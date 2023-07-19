3 день

Выход на гребень к стоянке «Каменная изба»

Продолжаем подъем на раздельный гребень.

Верхняя тропа к Белухе очень живописна, при выходе из зоны леса (около 2200 м.) открываются виды на обе стороны отрога Катунского хребта, что невозможно увидеть с нижней тропы вдоль Аккема.

Обед будет в форме перекуса с горячим чаем, а на ужин мы придем к месту стоянки, называемому "Каменная изба".

Это довольно ровная площадка на склоне горы, с потрясающими видами, особенно в вечернее время в районе заката.

Каменная изба здесь тоже есть – небольшое строение, сложенное из плоских камней, но разместиться в ней не получится – нет окон, дверей и даже крыши.

Набор высоты за день составит около 1100 м.

Пешком: 12 км.