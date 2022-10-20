К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Полный впечатлений, но вместе с тем нетребовательный к физической подготовке участников маршрут, который вы можете пройти всей семьей. Включает в себя разнообразные виды активности: сплав, конная прогулка, авто-экскурсия.

Маршрут пролегает по одному из самых живописных районов Республики Алтай – Усть-Коксинскому – в окружении вершин Катунского хребта, высочайшей точкой которого является священная гора Белуха.
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Ближайшие даты:
15
июн
30
июн
30
июл
14
авг

Что вас ожидает:

Освежающий сплав
Освежающий сплав
Сплавимся по рекам Кокса на байдарках
Приятные конные прогулки
Приятные конные прогулки
Будем наслаждаться первозданной природой Алтая верхом на лошадях
Культура старообрядчества
Культура старообрядчества
Посетим музей старообрядчества и музей Рериха Н. К. в селе Верхний Уймон

Программа тура по дням

1 день

Туркомплекс «Таежник» - туркомплекс в Усть-Коксе

В этот день необходимо прибыть на туркомплекс “Таежник” не позднее 10:30.

Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таежник”.

Переезд до села Усть-Кокса.

Обед по дороге в кафе в с. Усть-Кан.

Размещение в гостинице "Усть-Кокса" в номерах с удобствами на этаже.

Подготовка к походу.

Ужин в кафе на территории базы.

Расстояние: авто 350 км.

2 день

Красные озера

Ранний выезд до Красных озер на автомобилях высокой проходимости.

Дорога на Красную гору будет проходить по бездорожью в горный перевал, виды с перевала, захватывают дух – Уймонская долина, Катунский и Теректинский хребты и далее сменится на узкую проселочную вдоль лесного массива.

Ехать пару часов до точки высадки.

Путь в пару часов пролетит незаметно – точка высадки.

Здесь находится группа высокогорных озер, за экскурсию вы успеете увидеть три озера.

Нижнее – самое большое, возле озер находятся снежники, которые не тают даже летом.

Далее вы поднимаетесь до среднего озера, а на вершине вы внезапно увидите и третье озеро.

Путь пролегает среди разнотравья, лужайки устланы цветами, шумят многочисленные ручейки и водопады.

Обед в виде перекуса на одном из озер.

Возвращение назад.

Ужин в кафе (в случае позднего возвращения гид готовит ужин).

Уаз 40 км., пешком 8 км.

Красные озераКрасные озераКрасные озера
3 день

Башталтинское озеро

Снова ранний подъем и предстоит переезд на Башталтинское озеро.

Завтрак.

Поездка на автомобилях УАЗ проходит до с. Баштала, далее начинается крутой подъем в гору по каменному серпантину.

Башталинское озеро имеет ледниковое происхождение и находится на высоте 2600 м.

Подъем к озеру сложный – с большим перепадом высот.

Озеро с любой стороны выглядит по-разному.

С вершины перевала видно Катунский хребет, всю Уймонскую долина и жемчужина – великая гора Белуха 4506 м, вершину которой можно увидеть в безоблачную погоду.

ВНИМАНИЕ! Озеро расположено не на равнине, заброска зависит от погодных условий.

Может быть недоступна в дождливые дни.

Тогда будет выбрана альтернативная замена либо перестановка экскурсионных дней.

Авто 28 км., пешком 6 км.

Башталтинское озероБашталтинское озероБашталтинское озеро
4 день

Сплав по Коксе

Завтрак в кафе.

Подготовка к сплаву, инструктаж.

Переезд до места начала сплава на реке Кокса, в местечке Синий Яр.

Сплав на байдарках по реке Кокса до Центра Активного отдыха "Колобок".

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).

Ужин в кафе.

Авто 25 км., байдарки 20 км.

Сплав по КоксеСплав по КоксеСплав по Коксе
5 день

Сплав по Коксе. Посещение музеев

Завтрак в кафе.

Сплав по реке Катунь на байдарках до Верх-Уймонского моста.

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).

Посещение музея Рериха Н. К.

В музее Рериха на Алтае представлены репродукции многих его картин.

Музей расположился на территории бывшей усадьбы старовера Вахрамея Семёновича Атаманова, где в августе 1926 года на 13 дней останавливался Николай Константинович Рерих с Еленой Ивановной и сыном Юрием в ходе Центрально-Азиатской экспедиции.

Далее переезжаем в музей старообрядчества.

Музей находится в обычном крестьянском доме, где воссоздана обстановка типичной старообрядческой семьи.

Здесь представлены предметы быта, посуда, старые книги и другие интересные экспонаты.

Уникален не только музей, но и его создатель – Раиса Павловна Кучуганова, она обладает удивительным даром рассказчицы.

Восхищает, с какой любовью и энтузиазмом отдаёт себя делу сохранения старообрядческой культуры эта женщина.

Переезд до Тюнгура.

Размещение в летних домиках, удобства на территории.

Баня.

Ужин.

Сплав по Коксе. Посещение музеевСплав по Коксе. Посещение музеевСплав по Коксе. Посещение музеев
6 день

Конная прогулка на гору Байда

Радиальный выход на лошадях на смотровую площадку на горе Байда.

Завтрак в кафе на территории турбазы “Байару”.

В этот день вас ожидает первое знакомство с Вершиной Катуни, горой Белуха.

Несколько часов вверх по лесистому склону горы Байда (2070 м. н. у. м.) и – со смотровой площадки открывается отличный вид на величайшую вершину Сибири.

Здесь группа остановится на обед.

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).

Возвращение на базу.

Баня.

Конная прогулка на гору БайдаКонная прогулка на гору БайдаКонная прогулка на гору Байда
7 день

Тюнгур - Таежник

Завтрак в кафе.

Освобождение домиков.

Выезд из Тюнгура до Таёжника (длительный переезд).

Обед в кафе в Усть-Кане.

Остановка на Семинском перевале.

Поздний ужин в Таёжнике.

Окончание программы.

Билеты на самолет или поезд покупайте на следующий день.

Если вылет из Горно-Алтайска: доп. ночи в стоимость не входят, можете самостоятельно забронировать эко-отель "Таёжник", парк отель "Манжерок", туркомплекс "Манжерок" в пределах эко отеля Таёжника. Либо отели в городе: отель или хостел Игман, Гранд Отель Алтай, гостиница Горный Алтай, гостиница Колибри, гостиница Платина.

Если вылет/выезд из Барнаула. Билеты выбирать на утро следующего дня. Выезд в после 22:20 на рейсовом автобусе с Чуйского тракта/забронированном трансфере (его нужно забронировать у нас в 1 день тура).

Проживание

В туре предусмотрено проживание в номерах гостиницы и в летних домиках с удобствами на территории.

Варианты проживания

Летние домики

2 ночи

Размещение в деревянных домиках (удобства на улице).

Летние домикиЛетние домикиЛетние домики

Гостиница «Усть-Кокса»

4 ночи

Размещение в гостинице "Усть-Кокса" в номерах с удобствами на этаже.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из а/п Горно-Алтайска
  • Перевозки, согласно программы тура
  • Оплата мест размещения
  • Баня согласно, программы тура
  • Аренда лошадей
  • Оплата работы инструкторов, конюхов
  • Оплата рекреационных сборов
  • Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
  • Оплата трехразового питания
  • Аренда снаряжения
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
  • Доставка до туркомплекса «Таежник» и обратно из г. Новосибирска и г. Барнаула, а также индивидуальный трансфер из г. Горно-Алтайска
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка от клеща
  • Проживание до и после начала тура
Место начала и завершения?
село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы (на любом виде маршрута для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег, арчимаки, либо вещи ездят в том, в чем вы их привезли).

2. Комплект одежды и обуви для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, легкие кроссовки или кеды или сланцы.

3. Теплые вещи (свитер шерстяной или толстовка, куртка из синтепона, теплая шапка, шерстяные носки (2 пары).

4. Головной убор - кепка или бандана или панама.

5. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).

6. Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных

7. Купальный костюм.

8. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.

9. Маленький фонарик (налобный).

10. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.

11. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, зарядным устройством и запасом энергии (зап. аккумуляторы или накопители энергии)

12. Сидение туристическое (хоба).

13. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)

14. Удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся.

15. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.

16. Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)

17. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь.

ДЛЯ НОЧЕВОК В ПАЛАТКЕ - идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.

Вещи дополнительно на ВОДНУЮ часть комбинированного тура:

1. Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава

2. Термобелье или хб футболка и шорты под гидрокостюм.

Дополнительно для водной части: Фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.

Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку). Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.

На маршруте выдаются: Спальник, палатка, гидрокостюм, брызгозащитный костюм, гидроноски, спасжилет, каска. Для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).

Вещи дополнительно на КОННУЮ часть комбинированного тура, если продолжительность конной части более 1 дня.

1. Походная обувь желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.

2. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.

3. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.

4. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.

На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном, спальник, палатка, арчимаки для перевозки вещей.
Если сомневаетесь - спросите у нас, мы всегда подскажем наиболее оптимальный вариант!

Питание на маршруте

Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.

Если у Вас есть особенности питания (вегетарианство, аллергии и т. п.) необходимо об этом сообщить при бронировании тура.

В комбинированных турах питание также комбинированное. При размещении на территориях тур. комплексов - питание комплексное в кафе, при переездах по дорогам общего пользования в кафе по дороге, на активной части маршрута, либо там где нет кафе пищу готовит гид на костре. Особенности питания каждого дня указаны в описании тура.

В походных условиях (конные, пешие и водные туры) питание трехразовое, пища готовится инструктором на костре или газовой горелке, туристы принимают участие в приготовлении пищи по желанию. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте, то питание организуется согласно описанию маршрута.

На всех длительных активных (конных, пеших, водных) маршрутах питание в обед осуществляется в виде перекуса в полевых условиях!

Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура). В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком. Перед употреблением ягод спросите разрешения у гида, чтобы не съесть что-либо не подходящее. Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.

Вода для приготовления пищи берется из ручьев, рек, озер.

Входит ли доставка до места начала тура в стоимость?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 10:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин.

В Барнаул до 7:00. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.

Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула: Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Обратный выезд: БИЛЕТЫ СЛЕДУЕТ ПОКУПАТЬ НА СЛЕД,ДЕНЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ. Выезд из т/к “Таёжник” до Барнаула в день окончания программы - осуществляется в 22:30 (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа.

При отсутствии машин - выезд на проезжающем рейсовом автобусе. Стоимость доставки в сборных машинах: от 1700,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; от 1500,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 8000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее. Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.

Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать.

О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке. Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.

Сведения о туре
  • Групповой трансфер из аэропорта г. Горно-Алтайска в подарок!
  • Маршрут несложный, подходит для родителей с детьми старше 10-ти лет;
  • Туристы сплавляются на надувных байдарках. Безопасность обеспечивается страховочной байдаркой с инструкторами;
  • В качестве специального снаряжения выдаются гидрокостюмы, гидроноски, спасательные жилеты, каски, брызгозащитные костюмы;
  • В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе «Памятка туристу»
  • На маршруте работают 1-2 инструктора;
  • Дети до 10 лет на маршрут не допускаются;
  • Нитка маршрута может меняться, в целях обеспечения безопасного прохождения маршрута.
  • В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
20 окт 2022
Горный Алтай, прекрасный край, природа, воздух! Сочность красок просто поражает сразу при выходе из самолёта. Горы, горные реки и озёра, сказочность этих мест невозможно описать, это надо видеть своими глазами! Тур организован прекрасно! Инструктор Андрей очень организован и дружелюбен. Спуск по горным рекам на байдарках и подъем в горы к верхнему Мультинскому озеру и ещё на одну вершину на лошадях, просто восторг, полное единение с природой! Спасибо организаторам тура!
В
23 авг 2022
Всё Супер!!!!
М
21 авг 2022
Замечательный тур, оставил только положительные эмоции. Исключение турбаза "Колобок", для нашей группы это теперь символ самого поганого места. Об это месте абсолютно ничего хорошего сказать не могу. Размещение, отношение, питание - это прям (много некультурных слов)…
Сам тур оказался более сложным и насыщенным, чем я ожидала, но всё прошло великолепно. Гид Андрей душка, много знает, следит за всем и всегда готов помочь. Места сказочные…
Алтай, мы ещё вернёмся…
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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