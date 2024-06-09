Алтайский взгляд на кулинарию — какой он? Выясним это на одном из мастер-классов. Вы узнаете, что от древней кухни осталось на столе современных алтайцев. Или продегустируете национальные сыры и сварите авторский. Или научитесь составлять травяные сборы и правильно использовать алтайские растения. Любой ваш выбор — это ключик к секретам традиций и вкусов Алтая.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мы проедем 70 км по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска в село Камлак. По пути вспомним захватывающие алтайские легенды, побываем на Айском подвесном мосту и роднике Аржан-Суу.

В селе Камлак, в зависимости от дня недели, вас ждёт один из мастер-классов в кафе «СенаСтог».

Четверг: мастер-класс «Тайна алтайских трав»

Вы:

Обсудите пользу трав, растущих на Алтае

Узнаете, как использовались травы и ягоды в кулинарии, национальных обрядах и украшениях

Поймёте, как собирать и хранить полезные растения

Откроете секреты приготовления домашних отваров, чаёв и настоек

Приготовите свой чайный сбор из сезонных трав

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов алтайских чаёв.

Пятница: мастер-класс «Кулинарная археология»

Вы узнаете:

Что ел пещерный человек

Правда ли, что скифы ели мясо, отбитое под седлом коня, а тюрки — кишки баранов

Что от древней кулинарии осталось на столе современных алтайцев

Полезна ли модная палеодиета современному человеку

Какие древние блюда можно приготовить самому

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов из палеодиеты.

Воскресенье: мастер-класс «Сыр и мир»

Вы:

Продегустируете традиционные сыры алтайцев

Попробуете себя в амплуа сырного сомелье и научитесь различать оттенки сырных вкусов

Приготовите оригинальное блюдо из сыра

Сварите настоящий авторский сыр

Каждый участник получит сертификат и сборник рецептов из сыра.

Организационные детали