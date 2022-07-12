В зависимости от погодных условий, очерёдность экскурсий и маршрут могут быть изменены.

Проживание. В туристическом комплексе «Горное озеро» или в отелях «Артыбаш», «Алтын Кель», «Тепло Души», «Телецкая волна» в селе Артыбаш или Иогач. 2-местное проживание. Стандартные номера, санузел в номере. Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении.

*Фото туркомплекса «Горное озеро» взято для примера с сайта gornoe-ozero.com

Питание. В программу входят завтраки в туристическом комплексе и обед во 2-й день.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль или минивэн с кондиционером, УАЗ «буханка» во 2-й день.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Связь и интернет. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi. В дороге связь может ловить довольно плохо, лучше не планировать важные звонки на это время.