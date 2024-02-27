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Авторский тур
8 дней
Конный поход к Каракольским озерам
Начало: Село Манжерок
«Все участники похода принимают участие в сборе дров для костра»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Пеший поход к Шавлинским озерам
Начало: село Манжерок
«Инструктаж, подготовка к походу»
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
14 авг в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтайский поход. Маашей и Каракабак
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Непродолжительный пеший поход в горы Алтая позволит вам ненадолго оторваться от цивилизации и насладиться энергией гор»
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
42 800₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Белуха - сердце Азии. Пеший поход и экскурсии
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Питание включено: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня»
19 июня в 10:00
7 июля в 10:00
49 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Начало: С. Элекмонар
«Встреча участников конного похода по Горному Алтаю происходит в селе Элекмонар, желательно до 15 часов»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
44 500₽ за человека
Авторский тур
18 дней
Алтай - страна чудес. Конный поход
Начало: с. Элекмонар
«Вы сможете отдохнуть от длинного пути, насладиться красотами озера, искупаться или устроить походную баню»
22 июня в 10:00
92 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Начало: с. Элекмонар
«Красивейший смешанный лес, с которого начинается конная тропа, мы увидим теперь только в конце похода – впереди мелкие тундровые кустарники, массивные величавые кедры и стройные солнечные лиственницы на двенадцать дней заменят нам березки»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Поход к подножию Белухи
Начало: Горно-Алтайск / Бийск
«В Тюнгуре нас ждёт жаркая баня и вкусный ужин — отличное завершение похода»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Шавлинское зазеркалье. Пеший поход с конным сопровождением
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Поход с палатками и костром по таежным тропкам к жемчужинам Северо-Чуйского хребта – к бирюзовым Шавлинским озерам»
17 июня в 10:00
30 июня в 10:00
57 700₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Шавлинские озера. Пеший поход по Алтаю
Начало: г. Бийск / г. Горно-Алтайск
«А по вечерам Вас ждут уютные посиделки и пища, приготовленная на костре, душевные разговоры и дружная атмосфера похода»
16 июня в 10:00
7 июля в 10:00
33 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
К подножию Белухи. Поход по Алтаю с конным сопровождением
Начало: с. Тюнгур / г. Бийск / г. Горно-Алтайск
«Благодаря новым возможностям (построенная грунтовая дорога по берегу Кучерлы) поход к Белухе стал легче и при этом насыщеннее»
7 июля в 10:00
14 авг в 10:00
52 800₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Алтай. Поход к подножию Белухи
Начало: г. Горно-Алтайск
«Поход средней сложности, будут длительные переходы и два перевала, но и много выходов налегке»
1 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 59 400₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
«В походе ставим палаточные лагеря на оборудованных стоянках в живописных местах»
5 июля в 08:00
69 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Подняться на высоту 3000 метров, пожить в национальных юртах и погрузиться в культуру кочевников
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
«В долгих пеших походах есть возможность вернуться со вторым гидом в лагерь или подождать группу в какой-то точке маршрута»
13 июля в 08:00
104 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
«Пейзажи будут меняться стремительно — за одно путешествие вы побываете на живописном пляже и вдохнёте ароматы альпийских лугов, походите по леднику и через кедровую тайгу доберётесь до высокогорной тундры»
12 июля в 08:00
22 июля в 08:00
81 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Искупаться в водопаде, освоить навыки верховой езды и попробовать гвоздестояние
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
«Во время похода будем жить в палатках»
18 июля в 10:00
97 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ДДарья21 января 2024Организатору огромная благодарность не только за сам тур, но и за теплое, домашнее и душевное отношение к туристам! Сама организация тура просто великолепна, начиная от толковых и ответственных инструкторов заканчивая прекраснейшей кухней. Вообщем, всем советую, не пожалеете ни разу!
- ААлексей17 января 2024Природа впечатляет.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ННикита12 ноября 2023Об организаторах тура сложилось хорошее впечатление, каких-либо нареканий, замечаний нет. Люди очень доброжелательные, ответственные, своё дело знают, в трудной ситуации чем смогут помогут. Видно, что стараются делать свою работу хорошо.
- ММаргарита28 сентября 2023Получила только положительные впечатления от тура «Осеннее золото Алтая» (19.09.23-23.09.23). Наш рейс из Москвы был задержан на 3 часа и
- ААльфия28 сентября 2023Гиду Екатерине отдельная благодарность, было все очень интересно.
- ЛЛюдмила7 сентября 2023Покупка этого тура, сделанная спонтанно, оказалась одним из лучших решений этого лета. Когда я увидела на сайте "Большая Страна" пеший
- ААнна3 сентября 2023Тур очень понравился. Исполнилась давняя мечта, увидела настоящий Алтай. Организация тура замечательная. База Альтаир очень хорошая. Организаторы и гиды внимательные и отзывчивые.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Многодневные походы»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Многодневные походы" можно забронировать 17 авторских туров от 33 500 до 104 900. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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