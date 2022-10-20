1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы (на любом виде маршрута для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег, арчимаки, либо вещи ездят в том, в чем вы их привезли).

2. Комплект одежды и обуви для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, легкие кроссовки или кеды или сланцы.

3. Теплые вещи (свитер шерстяной или толстовка, куртка из синтепона, теплая шапка, шерстяные носки (2 пары).

4. Головной убор - кепка или бандана или панама.

5. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).

6. Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных

7. Купальный костюм.

8. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.

9. Маленький фонарик (налобный).

10. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.

11. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, зарядным устройством и запасом энергии (зап. аккумуляторы или накопители энергии)

12. Сидение туристическое (хоба).

13. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)

14. Удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся.

15. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.

16. Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)

17. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь.

ДЛЯ НОЧЕВОК В ПАЛАТКЕ - идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.

Вещи дополнительно на ВОДНУЮ часть комбинированного тура:

1. Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава

2. Термобелье или хб футболка и шорты под гидрокостюм.

Дополнительно для водной части: Фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.

Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку). Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.

На маршруте выдаются: Спальник, палатка, гидрокостюм, брызгозащитный костюм, гидроноски, спасжилет, каска. Для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).

Вещи дополнительно на КОННУЮ часть комбинированного тура, если продолжительность конной части более 1 дня.

1. Походная обувь желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.

2. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.

3. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.

4. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.

На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном, спальник, палатка, арчимаки для перевозки вещей.

Если сомневаетесь - спросите у нас, мы всегда подскажем наиболее оптимальный вариант!