Маршрут пролегает по одному из самых живописных районов Республики Алтай – Усть-Коксинскому – в окружении вершин Катунского хребта, высочайшей точкой которого является священная гора Белуха.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Туркомплекс «Таежник» - туркомплекс в Усть-Коксе
В этот день необходимо прибыть на туркомплекс “Таежник” не позднее 10:30.
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таежник”.
Переезд до села Усть-Кокса.
Обед по дороге в кафе в с. Усть-Кан.
Размещение в гостинице "Усть-Кокса" в номерах с удобствами на этаже.
Подготовка к походу.
Ужин в кафе на территории базы.
Расстояние: авто – 350 км.
Красные озера
Ранний выезд до Красных озер на автомобилях высокой проходимости.
Дорога на Красную гору будет проходить по бездорожью в горный перевал, виды с перевала, захватывают дух – Уймонская долина, Катунский и Теректинский хребты и далее сменится на узкую проселочную вдоль лесного массива.
Ехать пару часов до точки высадки.
Путь в пару часов пролетит незаметно – точка высадки.
Здесь находится группа высокогорных озер, за экскурсию вы успеете увидеть три озера.
Нижнее – самое большое, возле озер находятся снежники, которые не тают даже летом.
Далее вы поднимаетесь до среднего озера, а на вершине вы внезапно увидите и третье озеро.
Путь пролегает среди разнотравья, лужайки устланы цветами, шумят многочисленные ручейки и водопады.
Обед в виде перекуса на одном из озер.
Возвращение назад.
Ужин в кафе (в случае позднего возвращения гид готовит ужин).
Уаз 40 км., пешком 8 км.
Башталтинское озеро
Снова ранний подъем и предстоит переезд на Башталтинское озеро.
Завтрак.
Поездка на автомобилях УАЗ проходит до с. Баштала, далее начинается крутой подъем в гору по каменному серпантину.
Башталинское озеро имеет ледниковое происхождение и находится на высоте 2600 м.
Подъем к озеру сложный – с большим перепадом высот.
Озеро с любой стороны выглядит по-разному.
С вершины перевала видно Катунский хребет, всю Уймонскую долина и жемчужина – великая гора Белуха 4506 м, вершину которой можно увидеть в безоблачную погоду.
ВНИМАНИЕ! Озеро расположено не на равнине, заброска зависит от погодных условий.
Может быть недоступна в дождливые дни.
Тогда будет выбрана альтернативная замена либо перестановка экскурсионных дней.
Авто 28 км., пешком 6 км.
Сплав по Коксе
Завтрак в кафе.
Подготовка к сплаву, инструктаж.
Переезд до места начала сплава на реке Кокса, в местечке Синий Яр.
Сплав на байдарках по реке Кокса до Центра Активного отдыха "Колобок".
Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).
Ужин в кафе.
Авто 25 км., байдарки 20 км.
Сплав по Коксе. Посещение музеев
Завтрак в кафе.
Сплав по реке Катунь на байдарках до Верх-Уймонского моста.
Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).
Посещение музея Рериха Н. К.
В музее Рериха на Алтае представлены репродукции многих его картин.
Музей расположился на территории бывшей усадьбы старовера Вахрамея Семёновича Атаманова, где в августе 1926 года на 13 дней останавливался Николай Константинович Рерих с Еленой Ивановной и сыном Юрием в ходе Центрально-Азиатской экспедиции.
Далее переезжаем в музей старообрядчества.
Музей находится в обычном крестьянском доме, где воссоздана обстановка типичной старообрядческой семьи.
Здесь представлены предметы быта, посуда, старые книги и другие интересные экспонаты.
Уникален не только музей, но и его создатель – Раиса Павловна Кучуганова, она обладает удивительным даром рассказчицы.
Восхищает, с какой любовью и энтузиазмом отдаёт себя делу сохранения старообрядческой культуры эта женщина.
Переезд до Тюнгура.
Размещение в летних домиках, удобства на территории.
Баня.
Ужин.
Конная прогулка на гору Байда
Радиальный выход на лошадях на смотровую площадку на горе Байда.
Завтрак в кафе на территории турбазы “Байару”.
В этот день вас ожидает первое знакомство с Вершиной Катуни, горой Белуха.
Несколько часов вверх по лесистому склону горы Байда (2070 м. н. у. м.) и – со смотровой площадки открывается отличный вид на величайшую вершину Сибири.
Здесь группа остановится на обед.
Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).
Возвращение на базу.
Баня.
Тюнгур - Таежник
Завтрак в кафе.
Освобождение домиков.
Выезд из Тюнгура до Таёжника (длительный переезд).
Обед в кафе в Усть-Кане.
Остановка на Семинском перевале.
Поздний ужин в Таёжнике.
Окончание программы.
Билеты на самолет или поезд покупайте на следующий день.
Если вылет из Горно-Алтайска: доп. ночи в стоимость не входят, можете самостоятельно забронировать эко-отель "Таёжник", парк отель "Манжерок", туркомплекс "Манжерок" в пределах эко отеля Таёжника. Либо отели в городе: отель или хостел Игман, Гранд Отель Алтай, гостиница Горный Алтай, гостиница Колибри, гостиница Платина.
Если вылет/выезд из Барнаула. Билеты выбирать на утро следующего дня. Выезд в после 22:20 на рейсовом автобусе с Чуйского тракта/забронированном трансфере (его нужно забронировать у нас в 1 день тура).
Проживание
В туре предусмотрено проживание в номерах гостиницы и в летних домиках с удобствами на территории.
Варианты проживания
Летние домики
Размещение в деревянных домиках (удобства на улице).
Гостиница «Усть-Кокса»
Размещение в гостинице "Усть-Кокса" в номерах с удобствами на этаже.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из а/п Горно-Алтайска
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата мест размещения
- Баня согласно, программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
- Доставка до туркомплекса «Таежник» и обратно из г. Новосибирска и г. Барнаула, а также индивидуальный трансфер из г. Горно-Алтайска
- Питание, не указанное в программе тура
- Страховка от клеща
- Проживание до и после начала тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы (на любом виде маршрута для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег, арчимаки, либо вещи ездят в том, в чем вы их привезли).
2. Комплект одежды и обуви для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, легкие кроссовки или кеды или сланцы.
3. Теплые вещи (свитер шерстяной или толстовка, куртка из синтепона, теплая шапка, шерстяные носки (2 пары).
4. Головной убор - кепка или бандана или панама.
5. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
6. Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных
7. Купальный костюм.
8. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
9. Маленький фонарик (налобный).
10. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
11. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, зарядным устройством и запасом энергии (зап. аккумуляторы или накопители энергии)
12. Сидение туристическое (хоба).
13. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
14. Удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся.
15. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
16. Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
17. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь.
ДЛЯ НОЧЕВОК В ПАЛАТКЕ - идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
Вещи дополнительно на ВОДНУЮ часть комбинированного тура:
1. Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава
2. Термобелье или хб футболка и шорты под гидрокостюм.
Дополнительно для водной части: Фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку). Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.
На маршруте выдаются: Спальник, палатка, гидрокостюм, брызгозащитный костюм, гидроноски, спасжилет, каска. Для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).
Вещи дополнительно на КОННУЮ часть комбинированного тура, если продолжительность конной части более 1 дня.
1. Походная обувь желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
2. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
3. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
4. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном, спальник, палатка, арчимаки для перевозки вещей.
Если сомневаетесь - спросите у нас, мы всегда подскажем наиболее оптимальный вариант!
Питание на маршруте
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
Если у Вас есть особенности питания (вегетарианство, аллергии и т. п.) необходимо об этом сообщить при бронировании тура.
В комбинированных турах питание также комбинированное. При размещении на территориях тур. комплексов - питание комплексное в кафе, при переездах по дорогам общего пользования в кафе по дороге, на активной части маршрута, либо там где нет кафе пищу готовит гид на костре. Особенности питания каждого дня указаны в описании тура.
В походных условиях (конные, пешие и водные туры) питание трехразовое, пища готовится инструктором на костре или газовой горелке, туристы принимают участие в приготовлении пищи по желанию. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте, то питание организуется согласно описанию маршрута.
На всех длительных активных (конных, пеших, водных) маршрутах питание в обед осуществляется в виде перекуса в полевых условиях!
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура). В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком. Перед употреблением ягод спросите разрешения у гида, чтобы не съесть что-либо не подходящее. Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода для приготовления пищи берется из ручьев, рек, озер.
Входит ли доставка до места начала тура в стоимость?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 10:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин.
В Барнаул до 7:00. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула: Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Обратный выезд: БИЛЕТЫ СЛЕДУЕТ ПОКУПАТЬ НА СЛЕД,ДЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ. Выезд из т/к “Таёжник” до Барнаула в день окончания программы - осуществляется в 22:30 (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа.
При отсутствии машин - выезд на проезжающем рейсовом автобусе. Стоимость доставки в сборных машинах: от 1700,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; от 1500,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 8000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее. Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать.
О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке. Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
Сведения о туре
- Групповой трансфер из аэропорта г. Горно-Алтайска в подарок!
- Маршрут несложный, подходит для родителей с детьми старше 10-ти лет;
- Туристы сплавляются на надувных байдарках. Безопасность обеспечивается страховочной байдаркой с инструкторами;
- В качестве специального снаряжения выдаются гидрокостюмы, гидроноски, спасательные жилеты, каски, брызгозащитные костюмы;
- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе «Памятка туристу»
- На маршруте работают 1-2 инструктора;
- Дети до 10 лет на маршрут не допускаются;
- Нитка маршрута может меняться, в целях обеспечения безопасного прохождения маршрута.
- В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сам тур оказался более сложным и насыщенным, чем я ожидала, но всё прошло великолепно. Гид Андрей душка, много знает, следит за всем и всегда готов помочь. Места сказочные…
Алтай, мы ещё вернёмся…