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тур на Шавлинские озера, я сразу поняла, что именно туда я хочу отправиться, и не пожалела об этом ни на мгновение. Маршрут был непростым, иногда даже тяжелым, но за великолепными пейзажами, которые нас окружали во время всего путешествия, стиралась любая усталость. Одним из удобств этого тура было отсутствие необходимости нести тяжелые рюкзаки или беспокоиться о продуктах, так как все это заботливо доставляли кони. Даже в дождливый день атмосфера была приятной. Баня на берегу горной реки Шавла согревала нас в прохладные вечера. Во время путешествия мы встречали лесных обитателей, таких как белочки и бурундуки, которые приходили к нам вечерами в гости. Я осталась в полном восторге от этого тура. Особенно хочу отметить нашего гида Екатерину, прекрасную девушку, помогающую нам на протяжении всего пути, к тому же, которая готовила невероятно вкусные блюда, способные снять усталость после долгих часов на тропе. Конюх Тудар тоже заслуживает похвалы за заботу о конях, он очень бережено относится к своим четвероногим друзьям. Кони были ухоженными и дружелюбными, разрешали себя гладить.