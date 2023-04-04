Алтайский уикенд на Телецком озере

Побывать над облаками, отправиться в путешествие на катере и расслабиться в бане

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Отдохнём от городской суеты, череды дедлайнов и бесконечных забот.

Рецепт перезагрузки простой: горные вершины и хвойные ароматы, от которых можно потерять голову, пешие прогулки и катание на катере, шумные водопады и спокойная гладь алтайской жемчужины — Телецкого озера. А на десерт — парение в баньке и релакс у бассейна.

Вы побываете на высоте 1386 метров, побудете наедине с природой, сделаете сочные кадры и проветрите голову свежим горным ветром.
Алтайский уикенд на Телецком озере
Алтайский уикенд на Телецком озере
Алтайский уикенд на Телецком озере
Алтайский уикенд на Телецком озере
Алтайский уикенд на Телецком озере
Алтайский уикенд на Телецком озере
Алтайский уикенд на Телецком озере
Ближайшие даты:
31
мар
14
апр
28
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19
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мая
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей. ‌
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Сушилка для обуви.
‌‌Средства гигиены, бытовые принадлежности.
Легкую одежду для гостиницы, вещи для сна. Сланцы,вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца(летний сезон), купальник(летний сезон).
Фотоаппарат

Вы можете перенести путешествие на другую дату или вернуть деньги согласно условиям возврата:
Отмена в течении суток после оплаты −100% возврат
При отмене за 30 и больше дней- возврат 70% от общей стоимости путешествия.
При отмене за 20 и меньше дней до начала путешествия- 50% от общей стоимости путешествия.
При отмене за 72 часа до старта предоплата не возвращается.
Предоплата может быть перенесена на другую дату и на любой из маршрутов при наличии свободных мест.
Возврат в течении 72 часов часов после принятия заявки в работу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В Горно-Алтайске с 9:00 до 10:00 по адресу: с. Майма, ул. Аэропорт, 1. В Новосибирске в 8:30 по адресу: ул. Коммунистическая, 13. В Барнауле в 14:00 в кафе «Облепиха» (212-й км Чуйского тракта) . О раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее
Завершение: Горно-Алтайск, около 19:00. Барнаул, около 21:00. Новосибирск, около 2:00 следующего дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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