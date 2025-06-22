Описание тура
На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс на другие локации — село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.
Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.
В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.
Треккинг к водопаду, живописные пороги и греческий остров
Приезд и путешествие к двойному водопаду. Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе в 9-10 утра и поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни. Так как на машине к водопаду близко не подобраться, устроим небольшую пешую прогулку на 2,5 км: пройдем по подвесному мосту и поднимемся по тропинкам к двум водным каскадам. Насладимся свежестью и шумом воды и сделаем отличные фотоснимки. Обратно прокатимся на моторной надувной лодке по реке Катунь.
Остров-скала с подвесным мостом. Затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.
Долина горных духов. Наша следующая остановка — урочище Че-Чкыш (если будет открыт проход, так как вход через частную территорию). Урочище называют Долиной горных духов, и с этим местом связаны необычные легенды. Вы услышите загадочные истории, которые распространены среди местных жителей, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается превосходный вид на Катунь. Альтернативной локацией может стать смотровая площадка Толгоек.
Алтайский мед. При желании заедем на пасеку и попробуем настоящий алтайский мед. Всю продукцию можно приобрести и привезти в подарок друзьям и близким. Вечером заселимся в отель, поужинаем (самостоятельно) и отдохнём.
Самая живописная дорога России, слияния рек и волшебное озеро
По Чуйскому тракту. После завтрака собираем вещи и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился в один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!
Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!
Древние петроглифы. Еще мы остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).
Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера ярко-голубого цвета. На его дне можно разглядеть причудливые узоры, угадывая, на что они похожи, и играть в ассоциации.
Поздно вечером мы приедем в посёлке Акташ, заселимся на турбазу, поужинаем и отдохнём. С доплатой возможно размещение в отеле «Речные Земли», вип-домиках отеля «Расул» или в глэмпинге «Панорама». Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в посёлке Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее. Также возможна бронь других бань.
Алтайский Марс
Марсианские пейзажи. После завтрака собираем вещи и едем на Алтайский Марс. Так называется место Кызыл-Чин с космическими пейзажами — земля тут имеет насыщенный красный цвет с различными вкраплениями, от оранжево-желтых и до фиолетовых! Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы сделать марсианские кадры — с такими цветами не нужны никакие фильтры.
Следы древних моллюсков. Узнаете, почему горы окрашиваются в такие непривычные для нашего глаза цвета, и поищете следы древних моллюсков — много миллионов лет назад на этом месте было море, так что если повезет, сможете найти остатки ракушек и водорослей. При желании и наличии времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка на Марс-2 оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.
Живописный перевал. Затем преодолеем Улаганский перевал, увидим горные озера и Красные ворота, при желании остановимся в кафе на обед и помчимся в Чулышманскую долину. На въезде нас встретит живописный перевал Кату-Ярык, вид которого захватывает дух! Это серпантин из девяти петель длиной 3,5 км с перепадом высот 800 метров.
Вечером доберемся до базы «Каменные грибы», «Алтай Чулышман», «Чистый остров Ару» или «Золотая долина Чулышмана», заселимся и отдохнём.
Телецкое озеро и каменные грибы
Каменные грибы. Встанем пораньше, позавтракаем, и отправимся изучать урочище Аккурум. Здесь посмотрим знаменитые Каменные грибы — природные каменные статуи, впечатляющие своими размерами. Можно подняться к Грибам, но для этого потребуется средняя физическая подготовка. Обязательно надевайте удобную обувь, чтобы дорога доставляла только радость и удовольствие.
На катере по Телецкому озеру. Затем отправимся к южному берегу Телецкого озера. Сперва мы встретимся с группой на катере и капитаном. Попрощаемся с нашим гидом и помчимся по водной глади озера. Вы увидите водопады Телецкого озера, совершите небольшой треккинг по Алтайскому биосферному заповеднику и узнаете интересные факты об этих местах от капитана катера.
Вечером заселимся на одну из турбаз в поселке Артыбаш и отдохнём перед завтрашней дорогой.
Дорога домой
Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Горно-Алтайск. Дорога займёт около 3,5-4 часов, к обеду мы будем уже в городе. Можете брать билеты на послеобеденные и вечерние рейсы.
Стоимость тура
|Стандартный билет
|79 900 ₽
Что включено
- Проживание в отелях: по программе (стоимость дана за одного человека при двухместном размещении)
- Питание по программе: завтраки, 2 ужина
- Все трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Входные билеты, кроме билетов на водопады Телецкого озера
- Услуги гида-водителя в 1-4 дни тура
- Можем организовать тур для 2-4 человек практически в любую дату - по запросу
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение (стоимость по запросу, подселения нет)
- Обеды и 2 ужина
- Страховка от клеща (при бронировании тура более, чем за 5 дней до отъезда)
- Посещение Марс-2 (стоимость - по запросу)
- Входные билеты на водопады Телецкого озера - 180-250 руб. за 1 водопад (только наличные!)
- Личные расходы, в том числе посещение бани
- Размещение 1-ю ночь в отелях Pinewood resort, "Природа", "Чепош Парк", "Камышла Парк", "Сказка Алтая", "Кедровый остров" и в других отелях повышенного комфорта - стоимость по запросу
- Размещение во 2-ю ночь в глэмпинге "Панорама" или отеле "Речные Земли" - стоимость по запросу
- Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
- Туристический налог (с 1 января 2025) - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽/ночь, по запросу отеля/турбазы
Поездка прошла в позитивной обстановке, с увлекательными рассказами. Наполнились впечатлениями и насладились восхитительными горными пейзажами.
Несмотря на сложность дороги местами, тур очень удачно спланирован, так что за короткое время можно посмотреть максимум красивых мест. Однозначно рекомендуем!
Нам очень понравилось 👌