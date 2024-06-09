Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе

Постигнуть тонкости палеодиеты, научиться варить сыр или собирать чаи из целебных алтайских трав
Алтайский взгляд на кулинарию — какой он? Выясним это на одном из мастер-классов. Вы узнаете, что от древней кухни осталось на столе современных алтайцев. Или продегустируете национальные сыры и сварите авторский. Или научитесь составлять травяные сборы и правильно использовать алтайские растения. Любой ваш выбор — это ключик к секретам традиций и вкусов Алтая.
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мы проедем 70 км по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска в село Камлак. По пути вспомним захватывающие алтайские легенды, побываем на Айском подвесном мосту и роднике Аржан-Суу.

В селе Камлак, в зависимости от дня недели, вас ждёт один из мастер-классов в кафе «СенаСтог».

Четверг: мастер-класс «Тайна алтайских трав»

Вы:

  • Обсудите пользу трав, растущих на Алтае
  • Узнаете, как использовались травы и ягоды в кулинарии, национальных обрядах и украшениях
  • Поймёте, как собирать и хранить полезные растения
  • Откроете секреты приготовления домашних отваров, чаёв и настоек
  • Приготовите свой чайный сбор из сезонных трав

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов алтайских чаёв.

Пятница: мастер-класс «Кулинарная археология»

Вы узнаете:

  • Что ел пещерный человек
  • Правда ли, что скифы ели мясо, отбитое под седлом коня, а тюрки — кишки баранов
  • Что от древней кулинарии осталось на столе современных алтайцев
  • Полезна ли модная палеодиета современному человеку
  • Какие древние блюда можно приготовить самому

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов из палеодиеты.

Воскресенье: мастер-класс «Сыр и мир»

Вы:

  • Продегустируете традиционные сыры алтайцев
  • Попробуете себя в амплуа сырного сомелье и научитесь различать оттенки сырных вкусов
  • Приготовите оригинальное блюдо из сыра
  • Сварите настоящий авторский сыр

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов из сыра.

Организационные детали

  • Мастер-классы проводит историк, археолог, исследователь древностей Алтая из нашей команды
  • Возможно проведение мастер-класса для большего числа участников (до 16 человек). Доплата — 2900 руб. за человека.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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