-ый день), стоимость аренды одной лошади в день – 2 500 рублей (уточняйте ближе к дате тура), услуги коневода – 2 500 руб. в день (уточняйте ближе к дате тура).
  • Программа маршрута может быть изменена только по объективным причинам (погодные условия, рекомендации МЧС)
Как организовано питание на маршруте?

В пути от Новосибирска до начала активной части маршрута и обратно самостоятельно в дорожных пунктах питания.

По прибытии в село Усть-Кокса - трехразовое питание в летнем кафе на т/к в с. Усть-Кокса.

На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек. В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности.

Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров. В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.

Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.

Как организована безопасность на маршруте?

Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.

Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:

  • эластичный бинт,
  • мозольные пластыри,
  • бинт,
  • йод,
  • бальзам Спасатель,
  • противопростудные средства,
  • обезболивающие средства,
  • сердечные и желудочные препараты.
Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость маршрута включена медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части: МС-450000, СНС-50000, на неактивной части МС-150000, НСН-50000.

Возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.

Страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400 Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с использованием вертолета в случае необходимости.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

  1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
  2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
  3. Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Какая погода в туре?

Дневная температура может быть около 25-30 градусов, ночная может опускаться до +15-+10 градусов. Плюс в горах очень быстро меняется погода.

Для восхождения на вершину Колбан понадобится ветрозащитная куртка, с капюшоном, там открытая местность, снег и ветер.

Второй год подряд в 20х числах июня у нас идет снег, и это после 20 градусов тепла в мае, поэтому пуховик иногда нужен даже летом. В июле достаточно теплой куртки, и под низ можно флисовую поддеву.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
28 сен 2022
Тур с палатками здорово удался - ни одного "мокрого"дня, не смотря на даты 16-26 сентября погода была теплой. Мультийские озера и озера Куйгук вдохновляют своей волшебной красотой и спокойствием. На протяжении всего похода гид Ростислав не уставал нас окружать заботой и радовать кухней.
Но осень нещадно надвигалась, поэтому мы спустились чуть раньше в Усть-Коксу и делали радиальные вылазки. Спасибо организаторам- они о нас позаботились и ночевали мы уже не в палатках, а в куполе.
Ростислав коренной житель Усть-Коксы и показал нам замечательные виды.
М
30 июня 2022
Поездка была замечательная, тур отличный. Красивая природа, замечательная группа и инструкторы, всё понравилось.
О
2 июля 2022
Отзыв о поездке на Мультинские озера: Организация тура проведена на высшем уровне. Группу из 12 туристов сопровождали 2 гида и помощник гида. Маршруты тура довольно сложные с первого до последнего дня, нужна хорошая физическая подготовка. Длинные треки по бездорожью сильно выматывают, но великолепие природы заставляет забывать об усталости. Походы проходят по живописным местам: горные реки, озера, горы, луга усеянные разнотравьем и цветами. Сама природа рассадила цветы лучше всякого садовника))) Восторг! Наши гиды: дисциплина в группе была высочайшая, маршрут распланирован четко по времени, ранний подъем, завтрак, выход на маршрут. С такой организацией у нас вечером оставалось время на отдых: загарали, купались или обливались холодной водой из рек и озёр, и даже читали книги в уединении с природой! Питание на маршруте также организовано с любовью, вкусно, качественно, а главное полезно. Каждый день мы собирали травы: Иван чай, чабрец, листья смородины, зизифору и заваривали чудесный травяной чай. Чистый горный воздух и кристально чистая вода горных рек кружит голову. Если Вы хотите испытать себя, то выбирайте этот тур, 10 дней в палатке, умывание ледяной водой, длинные сложные пешие маршруты, переходы вброд по рекам - настоящее приключение и проверка на выносливость. То что Вы сможете увидеть поразит Ваше воображение. Горный Алтай - это сказка. Благодарю наших гидов: Алексея, Тимура и верного рыцаря, помощника Артема. Все преодолимо рядом с такими гидами! Рекомендую тур физически сильным людям!

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