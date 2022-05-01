Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю

Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по самой красивой дороге России

Авторский тур
Отдыхать на Алтае с комфортом с высоким уровнем сервиса — это реально! В этом путешествии вы будете жить в одном из лучших четырехзвездочных отелей на Алтае с бассейном и развлекательной программой по вечерам, каждый день выезжать в новые места: кататься на катере по Телецкому озеру, подниматься по канатной дороге Манжерок, любоваться серпантинами Чуйского тракта и разгадывать загадки Алтайского Марса.

Одну ночь мы проведем в удивительном месте в поселке Акташ — можно любоваться горами прямо из окна номера! Вам не нужно думать ни о каких бытовых вещах — только наслаждаться красотой гор и впитывать свежий алтайский воздух.
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.

Организационные детали

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.

На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс на другие локации — село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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