Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов»+зубрятник

Ботанический сад с

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Вас ждет экскурсия в живописный Ботанический сад, полное название которого — Алтайский филиал Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения РАН «Горно-Алтайский ботанический сад».
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов»+зубрятник
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов»+зубрятник
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов»+зубрятник
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов»+зубрятник
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов»+зубрятник
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов»+зубрятник
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов»+зубрятник
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов»+зубрятник
Ботанический сад с. Камлак «В гостях у первоцветов»+зубрятник
Ближайшие даты:
5
мая
7
июн
13
июн
22
июн
30
июн
6
июл
26
июл
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Что вас ожидает:

  • Горно-Алтайский ботанический сад
  • Зубропитомник с. Черга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждет экскурсия в живописный Ботанический сад, полное название которого — Алтайский филиал Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения РАН «Горно-Алтайский ботанический сад».
Сад был основан в 1994 году, находится недалеко от Чуйского тракта на территории урочища «Шишкулар-Катаил — Чистый луг», которое имеет статус памятника природы Республики Алтай.
Богатая коллекция филиала состоит из более чем 1500 видов, форм, сортов растений из разных регионов Горного Алтая, а также исчезающих видов растений. Территория сада украшена разнообразными малыми архитектурными формами, в том числе со сказочными героями. Детям будет особенно интересно.
  • Вдоль обрывистого берега реки Семы проложена эко-тропа, где мы познакомимся с первоцветами (3 вида ветрениц, кандыки, хохлатки, зубянка, рододендрон и т. д.), с вариантами их использования коренными жителями, легендами. А в конце приготовим своими руками блюда из первоцветов.
  • На территории сада можно приобрести семена и саженцы растений, а также попить фиточай с алтайским медом.
  • Далее мы посетим зубропитомник, где в естественной среде содержится пять с лишним десятков зубров. Зубры - одни из самых древних крупных наземных млекопитающих на планете, которые дожили до наших дней. Рекомендуем взять с собой хлеб, морковку, яблоки, сухари. Зимой эти большие мохнатые лакомки подходят совсем близко и их можно потрогать и покормить.
  • Важно!
  • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входной билет
  • Мастер-класс по приготовлению блюда из первоцветов (только в мае)*
Что не входит
  • Питание
  • Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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