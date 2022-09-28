Выезд в село Усть-Кокса.
Отправление из Новосибирска в 20:00 (время местное, MSK+4, приезд за день до начала тура). Место отправления – ул. Советская, 65.
Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, MSK+4, приезд за день до начала тура). Место отправления – ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Новоалтайск, Дорожная ул., 13).
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 11.00.
Обед в кафе.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00.
Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение в палаточном лагере. Инструктаж.
Ужин. Вечер знакомств.
Протяженность: на авто – 825 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула (Новоалтайска) / 375 км от Горно-Алтайска.
Питание включено: обед, ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.
Переезд в деревню Мульта-маральник.
Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему Мультинскому озеру. По дороге много грибов и ягод.
Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 м. Зеркальная гладь озера, длиной 2370 м и шириной до 900 м, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор. В озере водится хариус.
Протяженность: на авто – 41 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 13 км.
Питание включено: завтрак – в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Озеро приютилось на высоте 1860 м в глубоком скальном цирке у нижней границы карового ледника.
Тропа проходит через «Шумы» – перешеек между Нижним и Средним озерами, образованный огромными валунами до 20 м в поперечнике. Вода прорывается сквозь эту запруду, образуя контраст с тихой гладью двух озер.
На склонах Катунского хребта видны небольшие водопады, а близлежащие вершины покрыты шапками льда и снега.
Протяженность: пешком – 26 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Радиальный выход вверх по р. Мульта – Проездная – к плато Холодные белки (2350 м).
Высокогорное плато уникально тем, что с него берут начало 4 реки – Проездная, Зайченок, Сугаш, Михайловка.
Баня (по желанию, доп. плата).
Протяженность: пешком – 20 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Установка лагеря среди величественных кедров, рядом с одним из красивейших водопадов Алтая – Куйгук (25 м).
Для желающих – прогулка к высокогорному озеру (2270 м).
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 9 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Восхождение на вершину (2909 м). Очень крутой подъем, который завершается великолепным панорамным видом.
Отсюда открывается вид на весь Катунский хребет и на гору Белуха. Прекрасная возможность для фото- и видеосъемки (перепад высот 1100 м).
Протяженность: пешком – 6 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Перевал Куйгук имеет категорию сложности 1А, высота 2520 м.
Дорога проходит мимо зеркального озера, каскада небольших водопадов и разнотравья высокогорной тундры.
С перевала хорошо видна гора Колбан и озеро Акчан с удивительно бирюзовым цветом воды.
Ночевка на высокогорном плато.
Протяженность: пешком – 18 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Гора Колбан имеет высоту над уровнем моря 3022 м.
Алтайский народ считает эту гору священной и приписывает ей множество интересных и романтических легенд.
С вершины открывается великолепный панорамный вид.
Протяженность: пешком – 21 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Спуск вниз по реке Мульта.
Трансфер в Усть-Коксу.
Отдых.
Протяженность: пешком – 16 км, на авто – 41 км.
Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин в кафе.
Утром сдача снаряжения и свободное время.
Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад. В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 17:30.
Ужин в пути за свой счет.
В 05:00 следующего дня прибытие в Барнаул (Новоалтайск), в 08:00 прибытие в Новосибирск.
Протяженность: на авто – + 375 км до Горно-Алтайска / 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт.
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Размещение на маршруте и на территории Эко ТК "Альтаир" (1 и 9 день) в палатках.
До места начала маршрута и обратно организован трансфер (не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно, акции и скидки на трансфер не распространяются).
Трансфер до с. Усть-Кокса отправляется:
Трансфер из с. Усть-Кокса отправляется:
Можно приехать самостоятельно на своей машине, есть охраняемая парковка.
Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка.
Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.
Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.
В пути от Новосибирска до начала активной части маршрута и обратно самостоятельно в дорожных пунктах питания.
По прибытии в село Усть-Кокса - трехразовое питание в летнем кафе на т/к в с. Усть-Кокса.
На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек. В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности.
Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров. В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.
Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.
Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:
В стоимость маршрута включена медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части: МС-450000, СНС-50000, на неактивной части МС-150000, НСН-50000.
Возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.
Страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400 Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с использованием вертолета в случае необходимости.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Дневная температура может быть около 25-30 градусов, ночная может опускаться до +15-+10 градусов. Плюс в горах очень быстро меняется погода.
Для восхождения на вершину Колбан понадобится ветрозащитная куртка, с капюшоном, там открытая местность, снег и ветер.
Второй год подряд в 20х числах июня у нас идет снег, и это после 20 градусов тепла в мае, поэтому пуховик иногда нужен даже летом. В июле достаточно теплой куртки, и под низ можно флисовую поддеву.
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.