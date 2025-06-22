Если вам хочется посмотреть максимальное количество самых красивых мест Алтая за минимум времени, то это путешествие для вас! Мы проедем по маршруту, который называют Золотым кольцом Алтая: погуляем по острову Патмос, рассмотрим причудливые узоры Гейзерова озера и сделаем необычные фотографии среди инопланетных пейзажей на Алтайском Марсе. А еще у нас будет захватывающий треккинг к Каменным грибам и водопадам Телецкого озера.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс на другие локации — село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.