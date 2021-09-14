Фототур для ценителей прекрасного. Самые яркие места легендарного Горного Алтая в золотом обличии осени навсегда покорят ваши сердца. Мы будем проживать в уютных гостевых домах и базах отдыха. Нам не придется носить на себе тяжелые рюкзаки. Только маленькие рюкзачки, куда вы положите все самое необходимое. Мы побываем в самых удивительных локациях и сделаем потрясающие снимки, утопающего в ярких красках и снежных вершинах Алтая.

Посетим сувенирный рынок, чтобы приобрести Алтайские подарки на память

Поднимемся на небольшую горку Красная, чтобы насладится звездами и поупражняться в астрофотографии

Фактурные скалы, играющая на солнце горная река, низвергающиеся водопады и речные перекаты, золотые лиственницы, люди, лед и снег

Живописнейшее место, где наше сердце покорят безупречные панорамы на фоне заснеженных Алтайских вершин

Программа тура по дням

1 день Горно-Алтайск – с.Акташ

Сбор группы в 11:00 на автовокзале г. Горно-Алтайск и/или в 11:30 в аэропорту г. Горно-Алтайск. До Горно-Алтайска можно добраться на самолёте, либо на автобусе из Новосибирска, Барнаула или Бийска. В дороге проведем 6–7 часов. По пути сделаем остановку на обед в кафе, и на живописнейших обзорных площадках Семинского перевала, перевала Чике-Таман и устья легендарных рек Чуя и Катунь. Ближе к вечеру приезжаем на базу отдыха. Размещение и ужин. (авто 360 км - 6-7 часов)

2 день Гейзерное Озеро – Озеро Узункель – озеро Киделю – Улаганский перевал – перевал Кату-Ярык

После раннего завтрака отправимся на легендарное Гейзерное озеро с необыкновенным цветом воды. После чего едем в сказочное место – перевал Кату-Ярык. В пути сделаем остановки у живописнейшего озера Киделю, где наше сердце покорят безупречные панорамы на фоне заснеженных Алтайских вершин. И, конечно, посетим уникальное по своей энергетике место – Пазырыкские курганы. Посетить это место стоит, чтобы прочувствовать дух двухтысячелетней истории и полюбоваться роскошными панорамами Алтайских гор. На перевале откроется панорамный вид на долину с ее масштабными перспективами, крутыми склонами и величественным Чулышманом. Уделим побольше фотосъемки и созерцанию уникального Алтайского пейзажа. На обратном пути поспешим успеть на уже закатный свет к озеру Киделю. (пешком до 2 км, авто 200 км)

3 день Северо-чуйский хребет и Куехтанарские озера

Еще до рассвета отправимся в путь, чтобы на одной из лучших смотровой площадке Чуйского тракта встретить восход солнца, которое окрасит красивейший Северо-чуйский хребет в золотой цвет. Это поистине уникальное зрелище. После чего проедем еще 40 км до начала тропы на Куехтанарские озера – одной из самых доступных и живописных локаций. Преодолеем около 6 км до первого озера с небольшим набором высоты. Это однозначно того стоит. Великолепное озеро, обрамленное золотыми деревьями, действительно впечатляет. После обеденного перекуса на берегу озеро отправимся в обратный путь и преодолеем еще небольшого расстояние до атмосферного места нашей ночевки – юрточного кемпинга. Здесь царит атмосфера настоящего среднеазиатского и алтайского уюта. Можно заказать ужин из самых натуральных продуктов. А с наступлением темноты мы поднимемся на небольшую горку Красная, чтобы насладится звездами и поупражняться в астрофотографии. (70 км авто, 12 км пешком налегке)

4 день Марс – Курайская степь – альплагерь Актру

Встретим рассвет на уже знакомой Красной горке, а уже после вкусного завтрака с кашей с бутербродами, мы отправимся в Чаган-Узун, где пересядем на внедорожники которые доставят нас на Марс. Конечно это не планета Марс, но схожесть с марсианскими ландшафтами вас точно впечатлит. После обеда едем дальше, дабы запечатлеть красивейший пейзаж Курайской степи. Золотое обрамление сентябрьской степи запомнится вам еще надолго. На транспорте повышенной проходимости поедем через всю Курайскую степь в долину ледников Актру. Сама дорога до альплагеря, это уже само по себе приключение. Размещение в гостевом доме, и вперед на прогулку, фотографировать и наслаждаться видами настоящих больших гор со снежными шапками. (Пешком до 10 км, авто - 80км + 40 км)

5 день Дневка в альплагере Актру

Весь день гуляем по Актру и изумляемся прекрасными пейзажами. Настоящие ледники Большой и Малый Актру, фактурные скалы, играющая на солнце горная река, низвергающиеся водопады и речные перекаты, золотые лиственницы, люди, лед и снег. Каждый сможет сделать уникальные кадры в свою коллекцию. Вечером нас ждет банька. Отличный отдых после насыщенного дня. (Пешком до 10 км)

6 день Альплагерь Актру – плато Ештыкель – озеро Джангысколь

Рано утром выходим на уже приглянувшиеся точки съемки. И уже в рассветных красках снимаем полюбившиеся пейзажи. После завтрака садимся в вахтовку и едем обратно к Чуйскому тракту по живописной Курайской степи. По пути делаем небольшой крюк и заезжаем в уникальное место – плато Ештыкель и красивейшее озеро Джангысколь. Многие плато Ештыкель сравнивают со знаменитым плато Укок и называют его "Плато Укок в миниатюре". Вечером размещаемся на базе. Вкуснейший ужин и ночевка. (пешком до 3 км, авто 50км).

7 день С. Акташ – п. Черга

После завтрака переезд до с. Черга займет у нас примерно 5-6 часов. В пути сделаем остановку в музее под открытым небом Калбак-Таш, где увидим древние петроглифы и почувствуем мощную энергетику Алтая. А также увидим водопад Ширлак и могучий порог Бегемот на реке Чуя. Размещаемся в живописном месте на базе отдыха. Остаток дня посвятим прогулке по окрестностям и знакомству с местными домашними животными. Вечером нас ждет великолепная баня. Размещение 2-3-4-х местное. (320 км авто)

8 день П. Черга – г. Горно-Алтайск