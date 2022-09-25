Начало: В аэропорту Горно-Алтайска (RGK) в 9:30. Мы также можем вас забрать из отеля «Игман» в 10:30-11:00. По прилёте в Горно-Алтайск, пожалуйста, включите телефон. Номер сопровождающего вы получите перед началом поездки. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно)

Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, около 15:00. Можно брать обратные билеты на вечерние рейсы или переночевать в хостеле или гостинице