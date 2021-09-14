Легенды Алтая. Фототур

Фототур для ценителей прекрасного. Самые яркие места легендарного Горного Алтая

5
3 отзыва
Фототур для ценителей прекрасного. Самые яркие места легендарного Горного Алтая в золотом обличии осени навсегда покорят ваши сердца. Мы будем проживать в уютных гостевых домах и базах отдыха. Нам не придется носить на себе тяжелые рюкзаки. Только маленькие рюкзачки, куда вы положите все самое необходимое.

Мы побываем в самых удивительных локациях и сделаем потрясающие снимки, утопающего в ярких красках и снежных вершинах Алтая.
Легенды Алтая. Фототур
Легенды Алтая. Фототур
Легенды Алтая. Фототур
Легенды Алтая. Фототур
Легенды Алтая. Фототур
Легенды Алтая. Фототур
Легенды Алтая. Фототур
Легенды Алтая. Фототур
Легенды Алтая. Фототур
Легенды Алтая. Фототур
Легенды Алтая. Фототур
Ближайшие даты:
09
сен

Что вас ожидает 🤩

Озеро Киделю
Озеро Киделю
Живописнейшее место, где наше сердце покорят безупречные панорамы на фоне заснеженных Алтайских вершин
Настоящие ледники Большой и Малый Актру
Настоящие ледники Большой и Малый Актру
Фактурные скалы, играющая на солнце горная река, низвергающиеся водопады и речные перекаты, золотые лиственницы, люди, лед и снег
Озеро Джангысколь
Озеро Джангысколь
Посетим живописное место – озеро Джангысколь
Астрофотография
Астрофотография
Поднимемся на небольшую горку Красная, чтобы насладится звездами и поупражняться в астрофотографии
Сувенирный рынок
Сувенирный рынок
Посетим сувенирный рынок, чтобы приобрести Алтайские подарки на память

Программа тура по дням

1 день
Горно-Алтайск – с.Акташ

Сбор группы в 11:00 на автовокзале г. Горно-Алтайск и/или в 11:30 в аэропорту г. Горно-Алтайск. 

До Горно-Алтайска можно добраться на самолёте, либо на автобусе из Новосибирска, Барнаула или Бийска.

В дороге проведем 6–7 часов. По пути сделаем остановку на обед в кафе, и на живописнейших обзорных площадках Семинского перевала, перевала Чике-Таман и устья легендарных рек Чуя и Катунь. 

Ближе к вечеру приезжаем на базу отдыха. 

Размещение и ужин.

(авто 360 км - 6-7 часов)

2 день
Гейзерное Озеро – Озеро Узункель – озеро Киделю – Улаганский перевал – перевал Кату-Ярык

После раннего завтрака отправимся на легендарное Гейзерное озеро с необыкновенным цветом воды.

После чего едем в сказочное место – перевал Кату-Ярык.

В пути сделаем остановки у живописнейшего озера Киделю, где наше сердце покорят безупречные панорамы на фоне заснеженных Алтайских вершин.

И, конечно, посетим уникальное по своей энергетике место – Пазырыкские курганы

Посетить это место стоит, чтобы прочувствовать дух двухтысячелетней истории и полюбоваться роскошными панорамами Алтайских гор. 

На перевале откроется панорамный вид на долину с ее масштабными перспективами, крутыми склонами и величественным Чулышманом

Уделим побольше фотосъемки и созерцанию уникального Алтайского пейзажа. 

На обратном пути поспешим успеть на уже закатный свет к озеру Киделю.

(пешком до 2 км, авто 200 км)

3 день
Северо-чуйский хребет и Куехтанарские озера

Еще до рассвета отправимся в путь, чтобы на одной из лучших смотровой площадке Чуйского тракта встретить восход солнца, которое окрасит красивейший Северо-чуйский хребет в золотой цвет. Это поистине уникальное зрелище.

После чего проедем еще 40 км до начала тропы на Куехтанарские озера – одной из самых доступных и живописных локаций. 

Преодолеем около 6 км до первого озера с небольшим набором высоты. Это однозначно того стоит. 

Великолепное озеро, обрамленное золотыми деревьями, действительно впечатляет.

После обеденного перекуса на берегу озеро отправимся в обратный путь и преодолеем еще небольшого расстояние до атмосферного места нашей ночевки – юрточного кемпинга. 

Здесь царит атмосфера настоящего среднеазиатского и алтайского уюта. 

Можно заказать ужин из самых натуральных продуктов. 

А с наступлением темноты мы поднимемся на небольшую горку Красная, чтобы насладится звездами и поупражняться в астрофотографии.

(70 км авто, 12 км пешком налегке)

4 день
Марс – Курайская степь – альплагерь Актру

Встретим рассвет на уже знакомой Красной горке, а уже после вкусного завтрака с кашей с бутербродами, мы отправимся в Чаган-Узун, где пересядем на внедорожники которые доставят нас на Марс

Конечно это не планета Марс, но схожесть с марсианскими ландшафтами вас точно впечатлит.

После обеда едем дальше, дабы запечатлеть красивейший пейзаж Курайской степи

Золотое обрамление сентябрьской степи запомнится вам еще надолго.

На транспорте повышенной проходимости поедем через всю Курайскую степь в долину ледников Актру

Сама дорога до альплагеря, это уже само по себе приключение. 

Размещение в гостевом доме, и вперед на прогулку, фотографировать и наслаждаться видами настоящих больших гор со снежными шапками.

(Пешком до 10 км, авто - 80км + 40 км)

5 день
Дневка в альплагере Актру

Весь день гуляем по Актру и изумляемся прекрасными пейзажами. 

Настоящие ледники Большой и Малый Актру, фактурные скалы, играющая на солнце горная река, низвергающиеся водопады и речные перекаты, золотые лиственницы, люди, лед и снег. 

Каждый сможет сделать уникальные кадры в свою коллекцию.

Вечером нас ждет банька. Отличный отдых после насыщенного дня.

(Пешком до 10 км)

6 день
Альплагерь Актру – плато Ештыкель – озеро Джангысколь

Рано утром выходим на уже приглянувшиеся точки съемки. И уже в рассветных красках снимаем полюбившиеся пейзажи. 

После завтрака садимся в вахтовку и едем обратно к Чуйскому тракту по живописной Курайской степи

По пути делаем небольшой крюк и заезжаем в уникальное место – плато Ештыкель и красивейшее озеро Джангысколь

Многие плато Ештыкель сравнивают со знаменитым плато Укок и называют его "Плато Укок в миниатюре". 

Вечером размещаемся на базе. 

Вкуснейший ужин и ночевка.

(пешком до 3 км, авто 50км).

7 день
С. Акташ – п. Черга

После завтрака переезд до с. Черга займет у нас примерно 5-6 часов. 

В пути сделаем остановку в музее под открытым небом Калбак-Таш, где увидим древние петроглифы и почувствуем мощную энергетику Алтая. 

А также увидим водопад Ширлак и могучий порог Бегемот на реке Чуя.

Размещаемся в живописном месте на базе отдыха. 

Остаток дня посвятим прогулке по окрестностям и знакомству с местными домашними животными. 

Вечером нас ждет великолепная баня. Размещение 2-3-4-х местное.

(320 км авто)

8 день
П. Черга – г. Горно-Алтайск

Утром, после завтрака выезжаем в Горно-Алтайск. Дорога займет примерно 2 часа. 

В пути мы сделаем остановку на большом сувенирном рынке. 

Нельзя уехать с Алтая, не купив сувениры, как съедобные, так и нет.

Ориентировочное время прибытия в г. Горно-Алтайск 14-15:00, время в пути может измениться +\- 1ч в зависимости от ситуации на дороге.

Советуем приобретать билеты на вечерние рейсы или на следующий день, чтобы погулять по столице Республики Алтай. 

(80 км авто)

Проживание

Тур предусматривает 2-3-4-х местное размещение в уютных гостевых домах, базах отдыха и комфортном горном центре в ущелье Актру.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по всему маршруту
  • Трансфер на вездеходе в ущелье Актру и обратно
  • Трансферы на вездеходе на Марс
  • Проживание на базах отдыха (2–3–4–х местное размещение)
  • Перекусы в виде пикника на большие дневные переходы/переезды (готовит гид)
  • Инструкторское сопровождение
  • Сопровождение гидом-фотографом
  • Билеты на все экскурсионные объекты, запланированные программой
  • Баня в Актру и баня в последний день
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Трансфер до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Кафе по дороге Горно-Алтайск – Акташ – Горно-Алтайск
  • Питание в кафе и на базах отдыха (примерно 300 – 600 руб. за прием пищи)
  • Чаевые гиду (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Рюкзак 35–85л (объем зависит от кол-ва ваших вещей)
  • Рюкзак 20–30 л (для дневных выходов)
  • Накидка на рюкзак от дождя
  • Хоба (пенозад, сидушка туристическая)

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые, либо просто завышенные ботинки (дополнительно можно взять резиновые сапоги, если ботинки/кроссовки промокают)
  • Сланцы или сандали (для дома)
  • Куртка непродуваемая
  • Дождевик (лучше мембрана)
  • Кофта флисовая (1–2 шт)
  • Термобельё (нательное белье)
  • 1–2 футболки
  • Пуховик лёгкий
  • Штаны на выходы из плотного материала
  • Носки 2–3 пары
  • Теплые носки 1–2 пары
  • Нижнее бельё

Что ещё взять:

  • Средства личной гигиены (Зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь (лучше твёрдый), дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка)
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1–2 эластичных бинта (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
  • Очки солнцезащитные
  • Фонарь налобный + комплект запасных батареек
  • Платье для красивых фоточек
  • Помада гигиеническая с SPF
  • Термос 0,7 – 1 л,

Документы:

  • Паспорт
  • Медицинский полис
  • Деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.) 10тр наличными + карта

Дополнительно (по желанию)

  • Треккинговые палки (с зажимами системы ClickLock или FlickLock)
  • Настольные игры
  • Фотоаппарат, видеокамера
  • Зарядные устройства
  • Сетевой фильтр (тройник)

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
14 сен 2021
Алтай, не оставит Вас равнодушным, Вы вернетесь другим человеком, плато Ештыкель навсегда останется в Вашей памяти
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.

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