Алтай: топовые места и скрытые уголки

Прокатиться на катере по Телецкому озеру, дойти до водопадов и рассмотреть «каменные грибы»

Мы покажем вам популярные достопримечательности горного края и его «секретные» места.

Вы побываете у Гейзерного озера и в долине Кызыл-Чин с красно-жёлтыми склонами, подниметесь на первал Кату-Ярык и полюбуетесь пейзажем с высоты.

В деревне мастеров Аскат погрузитесь в атмосферу творчества и самобытности, рассмотрите древние петроглифы и памятники архитектуры.
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Ближайшие даты:
1
окт
8
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой).
Все переезды осуществляются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок. Переезды по асфальтовому покрытию мы осуществляем на автобусах класса «Mercedes», «Volkswagen», «Fiat» или аналогичном. Вещи туристов при большой группе обязательно везём в прицепе. На участке с бездорожьем мы будем передвигаться на собственном автобусе на базе ПАЗа с установленными удобными сидениями, панорамными окнами и выделенным багажным отсеком — вариант, проверенный годами. Во -й день нас ждёт прогулка по Телецкому озеру на катере.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска (RGK) в 9:30. Мы также можем вас забрать из отеля «Игман» в 10:30-11:00. По прилёте в Горно-Алтайск, пожалуйста, включите телефон. Номер сопровождающего вы получите перед началом поездки. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно)
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, около 15:00. Можно брать обратные билеты на вечерние рейсы или переночевать в хостеле или гостинице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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