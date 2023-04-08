Вас ждет экскурсия в живописный Ботанический сад, полное название которого — Алтайский филиал Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения РАН «Горно-Алтайский ботанический сад».

Сад был основан в 1994 году, находится недалеко от Чуйского тракта на территории урочища «Шишкулар-Катаил — Чистый луг», которое имеет статус памятника природы Республики Алтай.

Богатая коллекция филиала состоит из более чем 1500 видов, форм, сортов растений из разных регионов Горного Алтая, а также исчезающих видов растений. Территория сада украшена разнообразными малыми архитектурными формами, в том числе со сказочными героями. Детям будет особенно интересно.