Мои заказы

Экспресс-тур в долину Чулышман: Телецкое озеро и Каменные грибы

Прокатиться по озеру на катере, прогуляться в урочище Аккурум и отдохнуть от городской суеты
Приглашаем в короткое, но насыщенное путешествие по Алтаю. Будем жить вблизи Телецкого озера, любоваться горными хребтами и дышать чистым воздухом.

Вы увидите удивительные Каменные грибы — путь до них ждёт непростой,
читать дальше

но он того стоит! Сначала рассечём водную гладь озера на катере, потом промчим по бездорожью на УАЗике, а затем пешком поднимемся к останцам необычной формы.

Ещё полюбуемся Телецкими водопадами, а желающие смогут по канатной дороге подняться на гору Кокуя, чтобы полюбоваться бескрайней тайгой и рекой Бия.

5
1 отзыв
Экспресс-тур в долину Чулышман: Телецкое озеро и Каменные грибы
Экспресс-тур в долину Чулышман: Телецкое озеро и Каменные грибы
Экспресс-тур в долину Чулышман: Телецкое озеро и Каменные грибы
Ближайшие даты:
1
июн8
июн15
июн22
июн29
июн6
июл13
июл
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, очерёдность экскурсий и маршрут могут быть изменены.

Проживание. В туристическом комплексе «Горное озеро» или в отелях «Артыбаш», «Алтын Кель», «Тепло Души», «Телецкая волна» в селе Артыбаш или Иогач. 2-местное проживание. Стандартные номера, санузел в номере. Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении.

*Фото туркомплекса «Горное озеро» взято для примера с сайта gornoe-ozero.com

Питание. В программу входят завтраки в туристическом комплексе и обед во 2-й день.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль или минивэн с кондиционером, УАЗ «буханка» во 2-й день.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Связь и интернет. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi. В дороге связь может ловить довольно плохо, лучше не планировать важные звонки на это время.

Программа тура по дням

1 день

Приезд и катание на канатной дороге

Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или в самом городе и поедем в село Артыбаш, расположенное вблизи Телецкого озера. Дорога займет примерно 3,5-4 часа. По желанию вы сможете подняться на гору Кокуя по канатной дороге, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты: увидеть реку Бия во всей красе, просторы Телецкого озера и бескрайнюю тайгу (билет оплачивается отдельно).

Заселимся в туристический комплекс. У вас будет время, чтобы отдохнуть после дороги, разобрать вещи и самостоятельно прогуляться.

Приезд и катание на канатной дорогеПриезд и катание на канатной дорогеПриезд и катание на канатной дорогеПриезд и катание на канатной дорогеПриезд и катание на канатной дороге
2 день

Телецкие водопады и Каменные грибы в урочище Аккурум

Позавтракаем и отправимся в долину Чулышман. Путь предстоит непростой. Сначала промчимся по озеру на катере. Затем пересядем на УАЗ и поедем по бездорожью. Перед нами предстанут величественные водопады и Каменные грибы — природные статуи из останца с маленькими шляпками. Под воздействием ветра они постепенно разрушаются и уменьшаются.

К каменным громадам можем подняться поближе, для этого потребуется базовая физическая подготовка. Обязательно надевайте удобную обувь, чтобы дорога доставляла только радость и удовольствие. После прогулки нас ждёт обед на одной из турбаз в Чулышманской долине. Подкрепившись, вернёмся в Артыбаш и отдохнём.

Телецкие водопады и Каменные грибы в урочище АккурумТелецкие водопады и Каменные грибы в урочище АккурумТелецкие водопады и Каменные грибы в урочище АккурумТелецкие водопады и Каменные грибы в урочище АккурумТелецкие водопады и Каменные грибы в урочище Аккурум
3 день

Возвращение домой

Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Горно-Алтайск. В аэропорт прибудем к 14:00.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед
  • Все трансферы по маршруту
  • Экскурсия во 2-й день по программе
  • Услуги гида-экскурсовода во 2-й день, в том числе в формате гида-водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение (цена по запросу - от 6000 руб, подселения нет)
  • Остальное питание
  • Баня
  • Прокат снаряжения
  • Входные билеты и оплата подъёмников
  • Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
  • Туристический налог (с 1 января 2025) - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽/ночь, по запросу отеля/турбазы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи по договорённости
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Руслан
Руслан
12 июл 2022
Спасибо Наталье за хорошо организованный тур. Трансфер своевременный, гиды приятные, места красивые.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
На машине
На теплоходе
На микроавтобусе
6 дней
2 отзыва
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем в...
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
74 900 ₽ за человека
Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места
На машине
5 дней
4 отзыва
Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места
Насладиться видами живописных перевалов и озёр, прогуляться к Каменным грибам и по подвесному мосту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00-10:00
13 мая в 08:00
16 мая в 08:00
79 900 ₽ за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
На машине
На катере
10 дней
1 отзыв
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром (в день старта или накан...
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
69 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска