Ботанический сад с
Вас ждет экскурсия в живописный Ботанический сад, полное название которого — Алтайский филиал Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения РАН «Горно-Алтайский ботанический сад».
Ближайшие даты:
5
мая
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июн
июн
13
июн
июн
22
июн
июн
30
июн
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даты
Что вас ожидает:
- Горно-Алтайский ботанический сад
- Зубропитомник с. Черга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждет экскурсия в живописный Ботанический сад, полное название которого — Алтайский филиал Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения РАН «Горно-Алтайский ботанический сад».
Сад был основан в 1994 году, находится недалеко от Чуйского тракта на территории урочища «Шишкулар-Катаил — Чистый луг», которое имеет статус памятника природы Республики Алтай.
Богатая коллекция филиала состоит из более чем 1500 видов, форм, сортов растений из разных регионов Горного Алтая, а также исчезающих видов растений. Территория сада украшена разнообразными малыми архитектурными формами, в том числе со сказочными героями. Детям будет особенно интересно.
- Вдоль обрывистого берега реки Семы проложена эко-тропа, где мы познакомимся с первоцветами (3 вида ветрениц, кандыки, хохлатки, зубянка, рододендрон и т. д.), с вариантами их использования коренными жителями, легендами. А в конце приготовим своими руками блюда из первоцветов.
- На территории сада можно приобрести семена и саженцы растений, а также попить фиточай с алтайским медом.
- Далее мы посетим зубропитомник, где в естественной среде содержится пять с лишним десятков зубров. Зубры - одни из самых древних крупных наземных млекопитающих на планете, которые дожили до наших дней. Рекомендуем взять с собой хлеб, морковку, яблоки, сухари. Зимой эти большие мохнатые лакомки подходят совсем близко и их можно потрогать и покормить.
- Важно!
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Входной билет
- Мастер-класс по приготовлению блюда из первоцветов (только в мае)*
- Что не входит
- Питание
- Страховка от клеща
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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