К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением

К подножию Белухи

5
2 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Путь к подножию Белухи непростой, но мы сделаем все, чтобы облегчить его для Вас.

Современное снаряжение и заброска части продуктов в базовый лагерь значительно облегчат ваши рюкзаки.

Начальная часть пути пойдет вверх по реке Кучерла и верхней обзорной тропой отрога Катунского хребта на высоте около 2500 м до перевала Каратюрек со спуском к Аккемскому озеру.

Этот пеший маршрут – один из самых доступных способов побывать в этих местах и почувствовать энергетику Горы.

Белуха не только самая высокая в Сибири, но также имеет сакральное значение для многих народов, которые кочевали в древности или проживают здесь сейчас.
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
Ближайшие даты:
6
авг
20
авг
3
сен

Что вас ожидает:

Банные процедуры
Банные процедуры
Попаримся в баньке на берегу высокогорного озера
Вкусное походное меню
Вкусное походное меню
Будем готовить разнообразную пищу на костре
Энергия Белухи
Энергия Белухи
Прочувствуем необычную энергию, заложенную внутри горы

Программа тура по дням

1 день

Встреча участников группы в Бийске / Горно-Алтайске. Переезд до поселка Тюнгур

Встреча и сбор участников похода в Бийске и в аэропорту Горно-Алтайска (при заказе трансфера).

Загрузка в транспорт, переезд до поселка Тюнгур (трансфер оплачивается отдельно).

Если вы предпочитаете добираться самостоятельно – встреча в с. Тюнгур до 20:00.

Асфальт не на всем протяжении дороги, есть протяженные участки грейдера, состояние которого зависит от работы дорожников.

Размещение на туристической базе в палатках.

Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы.

На автомобиле от Горно-Алтайска путь составит 480 км, от Бийска 576 км.

В дороге, без учета пробок и санитарных остановок время составит около 9 часов.

Продолжительность пути: 576 км. Питание: ужин.

Встреча участников группы в Бийске / Горно-Алтайске. Переезд до поселка ТюнгурВстреча участников группы в Бийске / Горно-Алтайске. Переезд до поселка ТюнгурВстреча участников группы в Бийске / Горно-Алтайске. Переезд до поселка Тюнгур
2 день

Река Кучерла - поляна Изекерю - стоянка на ручье

День начнется с заброски на автомобиле повышенной проходимости до урочища Елань.

Там нас будут ожидать кони, которые возьмут общественный груз – палатки, бивачное снаряжение, продукты.

В рюкзаках останутся лишь личные вещи туристов.

После перекуса начинаем движение по кучерлинской тропе, до поляны Изекерю, где устроим обед.

По пути нам встретится интересное место – скопление наскальных рисунков грота Куйлю (Кучерлинская писаница с рисунками от бронзового века III-II тысячелетие до н. э до средневековья).

Отсюда начнется подъем на гребень, разделяющий реки Аккем и Кучерла.

Лагерь устанавливается на одном из ручьев.

В первый день нужно хорошо отрегулировать рюкзак и втянуться в ритм, поэтому подвигов не совершаем, длительность перехода небольшая – на усмотрение гида.

На транспорте: 10 км. Пешком: 12 км.

Река Кучерла - поляна Изекерю - стоянка на ручьеРека Кучерла - поляна Изекерю - стоянка на ручьеРека Кучерла - поляна Изекерю - стоянка на ручье
3 день

Выход на гребень к стоянке «Каменная изба»

Продолжаем подъем на раздельный гребень.

Верхняя тропа к Белухе очень живописна, при выходе из зоны леса (около 2200 м.) открываются виды на обе стороны отрога Катунского хребта, что невозможно увидеть с нижней тропы вдоль Аккема.

Обед будет в форме перекуса с горячим чаем, а на ужин мы придем к месту стоянки, называемому "Каменная изба".

Это довольно ровная площадка на склоне горы, с потрясающими видами, особенно в вечернее время в районе заката.

Каменная изба здесь тоже есть – небольшое строение, сложенное из плоских камней, но разместиться в ней не получится – нет окон, дверей и даже крыши.

Набор высоты за день составит около 1100 м.

Пешком: 12 км.

Выход на гребень к стоянке «Каменная изба»Выход на гребень к стоянке «Каменная изба»Выход на гребень к стоянке «Каменная изба»
4 день

Каменная изба - перевал Каратюрек - Аккемское озеро

От Каменной избы около 6 км до перевала Каратюрек (3060 м, на алт. языке – Черное сердце), пожалуй, самые красивые фотографии на весь массив Белухи получаются именно отсюда!

Дальнейший затяжной спуск в низ до нашего лагеря на Аккемском озере, откуда несколько дней мы будем совершать радиальные выходы налегке.

Набор высоты за этот день составит ~640 м.

Пешком: 12 км.

Каменная изба - перевал Каратюрек - Аккемское озероКаменная изба - перевал Каратюрек - Аккемское озероКаменная изба - перевал Каратюрек - Аккемское озеро
5 день

Долина «Семи Озер»

На сегодня запланировано посещение долины “Семи Озер”.

Висячая долина Ак-Оюк (Долина Семи Озер) располагается на высотах от 2200 до 2600 метров, здесь расположены несколько озер различного цвета (на самом деле больше семи) ледникового происхождения, вода с которых, сливаясь, образует реку Ак-Оюк (Белая ложбина, выемка – пер. с алт.).

Гуляем по долине, фотографируемся и возвращаемся обратно в наш базовый лагерь на Аккемском озере.

Прогулка займет около 5-7 часов.

Пешком: 8 км.

Долина «Семи Озер»Долина «Семи Озер»Долина «Семи Озер»
6 день

Радиальный выход к Часовне, озеру «Горных Духов»

Сегодня предстоит очень насыщенный день, запланирован радиальный выход в сторону Аккемского ледника, до места, где была восстановлена сгоревшая в 2020-м году часовня Архангела Михаила.

Мы увидим Аккемскую стену и обе вершины Белухи – Западную и Восточную во всем своем величии.

Далее предстоит подъем до озера Горных Духов, которое находится на высоте 2600 метров в долине Кара-Оюк.

Вечером возвращаемся в наш лагерь на Аккемском озере.

Пешком: 11 км.

Радиальный выход к Часовне, озеру «Горных Духов»Радиальный выход к Часовне, озеру «Горных Духов»Радиальный выход к Часовне, озеру «Горных Духов»
7 день

Спуск от Аккемского озера

Почти весь день сегодня теряем высоту по затененной Аккемской тропе.

Тут множество стоянок в лесу, гид выбирает оптимальное место для ночевки и отдыха, чтобы завтрашний день возвращения в цивилизацию прошел максимально приятно.

Пешком: 12 км.

Спуск от Аккемского озераСпуск от Аккемского озераСпуск от Аккемского озера
8 день

Поселок Тюнгур

Заключительный день активной части похода.

Несколько переходов до стоянки "Три березы", где нас встретит автомобиль ГАЗ-66 армейский грузовик, и довезет по полевой дороге до турбазы в поселке Тюнгур.

Вечером заключительный праздничный ужин со всеми теми вкусняшками, которых не хватало в походной жизни.

Поселок ТюнгурПоселок ТюнгурПоселок Тюнгур
9 день

Отъезд

Ранний подъем, отъезд из поселка Тюнгур в сторону города Бийска (трансфер оплачивается отдельно).

Ориентировочное прибытие в Бийск около 19:00.

На автомобиле от Бийска 576 км.

В дороге, без учета пробок и санитарных остановок и сувениров время составит около 9 часов.

ОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

8 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Выброска от стоянки "Три березы" через перевал Кузуяк в посёлок Тюнгур на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66
  • Заброска в урочище Елань от п. Тюнгур
  • Вертолетная или конная заброска части продуктов на Аккемское озеро
  • Медицинская страховка на активной части тура
  • Трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день)
  • Банные процедуры на берегу высокогорного озера – 1 раз
  • Групповое снаряжение (палатки, тент, костровое, топор, газ, аптечка, рем. набор)
  • Палаточное проживание в п. Тюнгур на базе отдыха
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Бийска / г. Горно-Алтайска
  • Трансфер до п. Тюнгур (ориентировочная стоимость от г. Бийска /аэропорт Горно-Алтайска до п. Тюнгур и обратно 9 600 рублей с человека)
  • Питание в кафе по дороге из Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников и обратно
  • Личное снаряжение
Место начала и завершения?
с. Тюнгур / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой медицинский полис;
  • треккинговые ботинки;
  • вторая обувь для лагеря (кроссовки);
  • каска;
  • рюкзак;
  • не менее двух комплектов одежды;
  • куртка походная;
  • куртка тёплая для лагеря;
  • дождевик;
  • спальный мешок;
  • коврик пенополиуретановый;
  • сиденье туристическое (хоба);
  • треккинговые палочки;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • налобный фонарик;
  • зажигалка, спички, сухое горючее;
  • кружка, ложка, миска, нож;
  • туалетная бумага;
  • умывальные принадлежности;
  • крем от загара;
  • личные лекарства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходимо ли заранее оформлять пропуск для иностранных граждан?

Да, маршрут проходит по приграничной территории. Для иностранных граждан необходимо подать документы за 1 месяц до начала тура.

Какое будет питание?

В туре предусматривается трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день).

Для питания закупаются только свежие и качественные продукты, во многом местных производителей. У каждого туриста берётся информация по предпочтениям по питанию перед началом тура.

Питание в кафе по дороге из Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников и обратно оплачивается самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Р
19 июля 2023
Незабываемое путешествие, теперь мне сниться, как я иду по горным тропам Алтая и пью воду из ручьев и рек. Хочется все повторить сначала и пройти заново этот маршрут.
Р
19 июля 2023
Незабываемое путешествие, теперь мне сниться, как я иду по горным тропам Алтая и пью воду из ручьев и рек. Хочется все повторить сначала и пройти заново этот маршрут.

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