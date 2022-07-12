В зависимости от погодных условий, очерёдность экскурсий и маршрут могут быть изменены.
Проживание. В туристическом комплексе «Горное озеро» или в отелях «Артыбаш», «Алтын Кель», «Тепло Души», «Телецкая волна» в селе Артыбаш или Иогач. 2-местное проживание. Стандартные номера, санузел в номере. Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении.
Питание. В программу входят завтраки в туристическом комплексе и обед во 2-й день.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль или минивэн с кондиционером, УАЗ «буханка» во 2-й день.
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Связь и интернет. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi. В дороге связь может ловить довольно плохо, лучше не планировать важные звонки на это время.
Программа тура по дням
1 день
Приезд и катание на канатной дороге
Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе и поедем в село Артыбаш, расположенное вблизи Телецкого озера. Дорога займет примерно 3,5-4 часа. По желанию вы сможете подняться на гору Кокуя по канатной дороге, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты: увидеть реку Бия во всей красе, просторы Телецкого озера и бескрайнюю тайгу (билет оплачивается отдельно).
Заселимся в туристический комплекс. У вас будет время, чтобы отдохнуть после дороги, разобрать вещи и самостоятельно прогуляться.
2 день
Телецкие водопады и Каменные грибы в урочище Аккурум
Позавтракаем и отправимся в долину Чулышман. Путь предстоит непростой. Сначала промчимся по озеру на катере. Затем пересядем на УАЗ и поедем по бездорожью. Перед нами предстанут величественные водопады и Каменные грибы — природные статуи из останца с маленькими шляпками. Под воздействием ветра они постепенно разрушаются и уменьшаются.
К каменным громадам можем подняться поближе, для этого потребуется базовая физическая подготовка. Обязательно надевайте удобную обувь, чтобы дорога доставляла только радость и удовольствие. После прогулки нас ждёт обед на одной из турбаз в Чулышманской долине. Подкрепившись, вернёмся в Артыбаш и отдохнём.
3 день
Возвращение домой
Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Горно-Алтайск. В аэропорт прибудем к 14:00.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 1 обед
Все трансферы по маршруту
Экскурсия во 2-й день по программе
Услуги гида-экскурсовода во 2-й день, в том числе в формате гида-водителя
Что не входит в цену
Билеты до Горно-Алтайска и обратно
1-местное размещение (цена по запросу - от 6000 руб, подселения нет)
Остальное питание
Баня
Прокат снаряжения
Входные билеты и оплата подъёмников
Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
Туристический налог (с 1 января 2025) - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽/ночь, по запросу отеля/турбазы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи по договорённости
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60 читать дальше
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи.
Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!