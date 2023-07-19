К подножию Белухи
Современное снаряжение и заброска части продуктов в базовый лагерь значительно облегчат ваши рюкзаки.
Начальная часть пути пойдет вверх по реке Кучерла и верхней обзорной тропой отрога Катунского хребта на высоте около 2500 м до перевала Каратюрек со спуском к Аккемскому озеру.
Этот пеший маршрут – один из самых доступных способов побывать в этих местах и почувствовать энергетику Горы.
Белуха не только самая высокая в Сибири, но также имеет сакральное значение для многих народов, которые кочевали в древности или проживают здесь сейчас.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча участников группы в Бийске / Горно-Алтайске. Переезд до поселка Тюнгур
Встреча и сбор участников похода в Бийске и в аэропорту Горно-Алтайска (при заказе трансфера).
Загрузка в транспорт, переезд до поселка Тюнгур (трансфер оплачивается отдельно).
Если вы предпочитаете добираться самостоятельно – встреча в с. Тюнгур до 20:00.
Асфальт не на всем протяжении дороги, есть протяженные участки грейдера, состояние которого зависит от работы дорожников.
Размещение на туристической базе в палатках.
Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы.
На автомобиле от Горно-Алтайска путь составит 480 км, от Бийска 576 км.
В дороге, без учета пробок и санитарных остановок время составит около 9 часов.
Продолжительность пути: 576 км. Питание: ужин.
Река Кучерла - поляна Изекерю - стоянка на ручье
День начнется с заброски на автомобиле повышенной проходимости до урочища Елань.
Там нас будут ожидать кони, которые возьмут общественный груз – палатки, бивачное снаряжение, продукты.
В рюкзаках останутся лишь личные вещи туристов.
После перекуса начинаем движение по кучерлинской тропе, до поляны Изекерю, где устроим обед.
По пути нам встретится интересное место – скопление наскальных рисунков грота Куйлю (Кучерлинская писаница с рисунками от бронзового века III-II тысячелетие до н. э до средневековья).
Отсюда начнется подъем на гребень, разделяющий реки Аккем и Кучерла.
Лагерь устанавливается на одном из ручьев.
В первый день нужно хорошо отрегулировать рюкзак и втянуться в ритм, поэтому подвигов не совершаем, длительность перехода небольшая – на усмотрение гида.
На транспорте: 10 км. Пешком: 12 км.
Выход на гребень к стоянке «Каменная изба»
Продолжаем подъем на раздельный гребень.
Верхняя тропа к Белухе очень живописна, при выходе из зоны леса (около 2200 м.) открываются виды на обе стороны отрога Катунского хребта, что невозможно увидеть с нижней тропы вдоль Аккема.
Обед будет в форме перекуса с горячим чаем, а на ужин мы придем к месту стоянки, называемому "Каменная изба".
Это довольно ровная площадка на склоне горы, с потрясающими видами, особенно в вечернее время в районе заката.
Каменная изба здесь тоже есть – небольшое строение, сложенное из плоских камней, но разместиться в ней не получится – нет окон, дверей и даже крыши.
Набор высоты за день составит около 1100 м.
Пешком: 12 км.
Каменная изба - перевал Каратюрек - Аккемское озеро
От Каменной избы около 6 км до перевала Каратюрек (3060 м, на алт. языке – Черное сердце), пожалуй, самые красивые фотографии на весь массив Белухи получаются именно отсюда!
Дальнейший затяжной спуск в низ до нашего лагеря на Аккемском озере, откуда несколько дней мы будем совершать радиальные выходы налегке.
Набор высоты за этот день составит ~640 м.
Пешком: 12 км.
Долина «Семи Озер»
На сегодня запланировано посещение долины “Семи Озер”.
Висячая долина Ак-Оюк (Долина Семи Озер) располагается на высотах от 2200 до 2600 метров, здесь расположены несколько озер различного цвета (на самом деле больше семи) ледникового происхождения, вода с которых, сливаясь, образует реку Ак-Оюк (Белая ложбина, выемка – пер. с алт.).
Гуляем по долине, фотографируемся и возвращаемся обратно в наш базовый лагерь на Аккемском озере.
Прогулка займет около 5-7 часов.
Пешком: 8 км.
Радиальный выход к Часовне, озеру «Горных Духов»
Сегодня предстоит очень насыщенный день, запланирован радиальный выход в сторону Аккемского ледника, до места, где была восстановлена сгоревшая в 2020-м году часовня Архангела Михаила.
Мы увидим Аккемскую стену и обе вершины Белухи – Западную и Восточную во всем своем величии.
Далее предстоит подъем до озера Горных Духов, которое находится на высоте 2600 метров в долине Кара-Оюк.
Вечером возвращаемся в наш лагерь на Аккемском озере.
Пешком: 11 км.
Спуск от Аккемского озера
Почти весь день сегодня теряем высоту по затененной Аккемской тропе.
Тут множество стоянок в лесу, гид выбирает оптимальное место для ночевки и отдыха, чтобы завтрашний день возвращения в цивилизацию прошел максимально приятно.
Пешком: 12 км.
Поселок Тюнгур
Заключительный день активной части похода.
Несколько переходов до стоянки "Три березы", где нас встретит автомобиль ГАЗ-66 армейский грузовик, и довезет по полевой дороге до турбазы в поселке Тюнгур.
Вечером заключительный праздничный ужин со всеми теми вкусняшками, которых не хватало в походной жизни.
Отъезд
Ранний подъем, отъезд из поселка Тюнгур в сторону города Бийска (трансфер оплачивается отдельно).
Ориентировочное прибытие в Бийск около 19:00.
На автомобиле от Бийска 576 км.
В дороге, без учета пробок и санитарных остановок и сувениров время составит около 9 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа гида
- Выброска от стоянки "Три березы" через перевал Кузуяк в посёлок Тюнгур на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66
- Заброска в урочище Елань от п. Тюнгур
- Вертолетная или конная заброска части продуктов на Аккемское озеро
- Медицинская страховка на активной части тура
- Трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день)
- Банные процедуры на берегу высокогорного озера – 1 раз
- Групповое снаряжение (палатки, тент, костровое, топор, газ, аптечка, рем. набор)
- Палаточное проживание в п. Тюнгур на базе отдыха
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Бийска / г. Горно-Алтайска
- Трансфер до п. Тюнгур (ориентировочная стоимость от г. Бийска /аэропорт Горно-Алтайска до п. Тюнгур и обратно 9 600 рублей с человека)
- Питание в кафе по дороге из Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников и обратно
- Личное снаряжение
- Место начала и завершения?
- с. Тюнгур / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой медицинский полис;
- треккинговые ботинки;
- вторая обувь для лагеря (кроссовки);
- каска;
- рюкзак;
- не менее двух комплектов одежды;
- куртка походная;
- куртка тёплая для лагеря;
- дождевик;
- спальный мешок;
- коврик пенополиуретановый;
- сиденье туристическое (хоба);
- треккинговые палочки;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- налобный фонарик;
- зажигалка, спички, сухое горючее;
- кружка, ложка, миска, нож;
- туалетная бумага;
- умывальные принадлежности;
- крем от загара;
- личные лекарства.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Необходимо ли заранее оформлять пропуск для иностранных граждан?
Да, маршрут проходит по приграничной территории. Для иностранных граждан необходимо подать документы за 1 месяц до начала тура.
- Какое будет питание?
В туре предусматривается трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день).
Для питания закупаются только свежие и качественные продукты, во многом местных производителей. У каждого туриста берётся информация по предпочтениям по питанию перед началом тура.
Питание в кафе по дороге из Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников и обратно оплачивается самостоятельно.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.