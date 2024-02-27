Собирайтесь в поход из Горно-Алтайска вместе с нашими гидами

Найдено 17 туров в категории «Многодневные походы» в Горно-Алтайске, цены от 33 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конный поход к Каракольским озерам
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конный поход к Каракольским озерам
Начало: Село Манжерок
«Все участники похода принимают участие в сборе дров для костра»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
52 000 за человека
Пеший поход к Шавлинским озерам
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Пеший поход к Шавлинским озерам
Начало: село Манжерок
«Инструктаж, подготовка к походу»
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
58 000 за человека
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
14 авг в 10:00
72 000 за человека
Алтайский поход. Маашей и Каракабак
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Алтайский поход. Маашей и Каракабак
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Непродолжительный пеший поход в горы Алтая позволит вам ненадолго оторваться от цивилизации и насладиться энергией гор»
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
42 800 за человека
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Питание включено: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня»
19 июня в 10:00
7 июля в 10:00
49 700 за человека
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Начало: С. Элекмонар
«Встреча участников конного похода по Горному Алтаю происходит в селе Элекмонар, желательно до 15 часов»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
44 500 за человека
Алтай - страна чудес. Конный поход
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Алтай - страна чудес. Конный поход
Начало: с. Элекмонар
«Вы сможете отдохнуть от длинного пути, насладиться красотами озера, искупаться или устроить походную баню»
22 июня в 10:00
92 000 за человека
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Начало: с. Элекмонар
«Красивейший смешанный лес, с которого начинается конная тропа, мы увидим теперь только в конце похода – впереди мелкие тундровые кустарники, массивные величавые кедры и стройные солнечные лиственницы на двенадцать дней заменят нам березки»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 73 000 за человека
Поход к подножию Белухи
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Поход к подножию Белухи
Начало: Горно-Алтайск / Бийск
«В Тюнгуре нас ждёт жаркая баня и вкусный ужин — отличное завершение похода»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 65 000 за человека
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Поход с палатками и костром по таежным тропкам к жемчужинам Северо-Чуйского хребта – к бирюзовым Шавлинским озерам»
17 июня в 10:00
30 июня в 10:00
57 700 за человека
Шавлинские озера. Пеший поход по Алтаю
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Шавлинские озера. Пеший поход по Алтаю
Начало: г. Бийск / г. Горно-Алтайск
«А по вечерам Вас ждут уютные посиделки и пища, приготовленная на костре, душевные разговоры и дружная атмосфера похода»
16 июня в 10:00
7 июля в 10:00
33 500 за человека
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
Начало: с. Тюнгур / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
«Благодаря новым возможностям (построенная грунтовая дорога по берегу Кучерлы) поход к Белухе стал легче и при этом насыщеннее»
7 июля в 10:00
14 авг в 10:00
52 800 за человека
Алтай. Поход к подножию Белухи
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Алтай. Поход к подножию Белухи
Начало: г. Горно-Алтайск
«Поход средней сложности, будут длительные переходы и два перевала, но и много выходов налегке»
1 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 59 400 за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
«В походе ставим палаточные лагеря на оборудованных стоянках в живописных местах»
5 июля в 08:00
69 500 за человека
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Подняться на высоту 3000 метров, пожить в национальных юртах и погрузиться в культуру кочевников
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
«В долгих пеших походах есть возможность вернуться со вторым гидом в лагерь или подождать группу в какой-то точке маршрута»
13 июля в 08:00
104 900 за человека
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
«Пейзажи будут меняться стремительно — за одно путешествие вы побываете на живописном пляже и вдохнёте ароматы альпийских лугов, походите по леднику и через кедровую тайгу доберётесь до высокогорной тундры»
12 июля в 08:00
22 июля в 08:00
81 000 за человека
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Авторский тур
11 дней
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Искупаться в водопаде, освоить навыки верховой езды и попробовать гвоздестояние
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
«Во время похода будем жить в палатках»
18 июля в 10:00
97 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Алтай. Поход к подножию Белухи
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Пеший поход к Шавлинским озерам
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • Д
    Дарья
    21 января 2024
    Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
    Организатору огромная благодарность не только за сам тур, но и за теплое, домашнее и душевное отношение к туристам! Сама организация тура просто великолепна, начиная от толковых и ответственных инструкторов заканчивая прекраснейшей кухней. Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!
  • А
    Алексей
    17 января 2024
    Алтай - страна чудес. Конный поход
    Природа впечатляет.
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Алтай. Поход к подножию Белухи
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Н
    Никита
    12 ноября 2023
    Алтай - страна чудес. Конный поход
    Об организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё дело знают, в трудной ситуации чем смогут помогут. Видно, что стараются делать свою работу хорошо.
    Об организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё делоОб организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё дело
  • М
    Маргарита
    28 сентября 2023
    Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
    Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан на 3 часа и
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    мы уже было расстроились, что придется добираться самим до базы. Но было очень приятно, что нас подождали и уже все вместе выдвинулись в дальний путь. Гид Екатерина и водитель Евгений профессионалы своего дела. Очень много нового узнали об Алтае, Екатерина всегда отвечала на вопросы, очень приятная и милая девушка. Останавливались в очень живописных местах и по просьбам туристов, если хотелось остановиться в конкретном месте. Не было спешки, все очень душевно и весело, в общем компания у нас была хорошая. Очень хочется вновь вернуться на Алтай, красота этих мест уникальна. С удовольствием приеду весной, на цветение маральника и проеду до горы Белухи. Спасибо огромное за организацию тура!

    Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержанПолучила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан
  • А
    Альфия
    28 сентября 2023
    Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
    Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.
    Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересноГиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно
  • Л
    Людмила
    7 сентября 2023
    Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
    Покупка этого тура, сделанная спонтанно, оказалась одним из лучших решений этого лета. Когда я увидела на сайте "Большая Страна" пеший
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    тур на Шавлинские озера, я сразу поняла, что именно туда я хочу отправиться, и не пожалела об этом ни на мгновение. Маршрут был непростым, иногда даже тяжелым, но за великолепными пейзажами, которые нас окружали во время всего путешествия, стиралась любая усталость. Одним из удобств этого тура было отсутствие необходимости нести тяжелые рюкзаки или беспокоиться о продуктах, так как все это заботливо доставляли кони. Даже в дождливый день атмосфера была приятной. Баня на берегу горной реки Шавла согревала нас в прохладные вечера. Во время путешествия мы встречали лесных обитателей, таких как белочки и бурундуки, которые приходили к нам вечерами в гости. Я осталась в полном восторге от этого тура. Особенно хочу отметить нашего гида Екатерину, прекрасную девушку, помогающую нам на протяжении всего пути, к тому же, которая готовила невероятно вкусные блюда, способные снять усталость после долгих часов на тропе. Конюх Тудар тоже заслуживает похвалы за заботу о конях, он очень бережено относится к своим четвероногим друзьям. Кони были ухоженными и дружелюбными, разрешали себя гладить.

    Покупка этого тура, сделанная спонтанно, оказалась одним из лучших решений этого лета. Когда я увидела наПокупка этого тура, сделанная спонтанно, оказалась одним из лучших решений этого лета. Когда я увидела наПокупка этого тура, сделанная спонтанно, оказалась одним из лучших решений этого лета. Когда я увидела наПокупка этого тура, сделанная спонтанно, оказалась одним из лучших решений этого лета. Когда я увидела на
  • А
    Анна
    3 сентября 2023
    Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
    Тур очень понравился. Исполнилась давняя мечта, увидела настоящий Алтай. Организация тура замечательная. База Альтаир очень хорошая. Организаторы и гиды внимательные и отзывчивые.
    Тур очень понравился. Исполнилась давняя мечта, увидела настоящий Алтай. Организация тура замечательная. База Альтаир очень хорошаяТур очень понравился. Исполнилась давняя мечта, увидела настоящий Алтай. Организация тура замечательная. База Альтаир очень хорошаяТур очень понравился. Исполнилась давняя мечта, увидела настоящий Алтай. Организация тура замечательная. База Альтаир очень хорошаяТур очень понравился. Исполнилась давняя мечта, увидела настоящий Алтай. Организация тура замечательная. База Альтаир очень хорошая

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Многодневные походы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 17
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  6. Чемал
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  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
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