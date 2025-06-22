Мои заказы

Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места

Насладиться видами живописных перевалов и озёр, прогуляться к Каменным грибам и по подвесному мосту
Если вам хочется посмотреть максимальное количество самых красивых мест Алтая за минимум времени, то это путешествие для вас! Мы проедем по маршруту, который называют Золотым кольцом Алтая: погуляем по острову Патмос, рассмотрим причудливые узоры Гейзерова озера и сделаем необычные фотографии среди инопланетных пейзажей на Алтайском Марсе. А еще у нас будет захватывающий треккинг к Каменным грибам и водопадам Телецкого озера.
5
4 отзыва
Ближайшие даты:
13
мая16
мая20
мая23
мая27
мая30
мая3
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс на другие локации — село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Треккинг к водопаду, живописные пороги и греческий остров

Приезд и путешествие к двойному водопаду. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе в 9-10 утра и поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни. Так как на машине к водопаду близко не подобраться, устроим небольшую пешую прогулку на 2,5 км: пройдем по подвесному мосту и поднимемся по тропинкам к двум водным каскадам. Насладимся свежестью и шумом воды и сделаем отличные фотоснимки. Обратно прокатимся на моторной надувной лодке по реке Катунь.

Остров-скала с подвесным мостом. Затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.

Долина горных духов. Наша следующая остановка — урочище Че-Чкыш (если будет открыт проход, так как вход через частную территорию). Урочище называют Долиной горных духов, и с этим местом связаны необычные легенды. Вы услышите загадочные истории, которые распространены среди местных жителей, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается превосходный вид на Катунь. Альтернативной локацией может стать смотровая площадка Толгоек.

Алтайский мед. При желании заедем на пасеку и попробуем настоящий алтайский мед. Всю продукцию можно приобрести и привезти в подарок друзьям и близким. Вечером заселимся в отель, поужинаем (самостоятельно) и отдохнём.

Треккинг к водопаду, живописные пороги и греческий островТреккинг к водопаду, живописные пороги и греческий остров
2 день

Самая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озеро

По Чуйскому тракту. После завтрака собираем вещи и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился в один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!

Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!

Древние петроглифы. Еще мы остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).

Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера ярко-голубого цвета. На его дне можно разглядеть причудливые узоры, угадывая, на что они похожи, и играть в ассоциации.

Поздно вечером мы приедем в посёлке Акташ, заселимся на турбазу, поужинаем и отдохнём. С доплатой возможно размещение в отеле «Речные Земли», вип-домиках отеля «Расул» или в глэмпинге «Панорама». Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в посёлке Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее. Также возможна бронь других бань.

Самая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озероСамая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озеро
3 день

Алтайский Марс

Марсианские пейзажи. После завтрака собираем вещи и едем на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл-Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.

Следы древних моллюсков. Узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличии времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка на Марс-2 оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.

Живописный перевал. Затем преодолеем Улаганский перевал, увидим горные озера и Красные ворота, при желании остановимся в кафе на обед и помчимся в Чулышманскую долину. На въезде нас встретит живописный перевал Кату-Ярык, вид которого захватывает дух! Это серпантин из девяти петель длиной 3,5 км с перепадом высот 800 метров.

Вечером доберемся до базы «Каменные грибы», «Алтай Чулышман», «Чистый остров Ару» или «Золотая долина Чулышмана», заселимся и отдохнём.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
4 день

Телецкое озеро и каменные грибы

Каменные грибы. Встанем пораньше, позавтракаем, и отправимся изучать урочище Аккурум. Здесь посмотрим знаменитые Каменные грибы — природные каменные статуи, впечатляющие своими размерами. Можно подняться к Грибам, но для этого потребуется средняя физическая подготовка. Обязательно надевайте удобную обувь, чтобы дорога доставляла только радость и удовольствие.

На катере по Телецкому озеру. Затем отправимся к южному берегу Телецкого озера. Сперва мы встретимся с группой на катере и капитаном. Попрощаемся с нашим гидом и помчимся по водной глади озера. Вы увидите водопады Телецкого озера, совершите небольшой треккинг по Алтайскому биосферному заповеднику и узнаете интересные факты об этих местах от капитана катера.

Вечером заселимся на одну из турбаз в поселке Артыбаш и отдохнём перед завтрашней дорогой.

Телецкое озеро и каменные грибыТелецкое озеро и каменные грибыТелецкое озеро и каменные грибыТелецкое озеро и каменные грибы
5 день

Дорога домой

Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Горно-Алтайск. Дорога займёт около 3,5-4 часов, к обеду мы будем уже в городе. Можете брать билеты на послеобеденные и вечерние рейсы.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет79 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях: по программе (стоимость дана за одного человека при двухместном размещении)
  • Питание по программе: завтраки, 2 ужина
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты, кроме билетов на водопады Телецкого озера
  • Услуги гида-водителя в 1-4 дни тура
  • Можем организовать тур для 2-4 человек практически в любую дату - по запросу
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение (стоимость по запросу, подселения нет)
  • Обеды и 2 ужина
  • Страховка от клеща (при бронировании тура более, чем за 5 дней до отъезда)
  • Посещение Марс-2 (стоимость - по запросу)
  • Входные билеты на водопады Телецкого озера - 180-250 руб. за 1 водопад (только наличные!)
  • Личные расходы, в том числе посещение бани
  • Размещение 1-ю ночь в отелях Pinewood resort, "Природа", "Чепош Парк", "Камышла Парк", "Сказка Алтая", "Кедровый остров" и в других отелях повышенного комфорта - стоимость по запросу
  • Размещение во 2-ю ночь в глэмпинге "Панорама" или отеле "Речные Земли" - стоимость по запросу
  • Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
  • Туристический налог (с 1 января 2025) - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽/ночь, по запросу отеля/турбазы
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Анна
22 июн 2025
Большое спасибо Наталье за организацию нашего тура и нашему гиду Павлу! Благодаря вам, мы посмотрели все, что планировали, и даже больше:)
Поездка прошла в позитивной обстановке, с увлекательными рассказами. Наполнились впечатлениями и насладились восхитительными горными пейзажами.
Несмотря на сложность дороги местами, тур очень удачно спланирован, так что за короткое время можно посмотреть максимум красивых мест. Однозначно рекомендуем!
С
Станислав
19 сен 2024
Все очень хорошо прошло,замечательно
Нам очень понравилось 👌
К
Кристина
22 июн 2023
Я очень осталась довольна моим путешествием ❤️ сейчас посадка на самолёт даже улетать не хочется. Гиды просто молодцы, мастера своей работы, выражаю огромную благодарность вам и вашей команде 💋💋💋
Владимир
Владимир
29 июл 2022
Путешествие было интересным, местами трудным- это спуск с горы, где смотрели Каменные Грибы, местами страшным (это для меня был спуск на машине с перевала). Водители по маршруты были хорошими специалистами и люди нас встречались доброжелательные. Гейзерово озеро очень необычное и красивое. Это обязательно нужно посмотреть. Всем рекомендую этот увлекательный тур.

